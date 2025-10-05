MotoGP | GP Indonesia, la cronaca LIVE: Bezzecchi a caccia del bis

Nel Mondiale la classifica dice che Alex Marquez è diventato ufficialmente il miglior pilota indipendente e tra Australia e Malesia può assicurarsi il secondo posto nel Mondiale. Invariato il gap tra Bagnaia e Bezzecchi per il terzo posto, dietro di loro Acosta è salito in quinta posizione davanti a Morbidelli e Diggia.

Balzo in avanti per Aldeguer che è ottavo davanti a Quartararo e ora ha il settimo posto di Diggia nel mirino e distante solo 10 punti.