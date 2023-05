12ma puntata di ‘A Ruota Libera’ con Perth e l’Oceania protagonisti grazie al Supercars ed al Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. La bagarre non è mancata anche negli USA con un nuovo appuntamento con il GTWC America e la NASCAR Xfinity Series, rispettivamente in scena tra il NOLA e Dover.

Supercars, Kostecki allunga

Brodie Kostecki allunga nel Supercars Championship dopo il terzo round di Perth. In quel di Barbagallo il #99 del Coca-Cola Racing by Erebus ha saputo fare la differenza concludendo sempre a podio in occasione delle tre tiratissime prove disputate.

Race-1: SVG vince con la strategia

La prima prova del fine settimana ha aiutato Chevy e Shane van Gisbergen. Il campione in carica ha ritardato la sosta ai box e con gomme più fresche ha colto il successo nella giornata di sabato dopo una spettacolare lotta contro Kostecki.

Il #97 di Red Bull Ampol Racing ha recuperato la concorrenza ed ha infilato l’avversario a due tornate dalla conclusione. David Reynolds (Penrite Racing #26/Ford) e Todd Hazelwood (CoolDrive Racing #3/Ford) hanno completato alle spalle del binomio citato.

Race-2: Erebus in coppia

La prima sfida della domenica ha incoronato l’Erebus Motorsport. Le due auto targate Coca-Cola hanno fatto la differenza dallo spegnimento dei semafori alla bandiera a scacchi con Will Brown #9 che ha condotto alla perfezione l’intera competizione.

Kostecki, abile ad approfittare di una mediocre partenza da parte di Reynolds, ha completato in seconda posizione davanti a James Courtney (Snowy River Racing #5/Ford) ed a Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25/Ford).

Race-3: Feeney torna al top

Broc Feeney ha ritrovato il successo nel Supercars Championship dopo una perfetta pole ed una gestione perfetta della gara. Il #88 di Red Bull Ampol Racing non ha lasciato margine alla concorrenza che ha dovuto accontentarsi della seconda piazza.

Brown e Kostecki hanno concluso nell’ordine la race-3, ultimo impegno in quel di Perth prima della caratteristica trasferta in Tasmania. Kostecki tenterà di confermarsi al vertice della serie, attenzione anche a Chaz Mostert che attualmente resta pienamente in lizza per la Top3 con la riconoscibile Mustang #25 del Walkinshaw Andretti United.

Tra due settimane si ritorna in pista.

GTWC Australia, Audi controlla la scena con Talbot/Hofer

Dopo un passo falso nella race-1, Liam Talbot/Max Hofer (Shannons Insurance #65/Audi) hanno saputo mettere in chiaro la situazione cogliendo il terzo acuto in quattro apparizioni nel Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

L’australiano e l’austriaco hanno letteralmente dominato la scena nella seconda competizione, mentre Yasser Shahin/Garnet Patterson hanno portato in alto Porsche ed EMA Motorsport #1 il sabato dopo un passaggio perfetto in pit road.

A metà maggio si tornerà in scena in quel di Phillip Island, impianto che potrebbe vedere la prima gioia di Mercedes. Triple Eight Race Engineering insegue la prima soddisfazione del 2023, un risultato sfiorato nel particolare circuito di Perth.

View this post on Instagram A post shared by LIAM TALBOT (@liamtalbotracing)

GTWC America, Porsche e Mercedes ancora superiori

Il NOLA Motorsport Park conferma i risultati di Sonoma ed incorona nuovamente Porsche e Mercedes al termine di un nuovo fine settimana molto interessante per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

Race-1, RS1 #28 al vertice

RS1 #28 ha primeggiato al sabato dopo una lunghissima attesa dovuta al maltempo. La pioggia ha reso impraticabile la pista di New Orleans, la direzione gara è stata costretta ad attendere un miglioramento delle condizioni prima di sancire il via dell’azione.

Eric Filgueiras/Stevan McAleer, dopo aver approfittato di un errore nel finale da parte dell’Acura #93 del Racers Edge Motorsports, ha festeggiato concludendo davanti a Manny Franco/ Alessandro Balzan (Conquest Racing #21/Ferrari) e Chandler Hull/Bill Auberlen (BimmerWorld #94/BMW).

Time to say later 🐊 to Race 1️⃣ What an incredible battle to the end after a wet and wild start. Congratulations to all of our winners!#FanatecGT #GTWorldChAm #GTNOLA pic.twitter.com/v18OM294bt — Fanatec GT World Challenge America pwd by AWS (@gtworldcham) April 30, 2023

Race-2, bis overall per Colin Braun/George Kurtz

Seconda affermazione overall e PRO-Am per Colin Braun/George Kurtz, padroni della scena con la Mercedes #04 del CrowdStrike by Riley. Gara perfetta tra le Safety Car per il binomio citato, semplicemente superiore nella categoria PRO-Am dopo le prime due tappe.

La Mercedes citata ha fatto la differenza, il finale è stato caratterizzato da un problema per Samantha Tan che fino all’ultimo giro ha tentato di cambiare le carte con la propria BMW M4 GT3. Nulla da fare per la canadese che ha dovuto concedere il podio a Chandler Hull/Bill Auberlen (BimmerWorld #94/BMW) ed alla già citata Porsche #28 di RS1.

A metà maggio il ritorno del GTWC America al COTA.

Later Gator ✌️ Great work by all of our drivers!#FanatecGT #GTWorldChAm #GTNOLA pic.twitter.com/9vUcq7AVA9 — Fanatec GT World Challenge America pwd by AWS (@gtworldcham) April 30, 2023

NASCAR Xfinity Series, Dover: Ryan Truex domina e vince

Dominio incontrastato per Ryan Truex nella NASCAR Xfinity Series al termine del fine settimana di Dover. Prima gioia in carriera per l’americano, meritatamente a segno dopo 188 competizioni disputate senza un sigillo.

Il #19 di Toyota Genuine Accessories ha preceduto all’arrivo Josh Berry #8 e Justin Allgaier #7, compagni di box con JR Motorsports. La storia del fine settimana è in ogni caso da incorniciare per Truex che con il successo di sabato ha preceduto di qualche ora la gioia del fratello Martin nella NASCAR Cup Series.

Luca Pellegrini