Tanti cambi di casacca in vista del 2023 a partire dal saluto di Raffaele Marciello a Mercedes. Lo svizzero lascia il costruttore tedesco insieme a Daniel Juncadella, pronto per una nuova sfida con Corvette Racing in GT3. Nuova sfida anche per Richard Westbrook, britannico che si è ufficialmente separato da Cadillac e Chip Ganassi Racing.

‘Lello’ saluta Mercedes

Raffaele Marciello saluta Mercedes. La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente abbiamo la conferma ufficiale da parte delle due parti che disputeranno insieme ancora una competizione. Lo svizzero ed il costruttore tedesco saranno infatti protagonisti nella FIA GT World Cup di Macau, sfida che commenteremo questo week-end.

La coppia ha vinto tantissimo in tutta Europa e non solo. L’ex pilota di FIA F2 ha primeggiato nel GTWC Europe Endurance Cup, nella graduatoria assoluta del GTWC Europe, nell’ADAC GT Masters, nella 24h Spa e nella 8h di Indianapolis. ‘Lello’ si appresta per una nuova parte della propria carriera, vedremo con quale costruttore.

One last dance together. 😔 The 70th Macau Grand Prix will be the final race for @Team_RMarciello with the #WorldsFastestFamily. Let’s make it a special one. 🙌#AMG pic.twitter.com/IS6KhAMY0e — Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) November 13, 2023

Button e Ericsson a Daytona

Jenson Button sarà presente alla Rolex 24 at Daytona con una delle due Acura ARX-06 gestite da Wayne Taylor Racing with Andretti (WTRAndretti). L’ex campione del mondo di F1 sarà iscritto per la prima volta in carriera alla manifestazione inaugurale dell’IMSA WTSC in compagnia di Jordan Taylor, Louis Delétraz e Colton Herta a bordo dell’auto #40.

Interessantissimo anche il secondo equipaggio sulla tradizionale auto #10. Herta non sarà infatti il solo pilota IndyCar a partecipare con WTRAndretti, team che ospiterà anche Marcus Ericsson accanto a Ricky Taylor, Filipe Albuquerque e Brendon Hartley.

View this post on Instagram A post shared by Wayne Taylor Racing with Andretti (@wtrandretti)

Juncadella, Varrone, Eastwood e Bamber diventano piloti ufficiali Corvette

Daniel Juncadella, Nico Varrone, Charlie Eastwood ed Earl Bamber sono ufficialmente piloti ufficiali di Corvette Racing. Tutti rappresenteranno il marchio americano in tutto il mondo tra IMSA WTSC e FIA WEC (GT3).

Il primo cambia casacca dopo una lunga e collaborazione con Mercedes. L’ex campione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e vincitore della 24h Spa segue quanto fatto da Raffaele Marciello con una nuova sfida in GT. L’iberico parteciperà al WEC ed alle tappe di durata dell’IMSA WTSC con la Chevy #3 di Nicky Catsburg ed Antonio Garcia.

Eastwood, invece, dopo aver corso per Aston Martin nelle ultime annate, passa con Corvette Racing per correre full-time nel FIA WEC sulla seconda unità gestita da TF Sport. L’irlandese lascia il costruttore inglese dopo aver primeggiato nella 24h Le Mans 2020 per quanto riguarda la classe GTE.

View this post on Instagram A post shared by Dani Juncadella (@dani_juncadella)

Promozione meritata per Nico Varrone, italo-argentino reduce da un 2023 stellare con il titolo FIA WEC (GTE), la vittoria a Le Mans (GTE) e l’affermazione in LMP3 alla Rolex 24. Il promettente sudamericano sarà iscritto a tempo pieno in GTD con AWA, squadra con cui ha firmato il successo nell’ultima edizione della maratona americana che come da tradizione si tiene a fine gennaio.

Ultimo, ma non meno importante, è Earl Bamber, ex portacolori di Porsche che sarà iscritto al FIA WEC 2024 nella top class con Cadillac Racing #2. Parallelamente vi sarà un programma in IMSA WTSC nell’Endurance Cup in GTD PRO con la Corvette #4 di Tommy Milner/Aleander Sims.

Pfaff Motorsports e McLaren debuttano con il botto, coppia di giovani con AO Racing Porsche

Pfaff Motorsports e McLaren iniziano con il botto la propria collaborazione, la squadra canadese si sposta con il marchio di Woking dopo aver lavorato e vinto con Porsche. In occasione del campionato vedremo in pista Oliver Jarvis e Marvin Kirchhöfer, il britannico ed il tedesco verranno raggiunti nella Michelin Endurance Cup dall’ex pilota IndyCar James Hinchcliffe.

Il ‘Sindaco’ non è il solo volto noto proveniente dalla nota serie americana a ruote scoperte, a Daytona ritroveremo infatti Alexander Rossi. Nuova sfida per il californiano, ex vincitore della Indy500 che attualmente gareggia con i colori di Arrows McLaren accanto a Pato O’Ward.

La McLaren #9 sarà al via in GTD PRO, categoria che vedrà in ogni caso la presenza di Porsche. AO Racing, riconoscibile quest’anno in IMSA e nel FIA World Endurance Championship con la particolare livrea ‘Rexy’, si presenterà con Laurin Heinrich e Seb Priaulx, due giovani di primo profilo da tenere in considerazione. Il primo debutta in North America full-time, mentre il secondo torna dopo aver corso in GTD con PJ Hyett.

Il team principal di AO Racing è in ogni caso presente nell’entry list 2024 in LMP2 con un’Oreca 07 Gibson in compagnia di Paul-Loup Chatin. Menzione d’onore speciale per il francese, campione in LMP2 in compagnia di Ben Keating che si presenterà con United Autosports (LMP2).

View this post on Instagram A post shared by AO Racing (@aoracingusa)

Cadillac Racing nuovamente all’assalto con due auto

Renger van der Zande e Sébastien Bourdais torneranno a correre insieme nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2024 con Cadillac Racing. L’olandese ed il francese sono confermati con Chip Ganassi Racing, il terzo uomo per la Michelin Endurance Cup sarà Scott Dixon.

Il tridente che ha corso anche l’ultima 24h Le Mans difenderà i colori di General Motors in compagnia della vettura #31, campione dopo l’ultima Motul Petit Le Mans con Pipo Derani/Alexander Sims. Il brasiliano tornerà full-time con Jack Aitken, mentre il terzo uomo sarà Tom Blomqvist (altro volto full-time dell’IndyCar 2024).

View this post on Instagram A post shared by Chip Ganassi Racing (@chipganassiracing)

Paul Miller Racing non cambia line-up nonostante il passaggio in GTD PRO

Paul Miller Racing torna all’attacco nell’IMSA WTSC, per la prima volta in GTD PRO. La squadra georgiana si appresta per dare spettacolo tra i grandi con BMW Motorsport dopo aver primeggiato in GTD con Bryan Sellers/Madison Snow.

La coppia tornerà all’attacco in compagnia di Neil Verhagen, americano che sarà in scena nelle cinque prove della Michelin Endurance Cup. A Daytona, invece, vedremo in scena Sheldon van der Linde, ex campione DTM.

View this post on Instagram A post shared by Paul Miller Racing (@paulmillerracing)

JDC Miller Motorsport cambia line-up. Presente Westbrook

Richard Westbrook entra nella famiglia di JDC-Miller MotorSports per la stagione 2024 dell’IMSA WTSC. La notizia relativa al britannico è più che mai interessante, la nuova mansione con il team cliente di Porsche esclude infatti il 48enne da un secondo anno con Cadillac Racing nel FIA WEC.

L’esperto inglese condividerà l’abitacolo in tutte le competizioni della serie americana in compagnia di Tijmen van der Helm al posto di Mike Rockenfeller, in pista con Ford in GTD PRO. La coppia verrà raggiunta nella Michelin Endurance Cup da Phil Hanson, il terzetto avrà il supporto di Ben Keating per la Rolex 24 at Daytona.

Tanti cambi di casacca in GT

Heart of Racing ripresenta due auto in GT tra GTD PRO e GTD. Il team di Ian James resta ovviamente legato ad Aston Martin, un impegno destinato ad allargarsi progressivamente fino alla classe regina dell’IMSA e del FIA WEC dal 2024.

In GTD PRO ci saranno Ross Gunn ed Alex Riberas, mentre il tedesco Mario Farnbacher è atteso come terzo uomo per la Michelin Endurance Cup. Nuovo impegno per l’esperto pilota europeo, iscritto negli ultimi anni in IMSA ed in SRO America con Honda.

Roman De Angelis/Marco Sorensen, invece, restano in scena in GTD, il canadese ed il danese divideranno l’abitacolo con Zacharie Robichon. Nuova sfida con Aston Martin per un secondo volto canadese, campione 2022 nella classe GTE dell’European Le Mans Series. Per Daytona ci sarà anche il già citato James, numero uno del team che con De Angelis/Sorensen/Turner ha saputo imporsi il gennaio scorso.

In GTD per la prima volta vedremo anche Conquest Racing, team che ha corso nell’ultima edizione del GTWC America e nel GT4 America. Una Ferrari 296 GT3 sarà sempre in scena con Manny Franco, atteso nel ‘World Center of Racing’ con Cédric Sbirrazuoli ed Alessandro Balzan. Un secondo alfiere sarà iscritto a tempo pieno.

Da Porsche ad Aston Martin per Andretti Motorsports con Jarett Andretti e Gabby Chaves (Scott Hargrove), mentre per il 2024 avremo anche la novità del cambio tra Honda e Lamborghini per Wayne Taylor Racing with Andretti. Impegno a tempo pieno per la compagine americana, presente da anni nel Lamborghini Super Trofeo North America con almeno un’auto.

WTRAndretti, oltre al programma in GTP di cui vi abbiamo parlato in precedenza, potrà quindi fare affidamento su Kyle Marcelli e Danny Formal, presenti nel 2023 nell’IMSA WTSC in alcune prove con l’Acura #93 targata Racers Edge Motorsports.

Vasser Sullivan ripropone i campioni 2023, Inception Racing torna con McLaren

Jack Hawksworth e Ben Barnicoat sono pronti per difendere il titolo GTD PRO nella prossima stagione dell’IMSA WTSC. Gli inglesi saranno presenti con la riconoscibile Lexus #14 di Vasser Sullivan, formazione che tornerà anche in GTD.

Conferme anche per Inception Racing McLaren #70 e per Korthoff Preston Motorsports Mercedes #32, entrambi presenti in GTD. Nel primo caso segnaliamo la partecipazione di Brendan Iribe e Frederik Schandorff (Ollie Millroy/Tom Gamble), mentre nel secondo caso è da rimarcare la partecipazione di Mike Skeen e Mikael Grenier (Kenton Koch/Maxi Goetz).

Ricordiamo che Incepetion Racing ha vinto in GTD con Brendan Iribe la classe Bronze nel 2023 ottenendo un pass per la prossima 24h Le Mans. Discorso differente per la squadra legata a Mercedes che ha primeggiato nella speciale Michelin Endurance Cup che dal 2024 avrà una competizione in più. Ricordiamo infatti che oltre a Daytona, Sebring, Glen e Petit Le Mans avremo anche l’inedita 6 ore di Indianapolis.

2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 👉 @TomGamble23 joins Inception Racing for @IMSA’s Rolex 24 at Daytona 🇺🇸 The team will contest in the series’ GTD class, with Fred & Brendan taking on the sprint rounds and @OllieMillroy joining the duo for the 5️⃣ endurance events. #IMSA | @Rolex24Hours pic.twitter.com/yUFeQ7kBcI — Optimum Motorsport (@OptimumMSport) November 14, 2023

Tre Lamborghini in GT a Daytona

Iron Lynx non manca all’appello alla Rolex 24 at Daytona con due unità in GTD ed una in GTD PRO. Per ora conosciamo il nome di Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni a bordo dell’Huracan GT3 #60, mentre per le Iron Dames #83 sono state presentate Michelle Gatting/Rahel Frey/Sarah Bovy.

Completo, invece, lo schieramento della gemella #63 che militerà nuovamente in PRO. Frank Perera si aggiunge a Mirko Bortolotti, Jordan Pepper e Andrea Caldarelli, quartetto di primo profilo da tenere in considerazione per il tridente finale.

Ovviamente attendiamo di capire anche le sorti del programma GTP che come risaputo dovrebbe debuttare dalla 12h Sebring. Parallelamente è previsto un impegno completo nel FIA World Endurance Championship che scatterà a marzo da Lusail (Qatar).

Luca Pellegrini