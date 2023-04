Isotta Fraschini ha concluso il primo significativo test della propria storia in quel di Vallelunga con l’inedita Tipo 6 LMH Competizione, modello che dovrebbe debuttare nel FIA World Endurance Championship entro la fine del 2023.

Maurizio Mediani, collaudatore Michelotto Engineering, ha condotto il prototipo italiano nell’impianto romano concludendo due significative sessioni di test. Le informazioni sono poche, sicuramente sono stati raccolti i primi dati in pista dopo uno specifico lavoro in galleria del vento.

Here… we… GO! 😃

The #IsottaFraschini #Tipo6Competizione is out in #Vallelunga for its first ever in-and-out lap.

Obviously it was very quick, but engineers need to know EVERYTHING from the driver and download all the datas to check if the car is working correctly. pic.twitter.com/UpWWGKC1Z7

