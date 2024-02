Matteo Cairoli correrà con Iron Lynx – Proton nella classe LMP2 dell’European Le Mans Series, campionato che commenteremo dal prossimo aprile in quel di Barcellona. Il comasco è atteso ad una nuova sfida parallelamente con gli impegni con l’inedita SC63 di Lamborghini nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L’ex vincitore della 24h del Nuerburgring è atteso in scena nel campionato continentale di ACO con il debuttante Macéo Capietto e con Jonas Ried, figlio di Christian Ried che negli ultimi anni ha già avuto esperienze tra GTE ed LMP2.

La struttura teutonica sarà presente parallelamente anche nell’ELMS in LMP2 PRO Am con Giorgio Roda ed altri due piloti da annunciare successivamente. Oltre all’impegno nei prototipi è da segnalare anche una Porsche in GT3 ed una seconda 992 GT3-R in scena con la già citata collaborazione con Iron Lynx (Iron Dames nel caso specifico).

TCR World Tour, niente Australia nel 2024

Niente Oceania nel calendario 2024 del Kumho FIA TCR World Tour. Sydney Motorsport Park e Bathurst escono di scena, una nota ufficiale di Australian Racing Group ha confermato la cancellazione degli eventi che si sarebbero dovuti svolgere a novembre.

Una nota ufficiale recita: “Il WSC ha informato ARG della sua decisione più di otto mesi prima del primo round australiano programmato. Il provvedimento è stato preso in merito ai problemi legati all’invio delle auto e di tutte le strutture connesse in Australia”.

Non ci sono informazioni in merito ad una possibile modifica del calendario del nuovo ‘Mondiale turismo’. Al momento sembra chiaro però che l’intento della realtà di Marcello Lotti è quella di tornare a Mt. Panorama ed in quel di Eastern Creek nel 2025.

Ricordiamo che la seconda edizione del TCR World Tour, la prima con il riconoscimento della FIA, inizierà ad aprile dall’Italia in quel di Vallelunga. Il round nostrano sarà l’unico in Europa prima degli appuntamenti tra Africa, USA e South America.

Luca Pellegrini