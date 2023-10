Tante soddisfazioni per PNK Motorsport in occasione del secondo Mugello Racing Weekend stagionale, che ha regalato spettacolo ed emozioni a tutti i presenti grazie a 13 gare in una sola giornata. Numeri incredibili quelli del super fine settimana della compagine romana sul circuito toscano, con 50 iscritti al Campionato Italiano Auto Storiche, 18 TCR in gara nella Coppa Italia Turismo e molto altro ancora.

COPPA ITALIA TURISMO: TUTTO APERTO PER IL TITOLO

In Coppa Italia Turismo una vittoria a testa per Markus Weege e Gabriele Volpato, in un campionato che continua a distinguersi per il prestigio dato dalla presenza delle vetture TCR e per l’incredibile livello di competitività. Le BMW di Duller Motorsport, new entry della tappa del Mugello in classe E1 Italia >3000, sono state subito protagoniste con la pole position e la vittoria in Gara 1 dell’austriaco Weege, che ha preceduto al traguardo un Sandro Pelatti desideroso di recuperare punti in campionato. Sul podio nella prima manche anche Gabriele Volpato, col vincitore dei due round di Vallelunga che ha preceduto Kevin Giacon dopo un duello all’ultimo giro.

La gara pomeridiana ha regalato altrettanto spettacolo, con Gabriele Volpato che si è regalato il terzo sigillo nelle quattro gare disputate dal suo debutto in 1a divisione di Coppa Italia Turismo. Dietro di lui il leader della generale Kevin Giacon, che torna sul podio dopo un insolito digiuno di tre round, e l’austriaco Hewig Duller. Soltanto quinto Sandro Pelatti, che rimane in ogni caso in piena lotta per il campionato in vista del gran finale di Misano. In 2a divisione Zekai Ozen ha ottenuto un’importante doppietta: l’alfiere Bitci Racing si è imposto in Gara 1 davanti ad Alessandro Berton ed a Pierluigi Moscone, con Gara 2 che ha visto un podio fotocopia. In 3a divisione nuovo successo per Alberto Cioffi in Gara 1, davanti a Matteo Pioppi e Stefano Quercioli; in Gara 2 è stato invece quest’ultimo a trionfare, con Quercioli che ha preceduto Pioppi ed Alessio Bianchi.

AUTOSTORICHE: 45 VETTURE AL VIA

Nel Campionato Italiano Auto Storiche parterre d’eccezione per PNK Motorsport al Mugello grazie ad uno schieramento di partenza da record, con 50 iscritti e ben 45 partenti per la gara domenicale. Tra l’imprevisto caldo di ottobre ed i tipici problemi di affidabilità della categoria, grande talento ed esperienza sono serviti ai vincitori per preparare le vetture e portarle al traguardo. Ad ottenere il successo al Mugello sono stati Marco Guerra e Franco Mischis su Alfa Romeo Giulia numero 25 nel 1° gruppo, Luciano Tarabini su Porsche 911 numero 117 nel 2° Gruppo, Massimo Ronconi e Giovanni Gulinelli su Porsche 930 numero 149 nel 3° Gruppo, ed infine Vito Truglia e Thomas Giovannini su TVR Tuscan Speed 8 GT numero 176 nel 4° Gruppo.

PROTOTIPI: MAGLIONA SI CONFERMA CAMPIONE

Il Master Tricolore Prototipi al Mugello ha coronato Omar Magliona campione di categoria per il secondo anno consecutivo, con una doppietta che gli ha permesso di portarsi a casa il campionato con un fine settimana di anticipo. Il pilota sardo ha dominato entrambe le manche, approfittando anche dell’assenza in griglia di partenza di Francesco Turizio, autore della pole position per Gara 1 ma autore di un brutto incidente nella seconda qualifica, che ha compromesso l’integrità della sua monoposto impedendogli di prendere poi parte alle gare. La medaglia d’argento è andata a Cataldo Romano in Gara 1 ed a Ranieri Randaccio in Gara 2, con Claudio Francisci che ha concluso in terza posizione in entrambe le gare domenicali.

Doppietta per Stefano Valli nel National GT Challenge, con il pilota del Team Piloti Forlivesi che ha portato nuovamente al successo al Mugello la sua Mercedes AMG GT3. Dietro di lui in entrambe le gare Kristian Gross e Stephan Jocher, per un podio monopolizzato dalle esotiche gran turismo tedesche.

FORMULA JUNIOR: BETTINI E PRESCENDI SUGLI SCUDI

Nella Formula Junior una vittoria a testa per il padrone di casa Niccolò Bettini e per Jacopo Prescendi. I due si sono contesi il gradino più alto del podio in entrambe le gare, con Bettini beffato dal rivale negli ultimi metri, con un mozzafiato arrivo al fotofinish. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Roberto Di Modugno nella prima manche, mentre nella seconda a partecipare alla cerimonia di premiazione è stato Marco Visconti.

Archiviato il Mugello, l’appuntamento per il prossimo weekend di gare PNK Motorsport è per il 4-5 novembre a Misano, con il gran finale di stagione di Coppa Italia Turismo, Master Tricolore Prototipi e National GT Challenge.