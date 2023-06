Pirelli diventerà il nuovo fornitore unico di pneumatici per Moto2 e Moto3 dal 2024. L’accordo triennale è in via di definizione come recita il comunicato congiunto di Pirelli e Dorna. Il costruttore italiano sarà fornitore unico anche di tutti i campionati della Road to MotoGP.

Grande cambio in arrivo per Moto2 e Moto3: dal 2024, per 3 stagioni, Pirelli sarà il nuovo fornitore unico di pneumatici. In un comunicato pubblicato nel pomeriggio da Dorna e dalla stessa Pirelli, le parti hanno confermato che l’accordo che le legherà è in via di definizione, dopo che le prime voci si sono diffuse lo scorso weekend ad Assen. Pirelli subentrerà a Dunlop, il cui contratto con Dorna scade alla fine di quest’anno. Per la casa italiana, il Motomondiale si affianca a WorldSBK, WRC e Formula 1, dove è in discussione la sua permanenza dal 2025.

UN CAMBIO EPOCALE

Per le due categorie inferiori del Motomondiale è un cambio epocale. Dunlop era fornitore unico di Moto2 e Moto3 sin dal via delle due categorie (rispettivamente 2010 e 2012). Per la categoria più piccola, è il primo grande cambiamento dalla sua introduzione avvenuta 11 anni fa. La Moto2 subirà invece una seconda rivoluzione dopo il passaggio ai motori Triumph avvenuto nel 2019. Secondo Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna, l’arrivo di Pirelli aprirà alla possibilità di lavorare su diversi aspetti, come prestazioni, sicurezza stradale e sostenibilità: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Pirelli nel paddock come unico fornitore di pneumatici per Moto2 e Moto3”, ha detto. “Questi Campionati sono il miglior esempio nel motorsport di fucina di talenti e si distinguono anche come competizioni di alto livello, sia in termini di valore sportivo che commerciale. Quindi siamo molto felici di aver riscontrato un alto livello di interesse da parte di Pirelli e di aver raggiunto questo accordo”.

PRIMI DETTAGLI SUI PRODOTTI DISPONIBILI

Pirelli sfrutterà l’esperienza ventennale di fornitura nel Mondiale Superbike e metterà a disposizione delle due classi inferiori del Mondiale la gamma pneumatici slick DIABLO Superbike. Sempre Pirelli ha confermato che “ulteriori dettagli sulla fornitura e sulla tipologia di pneumatici che verranno utilizzati saranno resi noti a tempo debito”. Oltre a Moto2 e Moto3, l’accordo tra Dorna e Pirelli si estende anche al progetto Road to MotoGP. Pirelli diventerà fornitore unico di pneumatici per tutte le classi del campionato JuniorGP, per la Asia Talent Cup, la Northern Talent Cup e la Red Bull MotoGP Rookies Cup, che si aggiungono alla MiniGP.

Mattia Fundarò