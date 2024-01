L’edizione 2024 del Tourist Trophy, in programma dal 27 Maggio all’8 Giugno sull’Isola di Man, potrà contare su un ritorno di assoluto spessore ai propri nastri di partenza. Al via della corsa su strada più celebre al mondo ci sarà infatti anche Ian Hutchinson, 16 volte vincitore del TT e pronto per rimettersi in sella con il team Padgett’s Honda dopo il problema di salute che lo aveva costretto ai box durante la scorsa edizione.

IN SELLA ALLE CBR DEL TEAM PADGETT’S

Il ritorno di “Hutchy” promette di costituire uno degli elementi di maggiore interesse in vista della sfida sul tracciato del Mountain Course, arricchendo l’elenco partenti con un nome di primissimo piano. Il 44enne pilota britannico, detentore del record di cinque successi conquistati in un’unica edizione (quella del 20210), sarà infatti al via in sella alle Honda CBR1000RR-R Fireblade SP e CBR600RR della scuderia con cui aveva recitato un ruolo da assoluto protagonista in tale occasione. Hutchinson tenterà così di impreziosire la propria bacheca di successi conquistati al TT, che lo vede attualmente al quinto posto assoluto con sedici centri alle spalle di Joey e Michael Dunlop (rispettivamente a quota 26 e 25 vittorie), John McGuinness e Dave Molyneux, quest’ultimo re dei sidecar.

SEDICI VITTORIE PRIMA DELLO STOP FORZATO

Il ritrovato sodalizio vedrà Hutchinson gareggiare con le CBR dotate della livrea Milenco in tutte le classi in programma, con il sogno di ripetere lo straordinario en-plein realizzato nel 2010. Oltre al TT, l’esperto pilota britannico sarà anche al via della North West 200, ritrovando così quel feeling venuto forzatamente a mancare lo scorso anno, quando un ictus poco prima del via della stagione lo aveva costretto a sospendere temporaneamente la propria attività agonistica. Dopo un periodo di inattività (pari a dodici mesi, secondo quanto previsto dal protocollo medico) ed un pieno recupero, il pilota di Bingley è ora pronto per tornare a stupire.

TEST IN SPAGNA E PORTOGALLO

“Sono davvero felice di tornare con Clive e la squadra – ha dichiarato Hutchinson – credo che il mio modo di lavorare e quello della squadra si adattino perfettamente. Clive ha messo a punto una moto su cui sai di poter salire e andare subito forte. Con gli infortuni, il COVID e l’assenza dell’anno scorso, mi sembra di non aver avuto una buona partecipazione al TT dal 2017 e quindi è ideale essere con la squadra che mi permette di fare i giri di cui ho bisogno. Siamo già stati a fare dei test in Spagna e torneremo a provare nelle prossime settimane, inoltre avremo molto più tempo in pista prima del TT, quindi non vedo l’ora di vedere cosa ci riserverà il 2024”.

Marco Privitera