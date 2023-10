L’edizione numero 21 di Rallylegend è pronta ad infiammare i cuori degli appassionati e le strade della Città del Titano. Dal 12 al 15 ottobre, vetture e piloti di un tempo e di oggi saranno protagonista della kermesse che è ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario delle corse nostrane, e che anche in questo 2023 si preannuncia ricco di sorprese.

Dal 2003 ottobre fa rima con passione

Sono passati ormai vent’anni da quel weekend di ottobre che ha riacceso gli animi di tantissimi appassionati di rally. Da allora, Rallylegend è un appuntamento fisso, un vero e proprio raduno imperdibile non solo per tifosi di vecchia e nuova generazione, ma anche per piloti e navigatori a riposo e in attività, un’occasione per rivedere amici, rivali e vetture che hanno fatto la storia del motorsport.

Impossibile ricordare in poche righe tutti i campioni che si sono cimentati sulle strade di San Marino almeno una volta nella vita. Per tutti essi basti citare Miki Biasion, Loeb e Ogier, Kalle Rovanpera la passata stagione, oltre all’indimenticato Craig Breen, vero cuore da corsa innamorato dell’Italia e del motorsport in ogni sua forma e declinazione.

Il pubblico protagonista

Ma Rallylegend va oltre anche i nomi dei protagonisti. Sì, perché stiamo parlando di un unicum nel mondo del traverso, in cui vedere in azione auto di ogni genere che altrimenti sarebbero confinate in un museo. Ammirare l’Audi Quattro in configurazione Pikes Peak, con quel suo alettone enorme, è qualcosa di incredibile e per certi versi sconvolgente, per non parlare delle Lancia che hanno fatto la storia, Delta S4, 037 e Stratos su tutte.

E poi ci sono le persone, il popolo del rally. Un amalgama di appassionati di ogni nazionalità ed estrazione, avidi di emozioni che solo un evento del genere può regalare loro. Un corteo che anima il Village, e che poi si trasferisce sulle speciali a spingere i piloti. Uno spettacolo nello spettacolo.

180 iscritti, Latvala e Sordo presenti

Anche nel 2023, Rallylegend ha fatto il pieno di iscrizioni. Saranno ben 180 gli equipaggi al via, e tra questi non mancano i grossi calibri. A partire da Jari Matti Latvala con la Yaris Gr1. Non è facile vedere le Rally1 al di fuori degli eventi del Mondiale, ma il team principal dal piede pesante è da sempre uno dei più accesi sostenitori della manifestazione, tanto da portarvi anche il pupillo Rovanpera nel 2022.

Insieme a lui, tra le stelle, non manca Dani Sordo con la Hyundai i20, in configurazione WRC Plus questa volta. Ma attenzione, perché saranno della partita anche assi che fanno del rally un piacevole divertimento. Tra questi, come dimenticarsi del mitico Tony Cairoli, già spesso protagonista al Rally di Monza, e Marco Melandri, anch’egli asso delle due ruote.

Altri grandi ospiti attesi sono Arturo Merzario, Stig Blomqvist e Renè Arnoux, perfetto per presentare la collezione Renault Classic. Inoltre, una grande emozione circonderà Ray Breen, padre del compianto Craig; anche i campioni WRX Kristofferson e Veiby saranno della partita, per una sfida all’ultimo traverso.

Si festeggiano Impreza e KKK

Uno dei momenti iconici dell’edizione sarà certamente la celebrazione riservata ad una delle vetture che hanno fatto la storia di questo sport: la Subaru Impreza Gruppo A. Trent’anni si emozioni, rigorosamente con quella livrea 555 che fa venire in mente due nomi indimenticabili: Colin McRae e Richard Burns. Alistair, il fratello dello scozzese più matto e veloce della storia, sarà della partita, insieme a Piero Liatti. Nel paddock, non poteva mancare David Richards, patron Prodrive dei tempi d’oro.

Ma non sarà l’unico trentesimo di questo Rallylegend. Sarà infatti l’occasione per ricordare il trentesimo anniversario dell’ultimo titolo di Juha Kankkunen. E che celebrazione sarebbe senza i manici di allora in strada? E allora ecco che i vari Delecour, Liatti e Aghini sono pronti a dare battaglia, come trent’anni fa.

Misano grande novità

L’edizione 2023 di Rallylegend, come sempre, avrà la propria base a Serravalle, dopo sarà allestito il Rally Village con il paddock e la zona di partenza. Nel percorso, quest’anno, spicca una new entry d’eccezione: il Misano World Circuit, intitolato all’indimenticabile Marco Simoncelli. Il tracciato romagnolo sarà la sede della prova “Pirelli Power Stage”, lunga 12 km, potrà essere seguita comodamente dagli spalti nella serata di venerdì 13 ottobre, con le ombre della sera e i fari delle auto a dare ancora più lustro all’evento.

Per il resto, l’itinerario sarà quello classico, con la giornata di domenica e le prove “Piandavello” e “The Legend” a fare da gran finale. Inoltre, nel Village sarà possibile ad assistere ad incontri con personaggi di spicco come Antonello Coletta (responsabile Ferrari Attività Sportive GT) e Alessandro Alunni Bravi (team principal Alfa Romeo F1). Unico, emozionante e imperdibile, in una parola… Rallylegend!

Nicola Saglia