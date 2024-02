La Red Bull Rookies Cup ha pubblicato la entry list per il 2024. Il campionato monomarca KTM, come sempre, si affiancherà ad alcune tappe del Motomondiale.

MÁXIMO QUILES E ALVARO CARPE PARTONO DA FAVORITI

Sicuramente i piloti che partiranno con il favore dei pronostici sono gli spagnoli Alvaro Carpe e Máximo Quiles, lo scorso anno classificatisi dietro al campione Ángel Piqueras. Carpe si è classificato al secondo posto non solo in Red Bull Rookies Cup ma anche in JuniorGP lo scorso anno, mentre Quiles è il secondo anno che termina al terzo posto in classifica la Red Bull Rookies Cup, oltre ad essere conosciuto per i due titoli conquistati in European Talent Cup. Entrambi gli iberici vantano due successi nella scorsa stagione, dimostrando di essere gli unici a poter contrastare il mattatore del monomarca Piqueras. Tolto Alberto Ferrandez (passato in Moto2 nel JuniorGP, ndr), in grado di vincere Gara 1 al Mugello, Quiles e Carpe sono gli unici ad aver vinto in Red Bull Rookies Cup nel 2023.

GLI ALTRI PROTAGONISTI

Ci sono tanti altri nomi interessanti come ad esempio il finlandese Rico Salmela o l’irlandese Casey O’Gorman, senza dimenticare il sudafricano Ruchè Moodley, l’argentino Marco Morelli e il malese Hakim Danish. Inoltre debutterà un giovane molto interessante: Brian Uriarte, che si è giocato l’anno scorso il titolo in ETC con Quiles. Infine debutteranno in categoria l’indonesiano classe 2008 Veda Pratama, campione in Asia Talent Cup, il tedesco sempre classe 2008 Rocco Caspar Sessler, che ha ottenuto il titolo in Northern Talent Cup e Evan Belford, invece campione in British Talent Cup.

SONO QUATTRO LE SPERANZE ITALIANE IN PISTA

Per quanto riguarda gli italiani, saranno quattro quelli presenti in pista quest’anno. Guido Pini, campione in European Talent Cup nel 2022, si è classificato undicesimo nella sua prima stagione in Red Bull Rookies Cup con due podi in totale. L’obiettivo quest’anno sarà quello di stare costantemente con i migliori. La top 5 in classifica può essere un obiettivo realistico. Inoltre ci sarà Edoardo “Dodò” Boggio, lo scorso anno in difficoltà anche a causa di problemi fisici.. L’obiettivo per lui sarà sicuramente quello di riscattarsi dalla scorsa stagione, per giocarsi le posizioni che gli competono. Ai due si aggiungono Leonardo Alessandro Zanni e Giulio Pugliese. I due hanno monopolizzato il CIV Premoto3 2022 e attualmente impegnati anche in European Talent Cup.

IL CALENDARIO

I giovanissimi piloti della Red Bull Rookies Cup potranno scendere in pista per la prima volta tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile sul circuito di Jerez de la Frontera.

Round 1: Jerez de la Frontera (27-28/04)

Round 2: Le Mans (11-12/05)

Round 3: Mugello (01-02/06)

Round 4: Assen (29-30/06)

Round 5: Spielberg (17-18/08)

Round 6: Aragón (31/08-01/09)

Round 7: Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (07-08/09)

RED BULL ROOKIES CUP | LA ENTRY LIST 2024

Francesco Sauta

