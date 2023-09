Fine settimana pieno di sorprese in pista a Vallelunga, dove il grande caldo romano di settembre non ha fermato il pubblico accorso per assistere alle competizioni PNK Motorsport. Il Vallelunga Racing Weekend ha regalato spettacolo agli appassionati con un totale di 17 gare che si sono alternate tra il sabato e la domenica, con competizioni di grande prestigio quali il Campionato Italiano Auto Storiche e la Coppa Italia Turismo con le vetture TCR.

Tanto spettacolo anche nel Campionato Italiano Auto Storiche, da sempre punto di riferimento per tutti gli amanti della storia dell’automobilismo. La gara di Vallelunga si è dimostrata particolarmente complessa in termini di affidabilità per le vetture iscritte, complice il gran caldo che ha messo a dura prova le componenti meccaniche. Vittoria nel 1° Gruppo per Raffaele Raimondi e Riccardo Raimondi su Jaguar E-Type (#101), nel 2° Gruppo per Walo Bertschinger e Dario Tosolini su Porsche 911 3.0 RSR (#37), nel 3° Gruppo per Walter Wuhrer e Fabio Benedetti su Porsche 911 (#21), nel 4° Gruppo per Fabio Olmi e Gilles Giovannini su TVR Tuscan Speed 8 GT (#175).

COPPA ITALIA TURISMO: DOPPIO CENTRO PER VOLPATO

La Coppa Italia Turismo ha offerto due gare entusiasmanti con un vincitore inaspettato: a Vallelunga è infatti arrivata una piccola battuta d’arresto per il leader di classifica Kevin Giacon, fuori dal podio in entrambe le manche sul circuito romano. Entrambe le gare sono infatti state vinte dal rientrante Gabriele Volpato: il campione 2022 di 2a divisione si è imposto subito come riferimento assoluto anche in 1a divisione a bordo dell’Audi RS3 LMS TCR SQ del team BF Motorsport. Sul podio in Gara 1 anche il pilota turco Turgut Konukoglu e Sandro Pelatti. In Gara 2 secondo posto per Pelatti, che ha guadagnato punti importanti sul leader della classifica generale, davanti a Federico Borrett, con Giacon quarto in entrambe le gare.

Anche in Formula Junior un unico vincitore ha caratterizzato il risultato di entrambe le gare: è stato infatti Niccolò Bettini ad issarsi sul gradino più alto del podio, ottenendo l’onore di essere premiato da Antonio Maglione, campione italiano velocità conduttori 1959 categoria Allievi di Formula Junior. Doppio secondo posto per Marco Visconti, che consolida la sua leadership allungando in campionato su Roberto Di Modugno. Terzo gradino del podio in Gara 1 per Gigi Luciano, mentre in Gara 2 la medaglia di bronzo è andata a Jacopo Prescendi.

MAGLIONA ANCORA PROTAGONISTA NEI PROTOTIPI

Nel Master Tricolore Prototipi doppietta per Omar Magliona, dominatore assoluto dell’intero weekend con pole position e due vittorie a bordo della monoposto di CMS Racing Cars. Il pilota sardo ha preceduto sul podio di Gara 1 i rivali Marco Guerra e Massimo Wancolle, mentre in Gara 2 Magliona ha preceduto Francesco Turizio e nuovamente Wancolle. Quest’ultimo è stato sfortunato protagonista di un brutto incidente, fortunatamente senza conseguenze, che ha portato alla conclusione anticipata di Gara 2 con una bandiera rossa che ha congelato il risultato al giro precedente.

Succede infine di tutto in RS Cup, dove i due sfidanti al titolo sono venuti al contatto in prima curva in Gara 1, con Pierluigi Sturla costretto al ritiro e Paolo Tartabini penalizzato con un drive through. A portare a casa il successo è stato dunque Andrea Bonifazi, davanti a Manuel Stefani e Massimo Massaro, in un podio monopolizzato dalla categoria Over 50. In Gara 2 vince invece agevolmente Tartabini, che recupera moltissimi punti su uno Sturla impossibilitato a partire per i danni alla vettura riportati nella prima manche, davanti a Stefani e Bonifazi.

La prossima tappa dei weekend di gara della stagione 2023 di PNK Motorsport è prevista per il 7-8 ottobre al Mugello Circuit.