Dopo una prova svolta in quel di Misano Adriatico ed una competizione annullata a Brno per mancanza di iscritti, il TCR DSG Endurance chiude i battenti per il 2020. Il Gruppo Peroni Race, gestore in questo anno della serie riservata a tutte le vetture di classe TCR con un cambio di serie Direct Shift Gearbox, ha annunciato tramite Sergio Peroni la chiusura con effetti immediati.

Il numero uno del gruppo ha dichiarato ai microfoni di Motorsport.com: “Confermo che purtroppo il campionato è ufficialmente chiuso. Non aveva ragione di continuare con sole 8 vetture iscritte, quindi Marcello Lotti ha ritenuto fosse meglio terminare qui il tutto e rimandare il progetto al 2021”.

La categoria endurance, nata come alternativa al TCR tradizionale che disputa delle corse Sprint, ha riscosso un notevole successo nel primo anno della sua vita. La Scuderia del Girasole di Tarcisio Bernasconi, ideatore di questa realtà, ha ceduto ad ACI Sport il campionato che, nel 2020, ha lasciato l’incarico agli uomini di Peroni.

Marcello Lotti, padre del TCR, ha portato il DSG a diventare ‘Europe’ con l’accordo raggiunto con Paulo Ferreira, responsabile del TCR Europe che attualmente gareggia nei medesimi fine settimana dell’International GT Open. L’idea era senza dubbio molto interessante visto che, al mondo, esiste solo il questa come serie riconosciuta TCR Endurance.

Appuntamento al 2021?

Il Gruppo Peroni Race è pronto a ripartire da zero nel prossimo anno. Il boss del gruppo ha affermato: “Preferisco guardare avanti e lavorare in ottica 2021, dove il TCR DSG Endurance sarà parte dei weekend del Gruppo Peroni Race e fuori dal contesto ACI Sport. Prossimamente ci vedremo con Lotti per definire al meglio il progetto e ricominciare con rinnovato entusiasmo”.

Lotti, Ferreira e Peroni uniranno senza dubbio le forze per permettere al TCR DSG di proseguire la sua vita. Una realtà tutta italiana che non può passare inosservata vista la sua unicità e particolarità. Le TCR sono diffuse in tutto il mondo e gareggiano in alcune realtà con delle competizioni di durata come la 24H Series, il NLS o l’IMSA Michelin Pilot Challenge, ma non sono le uniche in pista. Il DSG in mano a Peroni è infatti l’unico al mondo, una realtà che non può essere trascurata.

Luca Pellegrini