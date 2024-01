Manca sempre meno all’accensione dei motori per quanto riguarda le ruote coperte. Cresce l’attesa per la Rolex 24 at Daytona, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che come da tradizione segnerà il via della stagione agonistica.

Attesa per gli equipaggi di BMW

BMW è l’unico marchio iscritto a tempo pieno alla classe GTP dell’IMSA WTSC a non aver ancora definito i piloti per la stagione. Due auto torneranno in scena con i colori di Rahal come accaduto nel 2023, i prototipi resteranno indipendenti dal programma WRT che sarà al via di tutte le tappe del FIA World Endurance Championship.

Augusto Farfus, Jesse Krohn, Dries Vanthoor #24 e Connor De Phillippi, Maxime Martin, Nick Yelloly #25 saranno sicuramente della partita oltre ad un quarto uomo da annunciare per entrambe le auto. Potrebbero esserci delle differenze rispetto all’ultimo campionato, spicca al momento l’assenza di Phillip Eng a bordo della prima delle due BMW M Hybrid V8.

Più certa, invece, la conferma di Yelloly/De Philippi per la vettura #25, fino all’ultimo in contesa per il titolo che successivamente è finito nelle mani di Cadillac Racing. La Rolex 24 at Daytona di questo mese potrebbe segnare il debutto con il brand bavarese da parte di Raffaele Marciello, pronto per una nuova sfida dopo aver salutato Mercedes.

Entry list provvisoria GTP – IMSA WTSC (9 gennaio 2024)

i nomi evidenziati in azzurro partecipano a tutta la stagione

Manca Lamborghini che correrà con Matteo Cairoli/Romain Grosjean/Andrea Caldarelli alla Michelin Endurance Cup a partire dalla 12h di Sebring

Renger van der Zande/Sébastien Bourdais/Scott Dixon (Cadillac Racing #01)

Gimmi Bruni/Neel Jani/Alessio Picariello/Romain Dumas ( Proton Competition Porsche #5)

Nick Tandy/Mathieu Jaminet/Kevin Estre/Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport #6)

Matt Campbell/Felipe Nasr/Josef Newgarden/Fred Mako (Porsche Penske Motorsport #7)

Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Brendon Hartley/Marcus Ericsson (Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #10)

Jesse Krohn/Augusto Farfus/Dries Vanthoor/TBA (BMW M Team RLL #24)

Connor De Philippi/Nick Yelloly/Maxime Martin/TBA (BMW M Team RLL #25)

Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist (Whelen Cadillac Racing #31)

Jordan Taylor/Louis Delétraz/Colton Herta/Jenson Button (Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #40)

Tijmen van der Helm/Richard Westbrook/Phil Hanson/Ben Keating (JDC Miller Motorsport Porsche #85)

Gianmarco Levorato al debutto in GTD in IMSA

Nuova avventura per Gianmarco Levorato nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il pilota italiano si prepara per una sfida tutta da seguire dopo aver corso full-time con Proton Competition nell’ultima edizione della classe GTE per quanto riguarda l’European Le Mans Series.

L’ex protagonista della Porsche Carrera Cup Italia difenderà ancora i colori della squadra tedesca in North America con una Ford Mustang GT3 all’interno della categoria GTD. Corey Lewis è il secondo uomo titolare dell’équipe di Christian Ried, mentre per le tappe della Michelin Endurance Cup avremo anche Ryan Hardwick. Il canadese che ha vinto in ELMS nel 2023 in GTE sarà di supporto a Daytona insieme anche a Dennis Olsen, neo-pilota ufficiale di Ford Performance dopo una lunga collaborazione con Porsche.

DTM, Bortolotti ci riproverà

Mirko Bortolotti proverà ancora a vincere il DTM nel 2024. Il trentino, oltre all’impegno nel FIA WEC con Lamborghini in Hypercar, difenderà il marchio tricolore anche nella nota serie tedesca con il chiaro intento di terminare l’opera iniziata negli ultimi mesi.

Il nostro connazionale rappresenterà SSR Performance nuovamente, il binomio ha dovuto accontentarsi della seconda piazza finale dopo aver perso la diretta lotta contro la Porsche #91 di Thomas Preining. L’alfiere di Manthey EMA tornerà ai nastri di partenza, l’obiettivo è quello di entrare sempre più nella storia dopo esser diventato il primo austriaco di sempre ad imporsi nel DTM.

Ford e Dinamic GT presentano i piloti per il GTWC Europe

Ford e Dinamic GT hanno presentato i piloti per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il marchio americano è atteso ad una presenza full-time nel campionato continentale di SRO in compagina della squadra italiana che negli ultimi anni ha sempre rappresentato Porsche Motorsport.

Per tutte le gare, Sprint ed Endurance, vi saranno i due ex di Audi Sport Christopher Mies e Fred Vervisch. Il tedesco ed il belga, chiamati in supporto alle due Mustang GT3 che correranno in GTD PRO la prossima Rolex 24 at Daytona, divideranno l’abitacolo nelle sfide di durata con Dennis Olsen.

Dinamic GT è il secondo cliente al mondo dopo Proton Competition che ha acquistato almeno una Ford Mustang GT3. La struttura tedesca si impegnerà a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship con due unità come prescritto da regolamento.

ORLEN Team AO by TF cala il tris d’assi per l’ELMS 2024

ORLEN Team AO by TF ha presentato una formazione di primo profilo per la prossima edizione dell’European Le Mans Series. Un’Oreca 07 Gibson LMP2 verrà portata in scena da parte dell’équipe citata, frutto di un inedito accordo tra AO Racing e TF Sport.

In scena avremo il giovane britannico Jonny Edgar, al debutto con i prototipi dopo aver militato in monoposto. L’inglese avrà accanto due ex campioni dell’ELMS come il polacco Robert Kubica e lo svizzero Louis Delétraz. Ricordiamo che il primo parteciperà anche al Mondiale con la Ferrari 499p #83 di AF Corse, mentre il secondo è atteso in ogni round dell’IMSA WTSC con WTR Andretti Acura ARX-06 GTP #40.

Champions reunited. 🏆 @LouisDeletraz and Robert Kubica join forces again in #ELMS where the duo claimed the 2021 title. Together, they also secured the last-ever LMP2 #WEC championship last year. 👊🏻 They will be racing with @JonnyEdgar_ in the No.14 ORLEN Team AO by TF LMP2. pic.twitter.com/dv2kyu2lop — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) January 8, 2024

‘Rexy’ passa in GTD PRO

‘Rexy’ torna all’attacco per il 2024 dopo il successo conquistato in North America e non solo nell’ultimo anno. La caratteristica livrea di AO Racing che ricorda un dinosauro sarà al via dell’imminente IMSA WTSC, per la prima volta in GTD PRO.

Una Porsche #77 verrà schierata a tempo pieno nella nota serie statunitense con il britannico Sebastian Priaulx ed il tedesco Laurin Heinrich. Nel ‘World Center of Racing’ ritroveremo anche il danese Michael Christensen, ex vincitore del FIA World Endurance Championship e della 24h Le Mans in GTD PRO.

Rally, il Monte si avvicina

L’ultimo week-end di gennaio segna l’avvento della Rolex 24 at Daytona ed anche il tradizionale Rally di Montecarlo. Finalmente è stata svelata l’entry list della nota manifestazione del Principato, su tutti spicca l’assenza del campione del mondo in carica Kalle Rovanperä.

Come da copione il finnico ha rinunciato all’opening round del FIA WRC 2024, al suo posto ritroveremo Sébastien Ogier. Il nativo di Gap insegue il decimo successo sul Monte, il francese parte da favorito con una delle tre Toyota Yaris presenti in Rally1.

Da segnalare, invece, la presenza di Andreas Mikkelsen con la Hyundai i20 #9 oltre ai titolari Thierry Neuville ed Ott Tanak. Ritorno tra i grandi per il norvegese, assoluto protagonista negli ultimi anni in Rally2.

🔔 Découvrez la liste officielle des engagés 🤩🚘 Au total 👇

WRC ➡️ 8

WRC2 ➡️ 24

WRC3 ➡️ 3

Non-prioritaires ➡️ 35 — 🔔 Discover the Official Entry List 🤩🚘 In total 👇

WRC ➡️ 8

WRC2 ➡️ 24

WRC3 ➡️ 3

Non-priority ➡️ 35#RallyeMonteCarlo #WRC @OfficialWRC pic.twitter.com/55qu9nRcG4 — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) January 8, 2024

Luca Pellegrini