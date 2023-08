Aggiornamenti estivi dal mondo delle ruote coperte in vista della seconda parte della stagione. Pausa di fatto per tutte le varie categorie in attesa della ripresa delle attività con il DTM al Lausitzring, la 4h d’Aragon dell’European Le Mans Series e la tappa del VIR dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Corvette presenta il proprio secondo cliente

AWA è il terzo cliente di Corvette in vista della prossima stagione dell’IMSA WTSC. La squadra canadese che attualmente milita in LMP3 si prepara per entrare nel mondo delle GT con due auto che verranno schierate nella ‘GTD tradizionale’.

Non conosciamo ancora gli equipaggi per il team che ha vinto l’ultima Rolex 24 at Daytona in LMP3, categoria che non vedremo più in scena nella prossima annata della principale serie statunitense riservata alle GT ed ai prototipi.

Un quarto cliente di Chevy, dopo Pratt Miller (GTD PRO – IMSA), TF Sport (FIA WEC) ed AWA, dovrebbe essere annunciato a breve per il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Anche in questo caso si apprestano due auto al via.

Isotta Fraschini testa a Monza con BMW, Peugeot Sport gira a Portimao

Isotta Fraschini ha compiuto un nuovo testa a Monza in vista del debutto nel FIA World Endurance Championship, obiettivo che dovrebbe essere raggiunto per la prossima stagione. Ricordiamo infatti che prima di gareggiare l’auto deve essere omologata, missione non ancora completata dal costruttore italiano che ha compiuto delle prove nel Tempio della Velocità. Ora, gli uomini del marchio milanese, si recheranno al Mugello per una nuova intensa fase di preparazione dopo Vallelunga e Monza.

In Italia era presente anche BMW Motorsport con il proprio prototipo. Continua l’avvicinamento di WRT alla top class del FIA WEC, anche in questo caso non conosciamo molti dettagli in merito ai piloti che potrebbero essere impiegati nella top class del Mondiale. Un nome potrebbe però essere Robin Frijns, olandese che è stato ingaggiato come 22mo pilota ufficiale del brand bavarese.

Nel frattempo, invece, Peugoet Sport ha disputato dei test a Portimao prima di partire per il Fuji ed il penultimo atto del FIA WEC. Presente anche il danese Malthe Jakobsen, junior driver del brand francese che milita regolarmente nell’European Le Mans Series in LMP2.

Manthey e Porsche insieme nel FIA WEC in GT

Manthey torna nel FIA World Endurance Championship ed alla 24h Le Mans con Porsche nel 2024. La realtà tedesca sarà al via con due unità a tempo pieno, non conosciamo al momento nessun dettaglio in merito ai piloti che potrebbero essere coinvoli.

La squadra sta militando attualmente nel DTM e guida il campionato con Thomas Preining. L’austriaco vanta un successo all’attivo durante la stagione in corso, meritatamente leader alla vigilia della seconda metà della serie che si sposterà ora tra il Lausitzring, il Sachsenring, Spielberg ed Hockenheim.

Bortolotti assente al Fuji nel FIA WEC

Mirko Bortolotti salterà la prova del Fuji del FIA WEC vista la concomitanza con la prova del DTM del Sachsenring. Il trentino di Lamborghini (SSR Performance) aveva precedentemente saltato anche la sfida di Monza per presenziare al round del campionato tedesco a Norimberga.

Al suo posto rivedremo Andrea Caldarelli che per la prima volta in questo 2023 si ritroverà accanto a Doriane Pin ed a Daniil Kvyat. Ci sarà, invece, Juan Manuel Correa a bordo dell’Oreca #9 del Team PREMA, l’americano è stato assente a Monza vista la gara di FIA F2 a Silverstone.

Max Verstappen mette le basi per un arrivo in GT3?

La risposta è ancora ignota, ma il campione del mondo di F1 ha deciso di creare un proprio team per la stagione 2025. L’alfiere di Red Bull sarebbe intenzionato a realizzare una realtà individuale senza quindi appoggiarsi ad una struttura già esistente.

Il suo nome è già presente nel panorama delle gran turismo grazie all’olandese Thierry Vermeulen. Quest’ultimo è legato al nome del #1 della massima formula visto che stiamo parlando del figlio del manager del primogenito di Jos Verstappen. Il 21enne nativo di Venlo sta militando attualmente con Emil Frey Racing (Ferrari) tra il DTM ed il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Stephane Ratel chiarisce alcune dinamiche in vista della 24h del Nürburgring

Stephane Ratel, numero uno di SRO, ha definito alcune dinamiche in vista della prossima 24h del Nürburgring, manifestazione che per la prima volta rientrerà nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

L’imprenditore che gestisce anche il GTWC Europe e moltissimi altri campionati ha dichiarato che non vi saranno dei cambiamenti con le attuali regole che disciplinano la maratona dell’Inferno Verde, una prova unica nel proprio genere con moltissime classi d’auto contemporaneamente in azione su un tracciato da 25km.

Anche le gomme resteranno ‘libere’, non vi sarà quindi l’imposizione di utilizzare le mescole Pirelli come accade in ogni evento dell’IGTC o del GT World Challenge. La corsa di durata tedesca ha sempre lasciato ad ogni team la facoltà di scegliere il proprio fornitore di pneumatici, una caratteristica che resterà intatta.

Da rimarcare, invece, la concomitanza che attualmente è presente tra la prova europea e la sfida di Detroit dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ricordiamo che il campionato americano avrà un round insieme anche a tre prove del FIA WEC (Imola, Spa e San Paolo) e con la 24h di Spa

Quattro prove nell’IGTC 2024, per la quinta si dovrà attendere

Sempre Rathel ha confermato che non vi sarà una quinta prova nei piani dell’IGTC 2024. Bathurst, Nürburgring, Spa ed Indianapolis sono presenti nel campionato globale di SRO che non menziona Kyalami e Abu Dhabi.

Difficile al momento trovare una collocazione per la prova araba di Yas Marina visto il ritorno a dicembre del Mondiale di F1. Con una stagione che si protrae fino al 8 di dicembre resta complicato inserire un nuovo atto nella pista che sorge negli Emirati Arabi Uniti. Per ora appare complesso anche un ritorno a Suzuka, l’ultima 10h valida per l’IGTC si tenne nel 2019 prima dell’emergenza sanitaria.

SVG verso la NASCAR?

SVG, acronimo con cui si indica Shane van Gisbergen, potrebbe presto diventare un pilota tempo pieno per la NASCAR Cup Series. Il neozelandese è pronto per il passaggio in America dopo aver trionfato per tre anni nel Supercars Championship ed aver vinto la 1000km e la 12h di Bathurst.

La vittoria di Chicago al debutto, non accadeva da 70 anni, ha portato il ‘kiwi’ ad un clamoroso successo in North America. Non vi sono conferme ufficiali, ma indubbiamente non è un caso la partecipazione del temibile 34enne alla gara della Cup Series di domenica prossima ad Indianapolis (road course) ed alla prova del Lucas Oil Indianapolis Raceway Park valida per la NASCAR Truck Series.

SVG ha un contratto attivo con Red Bull Ampol Racing (Triple Eight Race Engineering) per la stagione 2024 del Supercars Championship. Pare però che questo non sia un limite per un’eventuale approdo negli USA, passaggio che porterebbe ad una chiusura anticipata dell’accordo tra le parti.

Nel frattempo ci sarà da divertirsi nel catino di Speedway questo fine settimana con la presenza nella Cup Series di tanti ospiti come SVG (Trackhouse Racing #91 Chevy), Brodie Kostecki (Richard Chidress Racing #33 Chevy), Jenson Button (Rick Ware Racing #15 Ford), Kamui Kobayashi (23XI Racing #67 Toyota) e Mike Rockenfeller (Legacy Motor Club #42 Chevy)

Luca Pellegrini