Nel GP d’Italia di MotoGP al Mugello, è andato in scena anche il quarto round della Red Bull Rookies Cup, che ha visto trionfare Alberto Ferrandez in Gara 1 sul bagnato mentre Maximo Quiles si è imposto in Gara 2.

Sul bagnato spunta fuori Alberto Ferrandez

La prima delle due gare della Rookies Cup si è svolta in condizioni proibitive, a seguito della violenta pioggia che si era scatenata dopo la sprint di MotoGP. Alberto Ferrandez ha dominato la gara davanti a Casey O’Gorman ed un ottimo Marco Morelli. P4 il leader del campionato Angel Piqueras, che limita i danni battendo sul traguardo Arbi Aditama, Alvaro Carpe e Jacob Roulstone. Sono stati numerosi i colpi di scena: Maximo Quiles è caduto mentre conduceva la gara, così come Cormac Buchanan che era virtualmente sul podio. Stessa identica sorte per Rico Salmela e dell’azzurro Guido Pini che, cadendo all’ultimo giro, ha compromesso anche la gara di Jakob Rosenthaler, in lotta con l’italiano per il podio.

Maximo Quiles vince Gara 2 davanti a Piqueras

Nella gara domenica a vincere è stato Maximo Quiles davanti al leader del campionato Angel Piqueras. Per Quiles era la prima gara da allievo ufficiale di Marc Marquez, che lo ha preso sotto la sua ala protettrice. Lo spagnolo classe 2008, diventato campione dell’European Talent Cup nel 2021, si configura come uno dei possibili astri nascenti del motociclismo mondiale.

Si prende il podio Guido Pini, che batte in volata Rico Salmela, Alberto Ferrandez, Hakim Danish e Marcos Ruda. P8 Alvaro Carpe, seguito da Jacob Roulstone e Jakob Rosenthaler a chiudere il gruppo di testa. Caduti in una carambola Cormac Buchanan e Casey O’Gorman.

La classifica del campionato a tre round dal termine

In classifica Angel Piqueras mantiene ancora la leadership in campionato con 178 punti, seguito da Maximo Quiles con 90, Alberto Ferrandez e Alvaro Carpe a 87 e Rico Salmela a 86. Nonostante un round non esaltante, Piqueras aumenta il suo distacco dagli inseguitori.

Appuntamento per il 24-25 giugno nel round olandese di Assen, quando torneranno in pista i ragazzini della Red Bull Rookies Cup.

Francesco Sauta