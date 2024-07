F1 | GP Ungheria, McLaren va a caccia della pole: la cronaca LIVE delle qualifiche

All’Hungaroring la F1 approccia la seconda fase della stagione 2024 del Mondiale. Lo fa con una situazione – in testa – di grande equilibrio dal punto di vista tecnico e prestazionale, con Red Bull che ha ormai perso quel vantaggio che le permetteva di vincere comodamente come avveniva nel 2023 e con McLaren che – nonostante pecchi di concretezza – sembra in questo momento il team più competitivo del gruppo. A loro va aggiunta la Mercedes, reduce da due vittorie consecutive come non accadeva dal 2021 e che negli ultimi quattro anni ha sempre conquistato la pole position in Ungheria.

E proprio McLaren, che sembra la vettura di riferimento del gruppo, ha chiuso le libere di ieri pomeriggio e di ieri mattina al comando con Lando Norris: l’inglese ha un disperato bisogno di tornare al successo – conquistato solo a Miami – per poter coltivare con maggior forza speranze di titolo, dopo che negli ultimi appuntamenti l’ottima condizione tecnica non è stata consolidata con risultati di grande rilievo. Chi invece in questa fase deve solo cercare di portare a casa i migliori risultati possibili è Max Verstappen, con una RB20 aggiornata per l’occasione e con l’obiettivo di provare a tornare ad essere il riferimento del gruppo.

Più indietro, invece, la Ferrari, che sinora ha vissuto un weekend non semplice in Ungheria e che deve sperare di risalire la china il prima possibile dopo un ultimo mese e mezzo estremamente complesso a causa di aggiornamenti non efficienti sulla SF-24.

Scopriamo assieme come andrà la qualifica di oggi in questa diretta: per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di refreshare la pagina.

Mattia Fundarò