Il Misano World Circuit ha ospitato un nuovo weekend di gare sotto l’egida di PNK Motorsport, incoronando i campioni delle principali categorie al termine di una serie di sfide al cardiopalma ed inaspettate sorprese. A festeggiare sono stati Sandro Pelatti nella Coppa Italia Turismo e Paolo Tartabini nella RS Cup, mentre Niccolò Bettini e Stefano Valli hanno potuto celebrare la conquista del titolo rispettivamente in Formula Junior e nel National GT Challenge.

COPPA ITALIA TURISMO: GHERMANDI DOMINA, PELATTI CAMPIONE

Sandro Pelatti è stato eletto campione 2023 di Coppa Italia Turismo, al termine dell’ultima sfida con Kevin Giacon che lo ha visto prevalere in classifica generale. Il pilota di Aikoa Racing ha dunque vinto il campionato a bordo della sua Audi RS3 LMS TCR SQ, coronando nell’ultimo weekend una lunga rincorsa nei confronti dell’esperto rivale.

In Gara 1, vittoria a sorpresa di Giacomo Ghermandi che con una super partenza si è portato in testa alla corsa ed è riuscito a mantenerla fino al traguardo nonostante una penalità di 10 secondi per un’infrazione sotto regime di Safety Car. Il vero colpo di scena è però dato dal ritiro di Kevin Giacon, costretto ai box mentre era in seconda posizione a causa della rottura del motore. Ne approfitta Sandro Pelatti, che chiude secondo guadagnando preziosi punti sul rivale che lo portano virtualmente in testa alla classifica, in attesa del round finale. Terzo posto per il pilota ucraino Kostantyn Gustul, che chiude il podio di 1a divisione. Nella 2a divisione, vittoria per Alessandro Berton su Zekai Ozen e Maurizio Mongardi, mentre in 3a divisione vince Gennaro Manolio davanti a Federico Antonelli e Michele Sabia.

A Sandro Pelatti è bastato il terzo posto per laurearsi campione 2023 di Coppa Italia Turismo in 1a divisione e nel TCR SQ, mentre Giacomo Ghermandi fa doppietta nei due round di giornata davanti a Turgut Konukoglu. In 2a divisione altra vittoria per Alessandro Berton, mentre Zekai Ozen vince il titolo della rispettiva divisione e del TCR DSG. In 3a divisione vittoria del campionato per Alberto Cioffi, mentre Federico Antonelli si porta a casa il successo di Gara 2.

RS CUP: TARTABINI FESTEGGIA, FRANCA REGALA SPETTACOLO

Nella RS Cup successo per Paolo Tartabini che si laurea campione di categoria della stagione 2023. Pesa l’assenza del rivale Pierluigi Sturla, indisponibile a causa di un infortunio, che regala al numero 88 la gioia finale privando però il pubblico di un inevitabile duello. Dietro di lui nel podio di Gara 1 ci sono Fulvio Casciandrini e Manuel Stefani, quest’ultimo vincitore della classe Over 50 davanti a Mario Beltrami e Andrea Bonifazi.

In Gara 2 non manca lo spettacolo con l’incredibile rimonta della wildcard Luca Franca, con il campione 2022 di RS Cup che dall’ultima posizione in griglia va addirittura a vincere la gara davanti al neo-campione Paolo Tartabini. Al terzo posto Fulvio Casciandrini. Con il quarto posto in Gara 2, Manuel Stefani è vincitore del campionato RS Cup 2023 per la categoria Over 50.

FORMULA JUNIOR: FINALMENTE BETTINI!

In Formula Junior weekend dominante per Niccolò Bettini, che si porta a casa la vittoria di campionato grazie al successo in entrambe le manche domenicali.

Grande vittoria per Niccolò Bettini in Gara 1, che dalla pole riesce a portarsi a casa la vittoria dopo un’intensa lotta con Roberto Di Modugno che si è protratta fino all’ultimo giro. Nella tornata finale un attacco non riuscito ha costretto Di Modugno ad un testacoda, che gli ha tolto la possibilità di lottare fino all’ultima curva ma che comunque non gli è costata la seconda posizione al traguardo. Terzo dietro di loro Jacopo Prescendi, mentre il leader di campionato Marco Visconti si è dovuto accontentare della quarta piazza.

La seconda manche ha registrato il bis per Niccolò Bettini che vince con ampio margine su Roberto Di Modugno e portando così a casa la vittoria di campionato. A nulla è servito il terzo posto di Marco Visconti per riconfermarsi campione, con il numero 1 che ottiene un podio nel round finale ma che deve abdicare nei confronti del rivale toscano.

NATIONAL GT CHALLENGE: MARZIALETTI E PISANI SI SPARTISCONO IL BOTTINO

Il National GT Challenge elegge campione il dominatore della prima parte di stagione Stefano Valli. Nel doppio round di Misano, successo per Giammarco Marzialetti in Gara 1 nel National GT Challenge, con il pilota del team Best Lap che ha portato al successo la Ferrari 488 Challenge Evo di classe GT Cup. Dietro di lui, a completare il podio, il compagno di squadra Maurizio Pitorri e Marino Gerardo.

Roberto Sestini su Ferrari 458 è stato il più veloce tra le GT Cup Light, mentre Matej Kosic vince nel gruppo GT X con la Mercedes AMG GT. In Gara 2, vittoria per Eugenio Pisani, col pilota della Porsche 911 GT3 Cup del team SP Racing che si impone davanti a Giammarco Marzialetti e ad Alessio Guazzaroni. Quest’ultimo, sul podio della assoluta, è anche il vincitore della GT Cup Light, davanti a Roberto Sestini e Mike Gnani. Tra le GT X, in Gara 2 la spunta Andrej Lah su Mercedes AMG GT.

Infine nella Zinox F.2000 successo in Gara 1 per Juju Noda, con la 17enne pilota giapponese che si laurea campionessa di categoria anche grazie al secondo posto nella Gara 2 vinta da Francesco Galli.

L’appuntamento col weekend conclusivo della stagione 2023 di PNK Motorsport è per il 18-19 novembre a Magione, dove correranno i protagonisti della Coppa Italia Turismo Endurance e del Master Tricolore Prototipi.