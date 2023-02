Aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte con la conferma di Sheldon van der Linde nel DTM ed alcuni annunci in vista del primo appuntamento del FIA World Endurance Championship, gara che si terrà tra un mese in quel di Sebring.

Schubert e Project 1 all’attacco con BMW nel DTM

Schubert Motorsport tenterà di confermarsi al vertice del DTM, il sudafricano Sheldon van der Linde tornerà della partita anche nel 2023. Il fratello di Kelvin van der Linde guiderà nuovamente per la compagine teutonica e per il brand bavarese, realtà che ha deciso di unire le proprie forze con Project 1.

Accanto a lui troveremo René Rast, tre volte campione del DTM com Audi Sport che si prepara per una nuova sfida con BMW. Il tedesco ha già annunciato che diserterà l’appuntamento di Zandvoort, Dries Vanthoor sostituirà il #33 del gruppo che sarà impegnato con McLaren nel Mondiale di Formula E. Il terzo uomo, invece, sarà Marco Wittmann, tedesco che ha bisogno di poche presentazioni. Il due volte campione del DTM ai rimette nuovamente in gioco con Schuberth che successivamente annuncerà anche il pilota della quarta auto.

WEC, Inter Europol Competition guarda a Sebring

Inter Europol Competition ha presentato il terzo pilota per il FIA World Endurance Championship. La squadra polacca ha ingaggiato Albert Costa Balboa, spagnolo che negli ultimi anni è stata una presenza fissa nelle gare GT con Lamborghini.

L’ex alfiere di Emil Frey Racing per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e per l’ADAC GT Masters dividerà l’abitacolo in tutte le sfide con il polacco Kuba Śmiechowski e l’elvetico Fabio Scherer.

NASCAR, Daytona: manca sempre meno alla 500 Miglia. Bowman in pole-

Manca sempre meno alla Daytona 500, opening round della NASCAR Cup Series. La bagarre è assicurata nel ‘World Center of Racing’, competizione che celebra al meglio l’inizio del 75mo anno d’azione della famosa serie americana riservata alle stock car.

Nella notte si sono svolte le qualifiche, Alex Bowman scatterà dalla pole-position davanti a Kyle Larson. Il #48 di Hendrick Motorsport guiderà il gruppo per la quarta volta in carriera, la terza a Daytona. Restano ora da definire le altre posizioni all’interno del gruppo, nella notte si svolgeranno i ‘Duels’ che sanciranno le posizioni dalla terza alla quarantesima.

McLaren si prepara per il 2023 con un aggiornamento alla propria GT3

McLaren ha deciso di aggiornare la propria 720S GT3, vettura che debutterà in tutti i campionati da questa stagione. Il brand di Woking aggiorna un modello che si è mostrato molto competitivo sin dal debutto, avvenuto oltre tre anni fa.

Il V8 bi-turbo continuerà ad alimentare la 720S GT3 che è attesa in Europa nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e nell’Intelligent Money British GT Championship. Non è escluso anche un programma nell’International GT Open come accaduto nel 2022 grazie ad Optimum Motorsport.

Jesse Salmenautio debutta nel GTWC Europe in Sprint Cup

Jesse Salmenautio è atteso al debutto nel GTWC Europe Sprint Cup 2023 con Madpanda Motorsport. Il 20enne finlandese, protagonista negli ultimi anni di alcune esperienze con i prototipi (LMP3), correrà con la squadra spagnola a bordo di una Mercedes AMG GT3 nella Silver Cup.

Il numero uno del team Ezequiel Companc si alternerà al volante con il finlandese, la prima prova in programma sarà a Brands Hatch nel mese di maggio. Ricordiamo che la Sprint Cup del GTWC Europe gareggerà anche in Italia in estate a Misano Adriatico.

TCR World Tour, WSR specifica il format

WSR ha delineato le normative per la prima stagione del TCR World Tour, format che dal 2023 rimpiazza di fatto il FIA World Touring Car Cup. In base al Continente (Europa/South America/Australia/Asia) cambierà l’organizzazione del week-end, una decisione prevedibile sin dall’inizio del progetto.

Nel TCR Europe e nell’evento italiano di Vallelunga si svolgeranno due qualifiche e due prove sulla distanza dei 55km, una condizione simile a quanto accadrà in Uruguay ed in Argentina. In South America le prove non supereranno i 30 minuti (+ 1 giro), un sistema unico nell’intero World Tour.

Particolare anche quanto accadrà a Bathurst nel TCR Australia. Sul Mt. Panorama tre gare si articoleranno sulla distanza dei 21 giri (2 minuti e mezzo circa per un passaggio). Decisamente più corte, invece, le manifestazioni dell’altro appuntamento in Oceania con tre gare da 30 minuti seguite da delle qualifiche che ricalcheranno il sistema europeo.

Anche in Asia si utilizzerà il sistema con una doppia gara da 55km, mentre la Q1 sarà più lunga con 30 minuti a disposizione di tutti. Molto probabilmente questo round si terrà a Macau, tradizionale evento negli ultimi anni anche del FIA WTCC e del FIA WTCR.

I piloti iscritti al TCR World Tour, massimo sedici, riceveranno una specifica compensazione in merito alle qualifiche disputate nel round precedente a quello disputato. I punti, invece, sono garantiti ai migliori sei delle qualifiche (15-10-8-6-4-2), mentre la Top15 riceverà un riconoscimento al termine delle gare (30-25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-3-2-1).

