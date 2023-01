Un altro pilota italiano è pronto a sbarcare oltreoceano: si tratta di Francesco Pizzi, che dopo un 2022 in salita nel FIA F3, vola in America per disputare il campionato di USF Pro 2000 con il team TJ Speed Motorsports.

Solo poco tempo fa avevamo riportato l’annuncio di Matteo Nannini, il quale correrà in Indy NXT: gli Stati Uniti si confermano una delle due opzioni (insieme al Giappone) più gettonate per chi non trova fortuna in Europa.

UN FILO INVISIBILE CHE TIENE UNITI NANNINI E PIZZI

Il destino sembra aver ancora una volta deciso di far incontrare il nipote d’arte ed il giovane driver romano. I due azzurri non correranno nella stessa serie o nello stesso team, bensì condivideranno il paddock: sia l’Indy NXT, che l’USF Pro 2000 faranno infatti da contorno all’Indycar.

In passato i due hanno però “condiviso” una squadra: Nannini si laureò campione di F4 UAE tra il 2018 e il 2019 con i colori del team Xcel. La stessa scuderia con cui Pizzi avrebbe conquistato l’edizione successiva del campionato medio-orientale.

Nel 2020 Francesco si è laureato vice-campione di F4 Italia, grazie a 3 successi e 7 podi. Ha proseguito poi la carriera con il team Van Amersfoort in F. Regional nel 2021, senza ottenere i risultati sperati.

Lo scorso anno ha indossato invece la casacca del team Charouz Racing, salendo in FIA F3: ha conquistato un ottimo terzo posto in qualifica a Spa ma un solo punto a fine campionato, grazie al decimo posto nella Sprint Race ad Imola.

LE DICHIARAZIONI

Tim Neff, proprietario della scuderia australiana TJ Speed Motorsports: “Accogliamo Francesco a braccia aperte e non vediamo l’ora di cominciare questo 2023. Francesco ha fatto dei test con noi e nonostante fosse tutto nuovo, è andato bene. Pensiamo che possa essere fin da subito un contendente al titolo e speriamo di poterlo aiutare non solo a vincere, ma anche percorrere la scala del motorsport qui in Nord America.

Francesco Pizzi: “Sono pronto. E’ bello sapere dove correrò nel 2023 e non potrei essere più emozionato. Dopo alcuni test ed un paio di programmi differenti qui in USA, ho scelto TJ Speed per una questione di titolo. Non vedo l’ora di cominciare e fare i prossimi test di questo mese. Vedremo quali sfide porterà il Nord America. Il mio obbiettivo è essere un pilota di Indycar, perciò il 2023 sarà un’occasione per imparare la serie, i circuiti e la mia competitività e poterlo fare con TJ Speed ci dà una chance per puntare a vittorie, podi ed al campionato.

Giulia Scalerandi

