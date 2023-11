A pochi giorni di distanza, sono stati pubblicati i calendari per la stagione 2024 di JuniorGP e Red Bull Rookies Cup, le due principali porte d’accesso al Motomondiale.

Il calendario della Red Bull Rookies Cup

Come sempre, la Red Bull Rookies Cup affiancherà il Motomondiale in alcune tappe europee, con due gare a round per un totale di 14 corse. La stagione non partirà a Portimao come quest’anno ma a Jerez de la Frontera, nell’ultimo weekend di aprile. Poi ci si sposterà a Le Mans a metà maggio, per poi correre al Mugello nel primo weekend di giugno. La prima parte di stagione si concluderà ad Assen a fine giugno. Al rientro dalla pausa estiva, nel weekend del 17 agosto, i giovani piloti affronteranno il circuito austriaco di Spielberg. Grande novità ad inizio settembre il ritorno ad Aragon, circuito che lo scorso anno non era presente nemmeno nel calendario MotoGP. La stagione terminerà l’8 settembre a Misano, esattamente come accaduto quest’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Red Bull MotoGP Rookies Cup (@redbullrookiescup)

Il calendario della JuniorGP

La stagione della JuniorGP inizierà incredibilmente in Italia, precisamente il 21 aprile a Misano. Ritorna quindi il circuito italiano in calendario ma la novità maggiore è rappresentata dal fatto che ci correranno tutte le categorie del campionato e non solo la Moto3 e per questo non verrà affiancato, come accadeva in passato, al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Da annunciare la data del secondo round del 5 maggio; voci parlano del circuito di Navarra, in cui ha corso recentemente anche il Mondiale Superbike. Il 19 maggio si correrà a Catalunya e il 23 giugno ad Algarve, in Portogallo. Dopo la pausa estiva si farà ritorno in Spagna per gli ultimi tre round. A settembre ci sarà Jerez, ad ottobre si andrà ad Aragon mentre il finale di Valencia è fissato per il 10 novembre.

🗓️ The 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Provisional FIM JuniorGP™ calendar has been published by the FIM and FIM Europe 🏍️ Save the dates and start to plan your #RoadToMotoGP🏁 pic.twitter.com/wxOl4ADogD — Finetwork FIM JuniorGP (@JuniorGP) November 4, 2023

Francesco Sauta