Nel circuito di casa della Red Bull è andato in scena il penultimo round della Rookies Cup, che ha visto trionfare Alvaro Carpe in Gara 1 e il campione Angel Piqueras in Gara 2, all’ottavo successo stagionale. Per Piqueras si parla già di un passaggio al Mondiale con il team Leopard, uno dei migliori della categoria senza ombra di dubbio.

Alvaro Carpe ottiene la sua prima vittoria

Nella gara del sabato si sono giocati la vittoria ben quattro piloti, che sono anche i primi quattro nell’attuale classifica generale. Alvaro Carpe l’ha spuntata battendo Angel Piqueras e Rico Salmela, Maximo Quiles ha chiuso il gruppo di testa al quarto posto. Quinto Marcos Ruda davanti a Cormac Buchanan; da segnalare anche l’ottavo posto di Ruché Moodley nonostante due long lap penalty per guida irresponsabile. Quindicesimo Dodò Boggio, mentre Guido Pini ha terminato solo al diciottesimo posto.

Piqueras si riscatta in Gara 2

Nell’ultima gara del weekend, Angel Piqueras ha trionfato proprio davanti ad Alvaro Carpe, che lo aveva battuto il giorno prima. A completare il podio di nuovo Rico Salmela, questa volta seguito da Marcos Ruda, Ruché Moodley e Lorenz Luciano. Ottavo Maximo Quiles, nonostante un lungo in curva 4 che lo ha costretto alla rimonta dall’ultima posizione. Ha terminato undicesimo Guido Pini, seguito dal connazionale Dodò Boggio. Da segnalare i ritiri di Casey O’Gorman e Cormac Buchanan, entrambi avvenuti mentre erano nel gruppo di testa.

Con il titolo già conquistato da Angel Piqueras, nell’ultimo round di Misano i piloti potranno disputare il secondo posto in classifica, che però sembra saldamente nelle mani di Alvaro Carpe. In bilico, invece, il terzo posto tra Rico Salmela, Maximo Quiles e Alberto Ferrandez.

Francesco Sauta