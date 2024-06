MotoGP | GP Italia, la cronaca LIVE della Sprint Race

Al Mugello è il giorno della gara Sprint del Gran Premio d'Italia della MotoGP. Un weekend nel quale impazza il tema mercato che - sinora - ha forse messo un po' in secondo piano l'aspetto sportivo, che sta altrettanto regalando tanti spunti e temi di discussione.

In primis la lotta per il titolo, con Jorge Martin che sia oggi sia domani scatterà dalla pole position ottenuta con il nuovo record assoluto della pista in 1.44.504. Beffato, per 43 millesimi, Pecco Bagnaia, che oggi scatta quindi secondo ma domani dovrà pagare 3 posizioni di penalità per un impeding su Alex Márquez avvenuto nel corso del turno di ieri pomeriggio. Completa la prima fila l'Aprilia di Maverick Viñales. Quarto tempo per Marc Márquez, caduto nel finale del turno mentre aveva 2 decimi di vantaggio nel secondo settore della pista. I tre protagonisti principali si giocheranno già da oggi punti pesanti, con Martin che ha un grosso vantaggio su Bagnaia e Márquez che gli consentirà di mantenere in ogni caso la leadership del Mondiale verso Assen.

Dietro Márquez troveremo altri due italiani con Enea Bastianini quinto e Franco Morbidelli sesto. Fuori dalla top-12 tutti gli ufficiali KTM, la Yamaha di Fabio Quartararo e le due VR46 di Di Giannantonio (beffato dalla bandiera gialla innescata dalla caduta di Pol Espargaró) e Bezzecchi. Per chiudere la carrellata degli italiani, 22° tempo per Lorenzo Savadori, ultimo tempo invece per Luca Marini.

Pronti a seguire con noi la Sprint? Vi ricordiamo di refreshare la pagina per tutti gli aggiornamenti sulla gara breve.

Dal Mugello, Mattia Fundarò