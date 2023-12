Tante novità in vista del 2024 con Ford e Lamborghini che presentano alcune formazioni in vista della prossima stagione agonistica. Interessanti anche i cambiamenti per quanto riguarda il FIA World Rally Championship che da Montecarlo adotterà un inedito sistema di punteggio.

Ruote Coperte News: Ford Performance ingaggia cinque piloti ufficiali .

Ford Performance ha presentato altri cinque piloti in vista della prossima stagione agonistica. Christopher Mies, Frederic Vervisch, Ben Barker, Dennis Olsen ed Andy Priaulx raggiungono Joey Hand, Dirk Müller, Harry Tincknell e Mike Rockenfeller, già confermati per correre nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO.

L’inedita Mustang GT3 che militerà anche nel FIA World Endurance Championship e nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS ha recentemente svolto i test collettivi di Daytona, una significativa prova in vista dell’importantissima 24h che commenteremo a fine mese.

Mies e Vervisch, entrambi ex alfieri di Audi Sport, raggiungono nelle Rolex 24 i quattro protagonisti citati lo scorso ottobre nel fine settimana della Motul Petit Le Mans. Il tedesco condividerà l’abitacolo con Rockenfeller e Tincknell, mentre il belga è atteso con Hand e Müller.

WEC, livree e piloti per Akkodis ASP

Akkodis ASP ha presentato i piloti e le livree per la prossima stagione nel FIA World Endurance Championship. Il team legato a Lexus è atteso al debutto nel Mondiale dopo aver vinto negli ultimi anni con Mercedes nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Timur Boguslavskiy, campione in carica della serie indetta da SRO con Raffaele Marciello, è atteso all’esordio nel FIA WEC, il russo guiderà la vettura #78 con il sudafricano Kelvin van der Linde ed il francese Arnold Robin.

Particolare anche la seconda line-up, capitanata da José Maria Lopez. L’argentino è atteso in GT per la prima volta nella serie globale in compagnia del transalpino Esteban Masson e del giapponese Takeshi Kimura, esperto giapponese che negli ultimi anni ha sempre corso con Ferrari.

Ruote Coperte News: Cairoli inizia da Daytona con Lamborghini

Matteo Cairoli inizierà la propria avventura con Lamborghini in occasione della Rolex 24 at Daytona che commenteremo a fine gennaio prossimo. Il comasco è atteso a dare battaglia in GTD con la riconoscibile Huracan GT3 #60 targata Iron Lynx.

L’ex vincitore della 24h del Nuerburgring sarà al via in compagnia di Matteo Cressoni e Claudio Schiavoni, il tridente ha sfiorato il successo nell’ultima edizione della classe GTE per quanto riguarda l’European Le Mans Series. Gli italiani riceveranno il supporto extra nella prima vera prova del 2024 da Romain Grosjean, successivamente impegnato con Cairoli ed Andrea Caldarelli in GTP con la nuova SC63.

View this post on Instagram A post shared by Iron Lynx Motorsport Lab (@iron.lynx)

Ruote Coperte News: cambiano i punti per il FIA WRC

Cambiano i punti per il FIA World Rally Championship per la prossima stagione agonistica. L’obiettivo degli organizzatori è quello di garantire una maggiore azione nella giornata di domenica, spesso ‘dimenticata’ dai protagonisti al fine di preservare gli pneumatici verso la ‘Power Stage’.

Già il sabato verranno assegnati dei punti, 18/15/13/10/8/6/4/3/2/1 secondo l’ordine della graduatoria generale. Questi ultimi saranno consegnati effettivamente ai piloti dopo la conclusione dell’evento che come consuetudine terminerà domenica con la Power Stage. La speciale citata continuerà in ogni caso ad assegnare punti (5/4/3/2/1 nell’ordine).

La novità sta nella domenica che diventerà una sorta di gara a parte grazie ad una graduatoria generale di tutte le prove speciali disputate. 7/6/5/4/3/2/1 sono i punti in palio, paradossalmente un equipaggio può vincere un round del Mondiale con meno punti raccolti rispetto ad un avversario.

Luca Pellegrini