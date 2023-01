Ferrari si prepara per dare battaglia alla prossima Rolex 24 at Daytona con Risi Competizione, squadra statunitense che ha deciso di puntare nuovamente su un equipaggio di primo profilo. Ci sarà da divertirsi tra meno di due settimane, mentre non perdetevi a Dubai la prima sfida dell’anno valida per la 24H Series.

IMSA, Risi Competizione all’attacco della GTD PRO con Ferrari

Risi Competizione si ripresenta con forza a Daytona Beach per la prima sfida dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La bagarre è assicurata nel ‘World Center of Racing’, la compagine texana insegue il successo dopo aver concluso al secondo posto l’edizione 2022 alle spalle della Porsche #9 di Pfaff Motorsports.

Alessandro Pier Guidi/James Calado, campioni del mondo nel FIA WEC nella classe GTE PRO, saranno nuovamente insieme accanto a Daniel Serra ed a Davide Rigon. Ricordiamo che saranno otto le auto nella GTD PRO, classe regina tra le GT3 che vede al via anche Lamborghini, Mercedes, Lexus, Corvette, Porsche ed Aston Martin.

Conferme anche per Paul Miller Racing

Conferme anche per Paul Miller Racing in vista della Rolex 24. La squadra statunitense, presente con BMW dal 2022 dopo una lunga e vincente partnership con Lamborghini, sarà al via con Bryan Sellers e Madison Snow.

La coppia che ha vinto l’ultima edizione della WeatherTech Sprint Cup, già a segno nella categoria, si appresta per dare battaglia in GTD. Cresce l’attesa per rivedere in azione questa realtà che storicamente ha sempre regalato emozioni. Per il brand bavarese vi saranno tre auto, una per Paul Miller Racing e due per Turner Motorsport.

The boys are back in town! Madison Snow and Bryan Sellers are back at Paul Miller Racing for the entire 2023 season—yes, including Daytona!#QuartzEngineOil | #IMSA pic.twitter.com/ZnvCD9C5OT — Paul Miller Racing (@paulmilleracing) January 10, 2023

AF Corse x2 tra GT e prototipi

Doppio programma per AF Corse a Daytona. La squadra di Amato Ferrari gareggerà infatti in GTD ed in LMP2, rispettivamente con una Ferrari 296 GT3 ed un’Oreca 07 Gibson. Nel primo caso sono presenti Toni Vilander/Simon Mann/Francesco Castellacci /Luis Perez Companc, mentre nel secondo caso sono da rimarcare Matthieu Vaxivière/François Perrodo/Nicklas Nielsen/Julien Canal.

Ricordiamo che Ferrari porta al via l’inedita 296, vettura che rimpiazza la storica e vincente 488 GT3. Sono ben 4 i modelli presenti nel gruppo, oltre ad AF Corse rimarchiamo in merito oltre a Cetilar Racing (GTD), Risi Competizione (GTD PRO) e Triasi Competizione (GTD).

Will Power in scena con SunEnergy1 Racing

Anche Will Power correrà in Florida in GTD con SunEnergy1 Racing (Mercedes). L’australiano si aggiunge alla lista di stelle dell’IndyCar Series che parteciperanno al primo round dell’Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Il campione in carica della serie statunitense riservata alle ruote scoperte, ex vincitore dell’Indy500, è atteso con Axcil Jefferies/Kenny Habul/Fabian Schiller. Il 41enne raggiunge nello schieramento i teammate Josef Newgarden e Scott McLaughlin, presente con Tower Motorsport in LMP2 con John Farano/ Kyffin Simpson.

IGTC, Bathurst con 28 auto al via

Saranno 28 le vetture presenti in pista alla prossima Bathurst 12h, opening round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. La battaglia è assicurata nell’impianto australiano, evento che vedrà il ritorno di equipaggi PRO dopo la ‘speciale’ edizione del 2022.

Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG e Lamborghini sono i brand coinvolti tra le GT3 che sono diventate negli ultimi anni le regine di questa particolare manifestazione. Presente anche il SunEnergy1 Racing, team legato a Mercedes che lo scorso anno primeggiò conKenny Habul, Martin Konrad, Jules Gounon e Luca Stolz.

Luca Pellegrini