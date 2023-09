La stagione 2023 della Red Bull Rookies Cup, si è conclusa nel segno di Alvaro Carpe e Angel Piqueras, che hanno vinto le due ultime gare di Misano. I due sono stati gli assoluti protagonisti della stagione ed infatti ricoprono i primi due posti della classifica finale.

Il resoconto delle due gare

In Gara 1 Alvaro Carpe ha conquistato la vittoria davanti Angel Piqueras e a Maximo Quiles. Chiudono il gruppo di testa Marcos Ruda, Ruché Moodley, Jacob Roulstone e Cormac Buchanan. Ottavo Alberto Ferrandez, caduto all’ultimo giro per un contatto mentre si stava giocando la vittoria. Decimo posto per Dodò Boggio, mentre è caduto Guido Pini all’ultima curva, nel tentativo di conquistare il podio.

In Gara 2 Angel Piqueras ha battuto in volata Maximo Quiles e Alvaro Carpe, rispettivamente in questo ordine. Quarto Rico Salmela, che beneficia della penalizzazione di una posizione per track limits di Guido Pini, che termina quindi quinto. Seguono Ruché Moodley e Cormac Buchanan. A punti Dodò Boggio, che chiude al dodicesimo posto. Da segnalare il ritiro di Alberto Fernandez, caduto mentre guidava il gruppo di testa.

La classifica finale

La classifica finale vede Angel Piqueras in testa con 318 punti, forte delle sue 9 vittorie conquistate in stagione, che gli hanno permesso di ottenere il titolo con due round di anticipo. Di lui si vocifera di un approdo nel Mondiale Moto3 con Leopard il prossimo anno. Chiude al secondo posto Alvaro Carpe con 203 punti, seguito da Maximo Quiles con 167. Lo spagnolo conferma, quindi, il terzo posto della scorsa stagione. Da segnalare l’undicesimo posto di Guido Pini, che avrebbe potuto ottenere anche di più dei due podi che ha ottenuto. Solo diciottesimo Dodò Boggio, autore di una stagione difficile e condizionata dalla sfortuna. Ricordiamo che per i due italiani era solo la prima stagione e, se verranno confermati il prossimo anno, sicuramente potrebbero migliorare i loro risultati.

Francesco Sauta