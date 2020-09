Ci attendiamo spettacolo nella finale della Porsche Mobil1 Supercup. L’incertezza caratterizza la vigilia dell’ultimo round della stagione, dove assisteremo all’ultimo capitolo della sfida tra l’olandese Larry ten Voorde ed il lussemburghese Dylan Pereira.

Il primo, protagonista in questo 2020 con al vettura del Team Elite, approda nel tempio della velocità con quattro punti di ritardo dall’alfiere del BWT Lechner Racing. Quest’ultimo ha conquistato la leadership del campionato dopo il secondo posto nel round di Spa-Francorchamp. Il #2 di casa Lechner, primo in questo anno nel GP di Stiria e nell’evento di Silverstone, dovrà difendersi a Monza, pista che 12 mesi fa vide il trionfo di ten Voorde. Ricordiamo che, in caso di vittoria dell’olandese, si spezzerebbe il dominio del Walter Lechner Racing nella classifica piloti. La formazione austriaca ha infatti monopolizzato dal 2015 ad oggi questo trofeo, una superiorità che potrebbe interrompersi.

Il turco Ayhancan Güven (Martine by Almèras), a segno in Belgio, è ancora matematicamente in lotta per il successo finale. Il pilota Junior Porsche, due volte campione della Porsche Carrera Cup France e vincitore della classifica dei rookie nel 2019, insegue con 21 lunghezze da Pereira con 25 punti restanti. Sembra dunque quasi impossibile per il turco sperare nel titolo, ma in un circuito come Monza tutto può accadere.

Il miglior alleato di Pereira potrebbe essere il Janox Evans. Il 23enne, compagno di box di Pereira, potrebbe aiutare il lussemburghese nella lotta contro ten Voorde. Il 2020 si prospetta come un’annata deludente per il giovane pilota Porsche che, alla seconda stagione nella principale monomarca Porsche, era chiamato quantomeno a contendersi il successo finale.

Finale: battaglia a due tra i rookie

Battaglia a due nella classifica riservata agli esordienti. Il francese Marvin Klein (Martinet by Almeras) e l’olandese Max van Splunteren (GP Elite) si contendono la corona nel championship decider di Monza. Il primo insegue in classifica con soli 3 punti di scarto il compagno di box di ten Voorde. Ad inserirsi nella lotta per il campionato potrebbero esserci il tedesco Leon Köhler ed il francese Jean-Baptiste Simmenauer.

Appuntamento a domenica per eleggere il campione 2020 della Porsche Mobil1 Supercup.

Luca Pellegrini