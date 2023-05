Con il ritorno della MotoGP in Europa, la Red Bull Rookies Cup vede Angel Piqueras ancora una volta davanti a tutti. Dopo lo splendido round a Portimao in cui ha conquistato una doppietta, Piqueras ha fatto il tris in Gara 1. In Gara 2 lo spagnolo è stato però beffato sulla linea del traguardo da Maximo Quiles.

Lotta a 4 in Gara 1

Nella prima delle due gare, sono stati solo quattro piloti a giocarsi la vittoria. Angel Piqueras si è dimostrato il più forte, incrociando Jacob Roulstone abbastanza agilmente all’ultima curva. Terzo posto per un grande Maximo Quiles, nonostante il long lap penalty rimediato per track limits. Beffato invece Alvaro Carpe, che ha perso il podio per essersi toccato all’uscita della 13 con Roulstone.

P5 per Rico Salmela, il primo degli altri. Ottavo il nostro Guido Pini, primo del terzo gruppetto formatosi. Non è riuscito a prendere parte alla gara Dodò Boggio, caduto nel sighting lap, il giro di schieramento in griglia di partenza che fanno i piloti dopo essere usciti dai box.

In Gara 2 Quiles beffa Piqueras

Nella gara domenicale, all’ultima curva sono arrivati a giocarsi la vittoria Quiles e Piqueras. Quest’ultimo con una staccata magnifica a sorpassato Maximo, che però è riuscito a sopravanzarlo sulla linea del traguardo. Ottimo terzo posto per Alvaro Carpe che batte in duello Marco Morelli e Rico Salmela.

Più staccati Roulstone e Casey O’Gorman, non brillantissimo nel weekend andaluso. Seguono Moodley e Ferrandez. P13 per Dodò Boggio mentre Guido Pini è caduto nel tentativo di recuperare il gruppo di testa.

La classifica generale: comanda Piqueras con 95 punti

Dopo due round vi è un chiaro dominatore: Angel Piqueras, che ha un bottino di ben 95 punti. Il suo primo inseguitore è Alvaro Carpe a -36. A seguire Salmela, Quiles e O’Gorman.

Francesco Sauta