F1 | GP Azerbaijan, tutto aperto a Baku: la cronaca LIVE della gara
A Baku è tutto aperto dopo una qualifica lunghissima: Verstappen parte dalla pole, McLaren costretta al recupero dalla quarta e quinta fila. Anche per Ferrari necessaria una rimonta.
A Baku è tutto aperto dopo una qualifica lunghissima: Verstappen parte dalla pole, McLaren costretta al recupero dalla quarta e quinta fila. Anche per Ferrari necessaria una rimonta.
A Baku la scena è pronta per assistere a quello che rischia di essere un Gran Premio dell'Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, ricco di azione. La lunghissima qualifica di ieri pomeriggio - 116 minuti e ben sei bandiere rosse - ci ha consegnato la pole un infallibile Max Verstappen, capace di superare mille avversità tra gomme, pioggia leggera e tempo disponibile.
Al suo fianco, a sorpresa, ci sarà Carlos Sainz con la Williams che ieri ha sognato per qualche minuto il colpo grosso e che oggi punterà al primo podio con il team inglese dopo un inizio di stagione non semplice. Diverse le sorprese in griglia, con la seconda fila composta da Liam Lawson e da Kimi Antonelli, capace di riprendersi dopo un Q1 che lo ha visto rischiare parecchio.
Indietro le McLaren, che sono così costrette alla rimonta: Lando Norris è mancato nel momento decisivo e dovrà partire dalla quarta fila, mentre Oscar Piastri scatterà dalla quinta fila al fianco di Charles Leclerc. Entrambi sono finiti a muro in Q3 e non hanno fatto un tempo valido nell'ultima sezione della qualifica. Indietro Lewis Hamilton, eliminato in Q2.
Visto l'andamento della qualifica, è facile potersi aspettare l'ingresso della Safety Car che può avere un impatto enorme su quelle che sono le strategie ipotizzate dai team e posso influenzare eventuali rimonte da centro e fondo gruppo. Sarà quindi una gara tutta da seguire.
Clicca QUI per gli ultimi aggiornamenti.
Mattia Fundarò
-
4th
LA SC RIENTRERÀ ALLA FINE DEL GIRO
Si riparte tra poco, la SC rientrerà alla fine di questo giro.
-
4th
IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI PIASTRI
-
3rd
📦 SI È RIFERMATO OCON
Haas ha deciso di giocare con le soste e ha smarcato la media per rimettere una hard con Ocon: il francese è ultimo ma adesso potrebbe tirare dritto fino a fine gara.
-
3rd
LA CLASSIFICA
-
2nd
📦 AI BOX OCON E ALBON
Intanto sono andati ai box Ocon e Albon: il francese ha smarcato la hard mettendo la media, Albon invece la mantiene.
-
2nd
SC IN PISTA A BAKU
SC in pista per l'incidente di Piastri in curva 5: l'australiano chiude a 42 la striscia di risultati a punti consecutivi, terza striscia più lunga di sempre dopo Hamilton (48) e Verstappen (43).
L'australiano aveva anche fatto jump start, gara distrutta subito.
-
1st
🟡 CLAMOROSO! PIASTRI OUT IN CURVA 6!
CLAMOROSO A BAKU! Oscar Piastri è finito a muro tra curva 5 e curva 6 e per la prima volta in questa stagione è costretto al ritiro!
-
1st
🚥 PARTITO IL GP A BAKU! ERRORACCIO DI PIASTRI!
Siamo partiti a Baku con Verstappen che resta al comando ma la sorpresa è Piastri che è partito malissimo e ora è in fondo al gruppo!
-
VIA AL GIRO DI FORMAZIONE
Parte adesso il giro di formazione a Baku, tutto ormai pronto per il via del GP che durerà 51 giri.
-
PRIMO MATCH POINT COSTRUTTORI PER MCLAREN
Ricordiamo anche che quello di oggi è il primo match point per la McLaren, che può confermarsi campione tra i Costruttori per il secondo anno consecutivo come non gli riesce dagli anni 80-90 quando vinse per 4 volte consecutive.
-
🛞 LE SCELTE DELLE GOMME
Ecco le scelte dei piloti per il via a Baku.
🟡 Williams, Racing Bulls, Antonelli, le due McLaren, Leclerc, le due Aston Martin e Colapinto
⚪ Verstappen, Russell, Tsunoda, Hamilton, Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Gasly e Ocon
-
LA POLE DI VERSTAPPEN DI IERI
Se ve lo siete perso, questo è il giro con cui Max Verstappen ha conquistato la sua prima pole a Baku.
-
SEGUITECI IN DIRETTA ANCHE SU YOUTUBE
Come al solito vi ricordiamo anche che potete seguire la gara anche con il nostro commento in diretta su YouTube.
-
POLE FATTORE NON DETERMINANTE
La pole non è un fattore determinante: nelle precedenti edizioni solo due volte chi è partito dalla pole ha poi vinto la gara (Rosberg 2016, Bottas 2019).
-
LA SITUAZIONE STRATEGIE
Queste le strategie ipotizzate da Pirelli, con lo scenario più probabile ad una sosta - al netto di possibili SC da tenere nel conteggio: la più veloce è quella che vede una partenza su gomma gialla prima di passare su Hard, possibile anche lo scenario opposto oppure anche una partenza su gomma rossa.
Gomma rossa che la Ferrari - e Antonelli - ha nuova, a differenza degli altri big. Hamilton è quello messo meglio a livello di gomme, con due medie e due hard nuove disponibili. Una media nuova anche per le McLaren.
-
CONDIZIONI DIFFICILI A BAKU
A Baku cielo nuvoloso, vento e temperature in linea con ieri, con 21°C di temperatura dell'aria e 28°C dell'asfalto. Stanotte ha piovuto, ma la pista è asciutta.
-
SOSPETTO PROBLEMA ALLA PU PER HADJAR
Tecnici della Visa Cash App Racing Bulls al lavoro per cercare di risolvere un sospetto problema all'acceleratore della vettura di Isack Hadjar: se il francese non dovesse partire, lascerebbe campo libero a Charles Leclerc.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Ecco la griglia di partenza del GP che scatterà tra poco con Verstappen e Sainz in prima fila.
Segnaliamo che Esteban Ocon partirà dal fondo per una squalifica guadagnata ieri post-qualifica a causa della flessibilità del main plain dell'ala posteriore, mentre c'è un problema in corso per Isack Hadjar…
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
Buona domenica a tutti, a Baku mancano 15' al via del Gran Premio d'Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Seguitelo con noi!