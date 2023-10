Tante novità in vista della stagione 2024 per quanto riguarda le ruote coperte con l’approdo di Ford in Europa grazie a Dinamic GT ed al nuovo calendario del Campionato Italiano GT. Si prospetta un inverno ricco di cambiamenti oltre al ‘mercato impazzito’ in vista del FIA World Endurance Championship 2024.

Dinamic GT si allea con Ford

Dinamic GT si alla con Ford per la prossima stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La compagine italiana si prepara per una nuova sfida dopo una lunga e vincente partnership con Porsche nel ‘Vecchio Continente’ e non solo.

Una Ford Mustang GT3 è già nelle mani della realtà tricolore che al termine del fine settimana di Barcellona valido per l’Endurance Cup ha già disputato una sessione in pista. Non conosciamo al momento quante auto verranno schierate nella prossima stagione agonistica e soprattutto quali piloti ritroveremo in scena.

Ricordiamo che Ford Performance ha sviluppato un auto che ritroveremo anche nelll’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship. Proton Competition porterà in pista le auto nel Mondiale, la struttura di Christian Ried dovrebbe impegnarsi anche in European Le Mans Series.

🤝 Welcome Dinamic GT to the #FordMustang family, as our first #Mustang GT3 Customer Racing Team competing in @GTWorldChEu in 2024.

Tune in to watch this pony stampede around some of the best tracks in Europe. #BredtoRaceFP pic.twitter.com/zbqPouQXIT — Ford Performance (@FordPerformance) October 1, 2023

Comtoyou Racing si sposta in casa Aston Martin

Nuova collaborazione in vista del 2024 e non solo. Comtoyou Racing ha infatti deciso di cambiare casacca e di vestire i colori di Aston Martin per il GTWC Europe 2024 dopo una proficua avventura accanto ad Audi Sport.

Il team belga si è accordato con il brand inglese per un programma tra GT3 e GT4, un impegno significativo che durerà almeno per quattro anni. Non vi sono informazioni, invece, in merito a quanto accadrà nel TCR, Comtoyou è un riferimento nella categoria ed Aston Martin non ha auto che possano competere nell’infinito panorama gestito da Marcello Lotti.

Jean-Michel Baert, Team Principal della formazione belga. “Prima di tutto, vorrei ringraziare Audi Sport Customer Racing per averci supportato nel nostro debutto in GT3. Tuttavia, non vedevamo più la possibilità di una futura crescita nel GT con Audi e siamo lieti di annunciare una nuova partnership. Siamo estremamente orgogliosi di aver firmato una partnership quadriennale con Aston Martin Racing. Siamo stati conquistati dal loro entusiasmo, dalla loro voglia di vincere e dalla loro visione del futuro. Grazie a loro, abbiamo anche la possibilità di entrare in GT4, oltre a GT3. È troppo presto per rivelare tutti i dettagli del nostro programma, in termini di piloti e campionati, ma siamo totalmente motivati”.

Ricordiamo che il team ha vinto al debutto la Gold Cup del GTWC Europe Endurance. Comtoyou, parallelamente, sta dominando il TCR Europe oltre al costante impegno con Audi Sport nel TCR World Tour con due auto al via.

Meyer Shank Racing saluta l’IMSA WTSC

Meyer Shank Racing saluta provvisoriamente l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra che è presente nella top class con Acura si concentrerà esclusivamente sull’IndyCar Series rinunciando al proprio impegno con le ruote coperte.

Dal 2004 ad oggi sono stati molteplici i successi di Shank Racing tra GT e prototipi. Il team campione in carica nell’IMSA WTSC resta ancora matematicamente in corsa per una riconferma in vetta con Colin Braun/Tom Blomqvist.

View this post on Instagram A post shared by Meyer Shank Racing (@meyershankracing)

ACI GT, Enna Pergusa assente dal calendario 2024

Enna Pergusa non è più presente nel calendario 2024 del Campionato Italiano GT che nuovamente verrà riproposto su otto appuntamenti (quattro Sprint e quattro Endurance). Misano, Mugello, Vallelunga, Imola e Monza accoglieranno da maggio ad ottobre la categoria riservata alle GT3 ed alle GT Cup.

La pista siciliana aveva ospitato negli ultimi anni il secondo atto dell’Endurance Cup, una ‘tradizione’ che non è continuata. Da segnalare, invece, la presenza di entrambe le tappe di Monza infondo al calendario, una necessità dovuta ai lavori di ammodernamento dell’impianto monzese nella prima metà dell’anno.

ACI GT, calendario 2024

Misano – 4/5 maggio – Sprint Imola – 1/2 giugno – Sprint Vallelunga – 15/16 giugno – Endurance Mugello – 13/14 luglio – Endurance Mugello – 24/25 agosto – Sprint Imola – 7/8 settembre – Endurance Monza – 5/6 ottobre – Sprint Monza – 26/27 ottobre – Endurance

Luca Pellegrini