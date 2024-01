Cambia a tavolino il risultato dell’International GT Open 2023 dopo un provvedimento da parte della Corte d’Appello Internazionale (ICA) della FIA. Optimum Motorsport vince il titolo con Sam De Haan e Charlie Fagg, sconfitti sul campo a Barcellona dalla coppia composta da Simon Reicher/Christopher Haase (Eatalent Racing Audi).

L’ICA e la FIA hanno annullato il provvedimento dalla Corte d’Appello della Federazione Spagnola di Motorsport (RFEdA), organo che aveva annullato i risultati di gara-2 di Spielberg dopo un’appello portato dal Team Motopark. Il team tedesco legato a Mercedes aveva contestato all’organizzazione iberica la procedura di Safety Car nelle ultime battute della competizione.

Optimum Motorsport ha quindi ereditato da Eatalent Racing il successo finale, l’équipe austriaca alza bandiera bianca nonostante il medesimo punteggio dei britannici. Sam De Haan e Charlie Fagg svettano nella graduatoria assoluta grazie ad un sigillo in più dei rivali, determinante nell’assegnazione del trofeo più importante di GT Sport. Resta invariato, invece, il risultato di Marco Pulcini/Eddie Cheever (AF Corse Ferrari) e da Heiko Neumann/Timo Rumpfkeil (Motoprak Mercedes), rispettivamente campioni in PRO Am ed AM.

🏆 SAM DE HAAN AND CHARLIE FAGG 2023 GT OPEN CHAMPIONS Optimum’s appeal to reinstate the points from a previously nullified race result: Red Bull Ring race two, has been successful following a hearing in the International Court of Appeal in Paris, earlier this week [1/3]. pic.twitter.com/Xr0zSGl7Ya — Optimum Motorsport (@OptimumMSport) January 11, 2024

Nuova sfida per Frederik Vesti in ELMS

Nuova avventura per Frederik Vesti nel mondo del motorsport. Il danese che ha perso l’ultima edizione del titolo in FIA F2 in occasione del championship decider di Abu Dhabi, è atteso full-time nell’European Le Mans Series a bordo dell’Oreca 07 Gibson LMP2 #47 gestita dal COOL Racing / CLX Motorsport.

L’ex volto di PREMA per le monoposto condividerà l’abitacolo con il campione in carica ELMS in LMP3 Alejandro Garcia e l’ex vincitore della 24h Le Mans per quanto riguarda la classe LMP2 Ferdinand Habsburg.

59 auto per la Rolex 24

Sono 59 le auto che parteciperanno alla Rolex 24 at Daytona, opening round e dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. GTP, LMP2, GTD PRO e GTD sono presenti ai nastri di partenza per una prova da non perdere, manifestazione che inizierermo a commentare già questo week-end con i Roar Before the Rolex 24.

Nell’entry list spicca la presenza nella top class da parte di Jesse Krohn a bordo della BMW #24 LMDh. Il finnico rimpiazza full-time Augusto Farfus, chiamato parallelamente nel FIA World Endurance Championship con una delle due M4 GT3 del Team WRT. Il sudamericano sarà in ogni caso presente in IMSA WTSC con l’auto #24 nella Michelin Endurance Cup oltre al confermato titolare Phillip Eng.

Dries Vanthoor è il quarto uomo per la Rolex 24, mentre René Rast è stato chiamato come supporto per la gemella #25 che oltre a Maxime Martin avrà in pista i confermati Connor De Phillippi/Nick Yelloly (titolari).

Meet our 2024 IMSA drivers! Get ready for electrifying racing in North America with two BMW M Hybrid V8s. ⚡️ pic.twitter.com/Z4x5qJZgxq — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) January 10, 2024

Oltre a BMW, brand che ha deciso di promuovere Byran Sellers come 23mo pilota ufficiale, è da segnalare nell’entry list l’assenza di Kellymoss with Riley Porsche #91, squadra che avrebbe dovuto gareggiare in GTD. Il team statunitense avrà in ogni caso una vettura in pista con David Brule/Alec Udell/Trent Hindman/Julien Andlauer #92.

Entry list GTP – Rolex 24

Evidenziati in azzurro i piloti titolari

Renger van der Zande/Sébastien Bourdais/Scott Dixon/Alex Palou (Cadillac Racing #01)

Gimmi Bruni/Neel Jani/Romain Dumas/Alessio Picariello ( Proton Competition Porsche #5)

Nick Tandy/Mathieu Jaminet/Kevin Estre/Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport #6)

Matt Campbell/Felipe Nasr/Josef Newgarden/Fred Mako (Porsche Penske Motorsport #7)

Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Brendon Hartley/Marcus Ericsson (Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #10)

Jesse Krohn/Phillip Eng/Augusto Farfus/Dries Vanthoor (BMW M Team RLL #24)

Connor De Philippi/Nick Yelloly/Maxime Martin/René Rast (BMW M Team RLL #25)

Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist (Whelen Cadillac Racing #31)

Jordan Taylor/Louis Delétraz/Colton Herta/Jenson Button (Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport #40)

Tijmen van der Helm/Richard Westbrook/Phil Hanson/Ben Keating (JDC Miller Motorsport Porsche #85)

Luca Pellegrini