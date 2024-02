Continuano gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte alla vigilia di un nuovo week-end d’azione con l’Asian Le Mans Series. Ci sarà da divertirsi in quel di Abu Dhabi, evento che consegnerà gli ultimi inviti per la prossima 24h Le Mans in LMP2 e GT3.

Ultime due gare questo week-end per l’Asian Le Mans Series

Si conclude questo fine settimana la stagione 2023/24 dell’Asian Le Mans Series. Cresce l’attesa per il doubleheader di Abu Dhabi, round da non perdere che assegnerà i pass per la prossima 24h Le Mans in LMP2 ed in GT3.

Ahmad Al Harthy /Nikita Mazepin/Louis Delétraz (99 Racing #99) sono i favoriti d’obbligo della classe regina dopo la vittoria in quel di Dubai e nella race-1 di Sepang dello scorso dicembre. Il tridente vanta 68p all’attivo contro i 48p di George Kurtz/Colin Braun/Malthe Jakobsen (CrowdStrike Racing by APR #4) e 43p di Giorgio Roda/Julien Andlauer/René Binder (Proton Competition #22).

Piccolo vantaggio in GT anche per quanto riguarda Klaus Bachler/Alex Malykhin / Joel Sturm (Pure Rxcing Porsche #91). La compagine che gareggia con bandiera lituana vanta 58p in classifica davanti a Christopher Haase /Gilles Magnus/ Alban Varutti (Sainteloc Racing Audi #42) e Fabian Schiller/Anthony Liu/ Al Faisal Al Zubair (Al Manar Racing by GetSpeed Mercedes #7), rispettivamente a 44p ed a 43p.

Mercedes si prepara per il 2024

Mercedes ha annunciato i piloti ufficiali in vista della stagione 2024. Lucas Auer (AUT), Philip Ellis (SUI), Maro Engel (GER), Maximilian Gotz (GER), Jules Gounon (AND), Mikael Grenier (CAN), Fabian Schiller (GER ), Luca Stolz (GER) sono confermati come i piloti di punta per il costruttore di Stoccarda che accoglie anche l’indiano Arjun Maini.

Esce di scena come noto Raffaele Marciello che è diventato un nuovo rappresentante di BMW Motorsport. Resta, invece, Daniel Juncadella nonostante il recente annuncio di Corvette Racing, lo spagnolo rientra nella categoria ‘Expert drivers’ in compagnia di Adam Christodoulu (GBR), Felipe Fraga (BRA), Daniel Morad (CAN), David Reynolds (AUS).

I tedeschi che recentemente hanno primeggiato nella Rolex 24 in GTD hanno confermato anche la presenza di alcuni volti ‘Junior’ come Ralf Aron (EST), Bird Frank (GBR) Jordan Love (AUS), Jusuf Owega (GER) e David Schumacher (GER). Peccato non ritrovare Lorenzo Ferrari, protagonista tra i grandi nell’ultima edizione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

‘Art Car’ per BMW a Le Mans

Dei celebri esponenti dell’arte contemporanea i quali Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol e Jeff Koons saranno protagonisti nella prossima 24h Le Mans con BMW Motorsport. Gli artisti proporranno infatti una livrea speciale per la BMW M V8 Hybrid #20, regolarmente presente sul ‘Circuit della Sarthe’ nella classe regina.

La nuova BMW art car è per il 21 maggio prossimo a Parigi presso il ‘ Centre Pompidou’, meno di un mese prima dell’appuntamento di Le Mans. Ricordiamo che l’auto #20 di WRT verrà affidata a Sheldon van der Linde, Robin Frijns, e René Rast, prototipo che condividerà l’abitacolo con l’unità iscritta con Raffaele Marciello, Dries Vanthoor e Marco Wittmann.

Luca Pellegrini