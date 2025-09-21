F1 | GP Azerbaijan, tutto aperto a Baku: la cronaca LIVE della gara

A Baku la scena è pronta per assistere a quello che rischia di essere un Gran Premio dell'Azerbaijan, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di F1, ricco di azione. La lunghissima qualifica di ieri pomeriggio - 116 minuti e ben sei bandiere rosse - ci ha consegnato la pole un infallibile Max Verstappen, capace di superare mille avversità tra gomme, pioggia leggera e tempo disponibile.

Al suo fianco, a sorpresa, ci sarà Carlos Sainz con la Williams che ieri ha sognato per qualche minuto il colpo grosso e che oggi punterà al primo podio con il team inglese dopo un inizio di stagione non semplice. Diverse le sorprese in griglia, con la seconda fila composta da Liam Lawson e da Kimi Antonelli, capace di riprendersi dopo un Q1 che lo ha visto rischiare parecchio.

Indietro le McLaren, che sono così costrette alla rimonta: Lando Norris è mancato nel momento decisivo e dovrà partire dalla quarta fila, mentre Oscar Piastri scatterà dalla quinta fila al fianco di Charles Leclerc. Entrambi sono finiti a muro in Q3 e non hanno fatto un tempo valido nell'ultima sezione della qualifica. Indietro Lewis Hamilton, eliminato in Q2.

Visto l'andamento della qualifica, è facile potersi aspettare l'ingresso della Safety Car che può avere un impatto enorme su quelle che sono le strategie ipotizzate dai team e posso influenzare eventuali rimonte da centro e fondo gruppo. Sarà quindi una gara tutta da seguire.

Mattia Fundarò