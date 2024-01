Dopo lo spettacolo della 62ma Rolex 24 at Daytona valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, tutto è pronto per una nuova importante parentesi del calendario dedicato alle ruote coperte che dopo l’Asian Le Mans Series si sposterà a Mt. Panorama per la 12h valida per l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Jorge Lorenzo atteso in GT3

Jorge Lorenzo è pronto per il passaggio in GT3 con il Lazarus Corse, squadra che recentemente ha stretto una nuova partnership con Aston Martin. La compagine tricolore ha mostrato sui propri social un video in compagnia dell’ex centauro iberico, protagonista da due anni nelle quattro ruote all’interno della Porsche Carrera Cup Italia.

Da capire ora in quale campionato vedremo Jorge Lorenzo: l’International GT Open ed il Campionato Italiano GT sono un’opzione, ma è chiaro che vi potrebbe essere anche la chance di partecipare al Fanatec GT World Challenge Powered by AWS.

View this post on Instagram A post shared by Lazarus Corse (@lazaruscorse_official)

WEC, Iron Lynx completa la squadra per il 2024

Iron Lynx e Lamborghini, oltre al programma nella top class del FIA World Endurance Championship, si impegneranno anche in GT3 con due Huracan EVO2 GT3. Claudio Schiavoni e Matteo Cressoni sono attesi con Franck Perera a bordo dell’auto #60, il francese è atteso al debutto full-time nel Mondiale Endurance.

Interessante, invece, l’annuncio per quanto riguarda le Iron Dames con Michelle Gatting e Sarah Bovy che militeranno in compagnia di Doriane Pin. Il futuro volto di Mercedes per quanto riguarda la F1 Academy rimpiazza Rahel Frey, per la prima volta in GT nel FIA WEC dopo aver corso in LMP2 con PREMA.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨⁰⁰In one of the biggest years for @FIAWEC, we are delighted to announce our lineups for both #60 and the @IronDames_ #85 Lamborghini Hurácan GT3 Evo2. 💨⁰⁰Welcome back to Claudio Schiavoni and @matteocressoni, who will be joined by a new face in FIA WEC,… pic.twitter.com/IQhhdjzd1p — Iron Lynx (@IronLynx_) January 30, 2024

Entry list FIA WEC 2024 (aggiornata 30/01/2024)

Ian James/TBA/TBA Heart of Racing Team Aston Martin #27

Augusto Farfus/ TBA/TBA Team WRT BMW #31

Valentino Rossi/TBA/TBA Team WRT BMW #46

Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #55

Grégoire Saucy/TBA/TBA United Autosports McLaren #59

Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Franck Perera Iron Lynx Lamborghini #60

Ben Barker/Ryan Hardwick/Zach Robichon Proton Competition Ford #77

Kelvin van der Linde/Timur Boguslavskiy/Arnold Robin Akkodis ASP Team Lexus #78

Daniel Juncadella/Sébastien Baud/Hiroshi Koizumi TF Sport Corvette #81

Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy TF Sport Corvette #82

Michelle Gatting/Doriane Pin/Sarah Bovy Iron Dames Lamborghini #85

José Maria Lopez/Takeshi Kimura/Esteban Masson Akkodis ASP Team Lexus #87

Dennis Olsen/Mikkel O. Pedersen/Giorgio Roda Proton Competition Ford #88

Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin Manthey EMA Porsche #91

Aliaksandr Malykhin/Joel Sturm /Klaus Bachler Manthey Pure Rcxing Porsche #92

Marino Sato/TBA/TBA United Autosports McLaren #95

Marco Sorensen/Clément Mateu /Erwan Bastard D’Station Racing Aston Martin #777

31 auto in pista in Australia

L’opening round dell’IGTC 2024 vedrà in scena 31 auto al via, una prova che si annuncia particolarmente interessante dopo due edizioni in cui non sono mancate le disdette anche viste le note difficoltà nel raggiunge l’Oceania dopo l’emergenza sanitaria.

Scorrendo l’entry list provvisoria spiccano ai nastri di partenza Mercedes, Porsche e BMW in veste ufficiale oltre ad Audi che nuovamente farà affidamento sulla struttura locale del Melbourne Performance Centre. Dodici auto sono all’interno dell’entry list tra i PRO, un numero un crescita rispetto al 2022 ed al 2023.

EMA Manthey conferma l’impegno con Porsche in compagnia di Phantom Global Racing ed HubAuto Racing, mentre WRT è attesa con BMW e due M4 GT3. Ricordiamo che vi sarà nuovamente anche Valentino Rossi, iscritto a bordo dell’auto #46 con Raffaele Marciello e Maxime Martin.

Occhi puntati ovviamente anche su Mercedes che nelle ultime due annate ha monopolizzato la scena. GruppeM Racing riparte dall’Australia in compagnia di Sun Energy 1 Racing, struttura locale che si prepara per difendere il titolo con Kenny Habul /Jules Gounon/Luca Stolz.

Ricordiamo che la 12h di Mt. Panorama che commenteremo a metà febbraio sarà valida per la prima volta anche per il Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. La sfida sarà la prima dell’IGTC prima di una lunga pausa che durerà fino a giugno.

View this post on Instagram A post shared by Bathurst 12 Hour (@bathurst12hr)

Luca Pellegrini