MotoGP | GP Indonesia, la cronaca LIVE: Bezzecchi a caccia del bis
Seguite la cronaca live testuale del Gran Premio dell'Indonesia della MotoGP, 18° appuntamento del Mondiale 2025: Bezzecchi dalla pole position.
Assegnato il titolo in Giappone pochi giorni fa, la MotoGP prosegue a Mandalika la lunga trasferta asiatica che porterà il Mondiale a toccare anche Australia e Malesia nei prossimi due appuntamenti. In Indonesia si disputa oggi il 18° appuntamento del Mondiale 2025: detto del titolo iridato già assegnato a Marc Marquez con 5 gare d'anticipo, diversi sono i temi aperti che avranno una soluzione nel prossimo mese e mezzo.
Dato il risultato della Sprint di ieri, si è riaperto ufficialmente il fronte per il terzo posto dove Pecco Bagnaia, in grande difficoltà questo fine settimana e ultimo nella Sprint, deve difendere il terzo posto nel Mondiale dall'assalto di un Marco Bezzecchi in splendida forma e ieri vincitore della gara breve in rimonta con un passo clamoroso. Secondo posto invece decisamente più lontano con Alex Marquez che dovrà gestire l'ampio margine sul #63 che è ripiombato in grosse difficoltà tecniche dopo il dolce weekend di Motegi. Da tenere sott'occhio proprio Bezzecchi, oltre ad Aldeguer e a Pedro Acosta, che ieri ha gettato alle ortiche una grande chance.
Mattia Fundarò
-
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, CI VEDIAMO A PHILLIP ISLAND!
Noi chiudiamo qui questa diretta, ma non abbandonate le pagine di LiveGP.it per tutti gli approfondimenti dei temi più importanti in arrivo da Mandalika. La MotoGP torna in pista tra 2 settimane a Phillip Island! Ciao e buona domenica!
-
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Nel Mondiale la classifica dice che Alex Marquez è diventato ufficialmente il miglior pilota indipendente e tra Australia e Malesia può assicurarsi il secondo posto nel Mondiale. Invariato il gap tra Bagnaia e Bezzecchi per il terzo posto, dietro di loro Acosta è salito in quinta posizione davanti a Morbidelli e Diggia.
Balzo in avanti per Aldeguer che è ottavo davanti a Quartararo e ora ha il settimo posto di Diggia nel mirino e distante solo 10 punti.
-
🎙 MARC MARQUEZ: "DOBBIAMO CAPIRE, LE GARE SONO COSÌ"
Dobbiamo capire prima cosa c'è a Madrid, ma sembra che il legamento della clavicola sia rotto o che la clavicola sia lussata. Evidentemente non è il miglior modo di festeggiare dopo il titolo. Le gare sono così, Marco si è già scusato. Una volta capita a me, una volta a qualcun altro, la MotoGP è così, ci sta. Sono contento perché è vero che è il braccio destro, ma sembra sia la clavicola. Non è un problema per quello che ho dentro. Volerò a Madrid questa sera e lì capisco cosa mi dice il dottore. Provo a tornare prima che si può ma nei termini che mi indicherà il dottore.
-
POSSIBILE ROTTURA DEI LEGAMENTI DELLA SPALLA PER MM93
Marc Marquez ha segnalato a DAZN Spagna come sia possibile che i legamenti della spalla destra siano rotti: previsti ulteriori accertamenti a Madrid. MM93 ha segnalato anche come Bezzecchi si sia scusato al centro medico per l'episodio.
-
🎙 ALDEGUER: "SONO FELICISSIMO"
Non ci credo, sono felicissimo. Ho tante cose da dire per ringraziare tutti, per essere rookie stiamo facendo un lavoro incredibile. Adesso dobbiamo continuare così, ci spinge a fare ancora di più.
-
🎙 ACOSTA: "NON SIAMO LONTANI"
Sappiamo dove la moto fa fatica, nel settore 2 ad esempio. Siamo riusciti a prendere il podio, sono diverse gare che abbiamo potenziale. Grazie a KTM e ai meccanici. Dobbiamo migliorare ma non siamo lontani.
-
🎙 ALEX MARQUEZ: "CONTENTI DELLA GARA"
Siamo contenti della gara, ho fatto un errore al via, ho perso posizioni e poi ho cercato di recuperare. Ogni giro era meglio, ma superare era difficile.
-
ALDEGUER PRIMO ROOKIE A VINCERE DOPO 4 ANNI
Aldeguer è, tra l'altro, anche il primo rookie a vincere una gara in MotoGP da Austria 2021 quando a conquistare la vittoria fu Jorge Martin, sempre su Ducati.
-
LA CLASSIFICA FINALE
Solo 14 piloti al traguardo con le due Ducati ufficiali che sono andate KO nel corso della gara. Detto del podio, completano la top-5 Binder e Marini che ha vinto il duello finale con Raul Fernandez. Rins è crollato nel finale dopo una parte di gara disputata al secondo posto e ha terminato 10° dietro anche a Quartararo e alle due VR46 di Morbidelli e Diggia.
-
27th
✍🏻 COMUNICATO UFFICIALE DUCATI SU MARQUEZ
A causa della caduta di oggi a Mandalika, Marc Marquez ha subito un infortunio alla clavicola destra. Lo spagnolo volerà questa sera a Madrid per ulteriori accertamenti medici e deciderà il trattamento da seguire.
-
27th
ALDEGUER SECONDO PIÙ GIOVANE A VINCERE IN MOTOGP
20 anni e 183 giorni: Fermin Aldeguer è il secondo pilota più giovane di sempre a conquistare una vittoria in MotoGP!
-
27th
🥈🥉 ACOSTA E MARQUEZ SUL PODIO
Acosta e Marquez chiudono sul podio assieme ad Aldeguer!
-
27th
🏆 FERMIN ALDEGUER TRIONFA A MANDALIKA!
Fermin Aldeguer trionfa a Mandalika e conquista la sua prima vittoria in MotoGP!
-
27th
ULTIMO GIRO A MANDALIKA: ALDEGUER A UN PASSO DALLA VITTORIA
Ultimo giro a Mandalika con Aldeguer che è a un passo dalla vittoria mentre dietro Acosta deve resistere per tenersi la seconda posizione su Alex Marquez.
-
26th
ACOSTA ORA PROVA A PRENDERSI DEL GAP
Acosta ora cerca di assicurarsi la seconda posizione prendendo 6 decimi su Alex Marquez, il tutto mentre Aldeguer ha 8"8 di vantaggio.
-
25th
ACOSTA DENTRO SU ALEX MARQUEZ!
Acosta è pazzesco, ha ripreso Marquez e lo ha superato in staccata in curva 10 riprendendosi la seconda posizione!
-
24th
QUI LA LOTTA PER IL PODIO
Ecco qui le immagini dell'ultimo giro con il crollo di Rins con la gomma che ormai lo ha salutato…
-
24th
CHE GARA! LOTTA INCREDIBILE PER I PIAZZAMENTI!
Si è aperta la lotta per i piazzamenti e si è sgranato il gruppo!
Rins ha perso terreno, passato da Fernandez e Binder che ora è quarto ed è a caccia del suo compagno di squadra per il podio!
-
23th
DENTRO ACOSTA SU RINS ALLA 13!
Dentro Acosta su Rins alla 13: Pedro si riprende il podio!
-
23th
ALEX MARQUEZ PASSA RINS E PRENDE IL SECONDO POSTO
Alex Marquez svernicia sul rettilineo del traguardo Rins e si prende la seconda posizione: doppietta Gresini al momento!
-
22th
DENTRO MARQUEZ SU ACOSTA
Dentro Alex Marquez su Acosta con il #73 che si prende la terza posizione e toglie il podio a Pedro che ha una moto che si muove moltissimo.
-
21th
ALDEGUER HA 8" DI VANTAGGIO
Aldeguer ha oltre 8" di vantaggio su Rins e Acosta con un ritmo sempre velocissimo.
-
20th
ACOSTA TENTA DI RESISTERE
Acosta adesso tenta di resistere con una moto che si muove molto, lo spagnolo resta incollato a Rins ma c'è Alex Marquez che è in pressing!
-
19th
RINS DENTRO SU ACOSTA!
Dentro Rins su Acosta con lo spagnolo di Yamaha che si è preso di forza la seconda posizione!
-
19th
🎙 CHARTE SU MARQUEZ: FRATTURA ALLA CLAVICOLA
Marc ha dolore alla clavicola destra. Una radiografia mostra una piccola frattura, si tratta sullo stesso braccio. Bisogna continuare a fare le analisi, vuole farle a Madrid. Adesso andrà in hotel e poi andrà direttamente a Madrid.
-
18th
6"5 DI VANTAGGIO PER ALDEGUER SU ACOSTA
Aldeguer ora ha portato il suo ritmo sull'1.31 dopo una serie infinita di giri sull'1.30: 6"5 il suo vantaggio su Acosta che mantiene la seconda posizione su Rins e Marquez.
-
17th
RIVEDIAMO IL CONTATTO FERNANDEZ-MARINI
Ecco qui il contatto che ha rimescolato le carte nella lotta per il secondo e terzo posto. Fernandez è ancora quinto, Marini è sceso invece in ottava posizione.
-
16th
6" DI VANTAGGIO PER ALDEGUER
È salito a 6" il vantaggio di Aldeguer su Acosta che adesso deve guardarsi da Alex Rins e da Alex Marquez.
-
16th
🚨 ANCHE BEZZECCHI AL CENTRO MEDICO
Anche Marco Bezzecchi è andato al centro medico dopo la caduta del primo giro.
-
15th
LA CLASSIFICA A METÀ GARA
-
14th
FERNANDEZ ATTACCA MARINI MA NE APPROFITTA RINS!
Fernandez attacca Marini nelle ultime due curve, i due si toccano e ne approfitta Rins che ora sale in terza posizione!
-
14th
ACOSTA RESISTE IN SECONDA POSIZIONE
Acosta per ora mantiene la seconda posizione con Marini ancora molto vicino: lotta comunque apertissima alla quale ora si ripresenta Raul Fernandez.
-
13th
❌ OUT BASTIANINI: RITIRATO
Si è ritirato intanto Enea Bastianini: fine settimana difficile anche per lui.
-
13th
DUELLO INFUOCATO TRA ACOSTA E MARINI
Acosta e Marini si stanno giocando la seconda posizione ma stanno favorendo il recupero di tutto il gruppo dietro di loro che ormai è compatto fino al 12° posto di Fabio di Giannantonio!
-
12th
ALDEGUER ANCORA SULL'1.30.5!
Aldeguer è velocissimo ed estremamente costante perché continua a girare sull'1.30.5 e ora ha 3"6 sul duo Acosta-Marini!
-
12th
🚨 MM93 AL CENTRO MEDICO 🚨
Marc Marquez è stato portato al centro medico per accertamenti: focus su spalla e braccio destro che sembravano doloranti subito dopo la caduta.
-
11th
ALDEGUER OLTRE I 2"!
Altro giro velocissimo di Aldeguer che, approfittando anche del duello tra Acosta e Marini, si è preso oltre 1" di gap nell'ultimo giro portando a 2"5 il suo vantaggio sul traguardo sul #37 della KTM.
-
10th
È DUELLO TRA ACOSTA E MARINI
Marini ha tentato l'attacco su Acosta tra 11 e 12 con lo spagnolo che lo ha ripassato subito alla 13: spettatore interessato è Raul Fernandez che è subito dietro e sogna il podio.
-
10th
ALDEGUER FORZA IL RITMO E SCAPPA VIA
Fermin Aldeguer porta a 1"3 il suo vantaggio su Acosta grazie anche al giro veloce in 1.30.499: terzo giro veloce consecutivo per lo spagnolo che ha lasciato sul posto il connazionale della KTM che deve ora fare fronte al pressing di Luca Marini.
-
9th
BAGNAIA OUT: WEEKEND DISASTROSO
È scivolato all'ultima curva Pecco Bagnaia: chiusura d'anteriore e ritiro. Per il team ufficiale della Ducati è una domenica disastrosa.
-
8th
ALDEGUER FORZA IL RITMO: GIRO VELOCE
Aldeguer forza il ritmo e prova a scappare prendendosi 1" su Acosta grazie anche al giro veloce in 1.30.805.
-
8th
ACOSTA CONTRATTACCA SENZA SUCCESSO
Acosta tenta il contrattacco in curva 1 ma senza successo: Aldeguer incrocia, resta davanti e prova a scappare anche forte del giro veloce in 1.30.907.
-
7th
DENTRO ALDEGUER SU ACOSTA!
Dentro Aldeguer su Acosta alla 10! Lo spagnolo di Gresini passa al comando della gara con Pedro che cerca di restargli incollato!
-
6th
GIRO VELOCE PER OLIVEIRA
1.31.261 per Miguel Oliveira che ha appena fatto il giro più veloce: il portoghese è 10° ed è uno dei pochi che ha S/S.
-
5th
ALDEGUER IN PRESSING SU ACOSTA
Aldeguer dopo il sorpasso su Marini è ora negli scarichi di Pedro Acosta ed è carichissimo per il sorpasso.
-
5th
DISASTRO BAGNAIA, A 4" DA CHANTRA
Pessima invece la gara di Bagnaia che è partito malissimo e che adesso si trova addirittura a 4" da Somkiat Chantra in 16° posizione: è ultimo visti i ritiri di Bez, MM93 e di Mir che è rientrato ai box dopo la scivolata.
-
4th
ACOSTA CONTINUA A RESTARE DAVANTI MA NON SCAPPA
Davanti Acosta non scappa e il gruppo resta compatto, Aldeguer tra 11 e 12 supera invece Luca Marini e si prende la seconda posizione!
-
3rd
RIVEDIAMO IL CONTATTO MARQUEZ - BEZZECCHI
-
3rd
MM93 POTREBBE ESSERSI FATTO MALE
Attenzione perché intanto Marc Marquez potrebbe essersi fatto male al braccio destro.
-
2nd
ACOSTA MANTIENE IL COMANDO
Intanto davanti Acosta mantiene il comando su Marini ed Aldeguer con Rins ancora quarto. Dietro Alex Marquez ha appena passato alla 10 Mir, che è appena caduto nell'ultimo settore.
-
1st
DISASTRO! CADUTI MARQUEZ E BEZZECCHI!
Disastro dopo poche curve! Sono caduti MM93 e Marco Bezzecchi! Abbiamo perso due protagonisti probabili per questa gara!
-
1st
🟢 PARTITO IL GP, GRANDE START DI ACOSTA
Partito il GP a Mandalika con Acosta che prende il comando della gara davanti a Luca Marini! Male Bez, solo settimo!
-
PARTITO IL GIRO DI FORMAZIONE
Scattato ora il giro di formazione a Mandalika, manca pochissimo al via.
-
🛞 LE GOMME: S DAVANTI PER QUASI TUTTI
La combinazione soft/media è la preferita dai piloti, ma ci sono delle eccezioni:
KTM va con M/M con tutti e tre i suoi piloti, Quartararo scegli H davanti e S dietro, Rins e Miller invece tengono la S/S già portata avanti ieri.
-
🌡 LE TEMPERATURE: TANTO CALDO A MANDALIKA
Fa caldissimo a Mandalika: 33°C la temperatura dell'aria, 58°C quella dell'asfalto e cielo limpido.
-
OTTIMO WEEKEND PER FERNANDEZ
Ieri è arrivato il primo podio (solo Sprint) di Raul Fernandez: oggi può essere il giorno del suo primo podio in MotoGP?
-
TRIPLETE PER DUCATI: VINTO ANCHE IL TITOLO TEAM
Nella giornata di ieri il team ufficiale Ducati ha conquistato anche la classifica Team completando il triplete: titolo Piloti-Team-Costruttori. Ci era riuscita solamente in altre due occasioni: 2007 e 2022.
-
NEWS: CONFERMATO IL LANCIO DEL 2026 IN MALESIA
Intanto, tra le news in arrivo dall'Indonesia c'è l'ufficializzazione del lancio ufficiale della stagione 2026 da Kuala Lumpur a inizio febbraio.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa è la griglia di partenza, con Bez dalla pole davanti ad Aldeguer e Fernandez. Rins in seconda fila con Acosta e Marini.
MM93 parte nono, Bagnaia 16° e costretto al riscatto dopo la difficilissima giornata di ieri.
-
-
BUONGIORNO A TUTTI!
Buongiorno a tutti! A Mandalika mancano solo 15' al via del Gran Premio dell'Indonesia, 18° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Seguitelo con noi!