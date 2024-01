Proton Competition e TF Sport sono gli ultimi in ordine cronologica ad aver definito i piani in vista del FIA World Endurance Championship 2024. I tedeschi ed i britannici sono attesi in scena a tempo pieno, rispettivamente con la nuova Ford Mustang GT3 e con l’inedita Corvette Z06 GT3

Proton Competition svela le carte per il FIA WEC

Proton Competition ha presentato i piloti per il FIA World Endurance Championship 2024. Il team tedesco conferma la propria presenza nel Mondiale ed ovviamente nella 24h Le Mans, la struttura di Christian Ried porterà come da regolamento due auto.

Ryan Hardwick/Zach Robichon, campioni in carica in European Le Mans Series per la classe GTE, condivideranno l’auto #77 con Ben Barker, mentre Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda sono attesi a bordo della gemella #88.

Making our way to the 2024 #FIAWEC season with a visual treat and a powerful presence on track with our cars #MustangGT3! Meet the crew that will burn rubber on track on board these incredible cars: #77#RyanHardwick🇺🇸 @ZRobichon 🇨🇦@BenBarkerMsport 🇬🇧 #88 #GiorgioRoda🇮🇹… pic.twitter.com/VTTlrFL7rI — Proton Competition (@ProtonRacing) January 17, 2024

TF Sport svela i colori per il WEC 2024

TF Sport ha svelato, nel frattempo, i colori per le proprie Corvette Z06 GT3 che correranno nel FIA WEC 2024. La formazione britannica è attesa al debutto con il marchio americano dopo una lunga collaborazione con Aston Martin.

Daniel Juncadella/Sébastien Baud/Hiroshi Koizumi guideranno l’auto #81, mentre sulla seconda auto ritroveremo Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy #82. Ricordiamo che TF Sport è stato il secondo cliente di Corvette Racing dopo Pfatt Miller Motorsports (GTD PRO/IMSA WTSC) e AWA (GTD/ IMSA WTSC).

Ferrari prolunga il contratto con Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi prolunga il rapporto con Ferrari. Il piemontese resta legato al marchio italiano, il vincitore dell’ultima 24h Le Mans è già stato confermato nell’equipaggio della 499P #51 per la prossima stagione dell’intero FIA WEC.

L’ex vincitore della 24h di Spa e non solo ha riportato in una nota: “Nel 2017 diventando un pilota ufficiale Ferrari coronai un sogno, e negli anni successivi ho partecipato a moltissime gare, ottenendo tanti successi a partire dai tre titoli iridati in LMGTE Pro e altrettante vittorie a Le Mans, inclusa quella assoluta nel 2023. La mia stagione scatterà da Daytona, nel FIA WEC, invece, l’obiettivo sarà di confermarci competitivi in ogni gara, provare a bissare il successo a Le Mans, e arrivare di nuovo all’ultimo atto stagionale in Bahrain in corsa per il titolo”.

Nel frattempo è arrivato l’annuncio come nuovo volto ufficiale da parte di Thomas Neubauer. Il transalpino, classe 1999, ha corso negli ultimi anni nel Ferrari Challenge Europe oltre ad una serie di esperienze nel GTWC Europe. Il nativo di Parigi ha affermato ai margini dell’annuncio: “Far parte del gruppo degli ufficiali Ferrari è il sogno di tanti piloti: aver l’opportunità di gareggiare per il Cavallino Rampante è per me un onore e una grande responsabilità”.

Ultime news da Daytona

Doriane Pin è attesa a bordo della Lamborghini #83 targata Iron Dames per la prossima Rolex 24. La francese, come da copione, è attesa in GTD con l’assodato terzetto composto da Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting.

Il quartetto che ha vinto la 24h di Spa-Francorchamps in Gold Cup nel 2022 si comporrà solamente settimana prossima, il nuovo volto di PREMA per la F1 Academy raggiungerà le compagne solamente tra sette giorni vista la concomitanza di questo week-end con la F4 UAE ad Abu Dhabi.

Domani i test, domenica le qualifiche determinanti per la prova che commenteremo nel prossimo fine settimana. Un totale di 59 auto sono attese ai nastri di partenza, rispettivamente divise in GTP, LMP2, GTD PRO e GTD.

Luca Pellegrini