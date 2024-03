F1 | GP Australia, qualifiche: la cronaca live

Tutto è pronto per la sessione di qualifiche del GP d'Australia 2024, ultima sessione prima del GP di domani. Nel corso di questo turno scopriremo la griglia di partenza di domani, che ricordiamo vedrà partire 19 vetture a causa dell'incidente di Alex Albon nelle FP1 che ha costretto la Williams a ritirare la vettura in assenza di un telaio di riserva. Dopo un venerdì in cui a fare la voce grossa ci ha pensato la Ferrari ed un'ultima sessione di libere in cui a primeggiare è stato ancora Charles Leclerc, con un Max Verstappen vicinissimo e pronto a sfidarsi. Siamo pronti a scoprire chi la spunterà attraverso la nostra cronaca live.