MotoGP | GP Indonesia, la cronaca live della Sprint
Seguite la cronaca live testuale della gara Sprint del Gran Premio dell'Indonesia della MotoGP, 18° appuntamento del Mondiale 2025.
Assegnato il titolo in Giappone pochi giorni fa, la MotoGP prosegue a Mandalika la lunga trasferta asiatica che porterà il Mondiale a toccare anche Australia e Malesia nei prossimi due appuntamenti. In Indonesia si disputa il 18° appuntamento del Mondiale 2025: detto del titolo iridato già assegnato a Marc Marquez con 5 gare d'anticipo, diversi sono i temi aperti che avranno una soluzione nel prossimo mese e mezzo. Su tutti, la lotta per il secondo posto nel Mondiale che vede in lotta Alex Marquez e Pecco Bagnaia, che spera di aver trovato nuova linfa dopo il trionfale fine settimana di Motegi. Da tenere sott'occhio anche Marco Bezzecchi, uno dei piloti più in forma del momento, e Pedro Acosta.
Si inizia da questo sabato con la Sprint, della durata di 13 giri: seguiteci in diretta con il commento testuale per tutti gli aggiornamenti da Mandalika.
Mattia Fundarò
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E A DOMANI!
Noi chiudiamo qui questa diretta, ma non abbandonate le pagine di LiveGP.it per tutti gli approfondimenti dei temi più importanti in arrivo da Mandalika. Grazie per averci seguito, ci ritroviamo domani mattina sempre alla stessa ora per la diretta della gara lunga. Ciao!
NEL MONDIALE BEZ ACCORCIA SU PECCO
Nel Mondiale, oltre ai 198 punti di vantaggio che Marc Marquez ha sul fratello Alex, per i piazzamenti è tutto aperto: Alex deve gestire 72 punti su Bagnaia che ha perso terreno sia da lui sia da Bez, che ora dista solo 20 punti.
Dietro Morbidelli recupera 2 punti su Acosta e porta il suo vantaggio su Pedro a tre punti, mentre Diggia resta settimo a 15 punti dal compagno di squadra. Aldeguer accorcia su Diggia dal quale ora dista 27 lunghezze: lo spagnolo ha scavalcato Quartararo per l'ottavo posto nel Mondiale.
🎙 BEZZECCHI: "GARA FANTASTICA"
È stata una gara fantastica, dobbiamo capire cosa è successo perché abbiamo perso tempo ma poi avevamo fiducia. Non pensavo di riprendere Fermin ma non ho desistito, l'ultimo giro è stato incredibile, è stata una bella battaglia. Adesso pensiamo a domani.
🎙 ALDEGUER: "CI RIPROVEREMO"
Sicuramente devo essere contento, ancora una volta sul podio è un bel risultato, però dopo essere stato davanti con un buon passo perdere la vittoria all'ultimo giro non è il massimo. Avremo un'altra chance, Aprilia sta facendo un bel lavoro ed erano veloci. Per domani ci proveremo.
🎙 FERNANDEZ: "FELICE"
Sono felice, non ho parole. So che dopo 4 anni qui in MotoGP e tre con l'Aprilia, se sono qui oggi è grazie a loro.
RIVEDIAMO LA PARTENZA
La partenza ha condizionato la gara di Bezzecchi: dal pessimo start è stato poi costretto a una rimonta furiosa.
LA CLASSIFICA FINALE
La classifica vede Alex Marquez chiudere quarto davanti alle due Honda ufficiali di Mir e Marini, seguiti da Marc Marquez, Morbidelli e Diggia. Fuori dai punti Oliveira e Binder, Bagnaia ha chiuso ultimo a 13" da Alex Rins che lo precede.
Out all'ultimo giro per una scivolata anche Fabio Quartararo.
🎙 RIVOLA: "BEZ HA AVUTO CARATTERE"
È un po' che chiedo a Bez di vincere una gara tranquilla ma nulla, Bez ha avuto carattere. Sta diventando uno dei piloti di riferimento, sono contentissimo anche per Raul.
13th
DUE APRILIA SUL PODIO
Due Aprilia sul podio in questa Sprint: con Bez c'è anche il primo podio Sprint di Raul Fernandez!
13th
BEZZECCHI TRIONFA A MANDALIKA IN RIMONTA!
GRANDISSIMA VITTORIA DI MARCO BEZZECCHI A MANDALIKA! All'ultimo giro, dopo una partenza pessima, il Bez trionfa battendo un eccezionale Fermin Aldeguer!
13th
DENTRO BEZ ALLA 10, PASSATO ALDEGUER!
Dentro Bezzecchi alla 10 su Aldeguer, l'italiano prende il comando ma Aldeguer tenta il controattacco senza successo tra 11 e 12!
13th
ULTIMO GIRO A MANDALIKA: LOTTA APERTA PER LA VITTORIA!
Inizia adesso l'ultimo giro a Mandalika con Aldeguer che ha 3 decimi da dover gestire su Bezzecchi: è lotta apertissima!
12th
DUE GIRI ALLA FINE: 4 DECIMI TRA ALDEGUER E BEZ
A due giri dalla fine il rientro di Bez è ormai cosa fatta: l'italiano ha preso altri 4 decimi ad Aldeguer con un altro giro in 1.29.6!
Dietro Marquez sale in settima posizione con il sorpasso a Morbidelli, mentre Mir ha passato Marini ed è quinto.
11th
ALDEGUER REAGISCE, BEZ RECUPERA "SOLO" 2 DECIMI
Aldeguer reagisce girando sotto l'1.30, Bez recupera solo 2 decimi e sul traguardo ci sono 8 decimi tra i due.
11th
RIVEDIAMO LA CADUTA DI ACOSTA
10th
BEZ È SOTTO IL SECONDO DA ALDEGUER!
Alto giro veloce di Bezzecchi che prende 7 decimi ad Aldeguer grazie al suo 1.29.638: l'italiano è sotto il secondo dallo spagnolo e punta a giocarsi la vittoria!
9th
MM93 SALE ANCORA LA CLASSIFICA: È OTTAVO!
Marquez passa Binder e Diggia e si prende la zona punti, è a un passo da Morbidelli adesso!
9th
MARQUEZ SI PORTA A UN PASSO DAI PUNTI
MM93 intanto recupera terreno e si porta a un passo dai punti subito dietro Binder che è nono, mentre dietro Bagnaia è a 8" da Alex Rins in ultima posizione e gira oltre 1" più lento del compagno di squadra.
8th
BEZZECCHI PASSA FERNANDEZ! 🔀
Bezzecchi passa Raul Fernandez alla 10 e si prende il secondo posto! Bez ora deve recuperare oltre 2" ad Aldeguer per provare a giocarsi la vittoria.
8th
LA CLASSIFICA A METÀ GARA
7th
BEZ VOLA: ALTRO GIRO VELOCE E FERNANDEZ AGGANCIATO
Bez sta volando: altro giro veloce in 1.29.654 e Fernandez ormai agganciato, lotta aperta per il secondo posto.
6th
GIRO VELOCE DI BEZZECCHI
Giro veloce del Bez che ora è a 6 decimi da Raul Fernandez e dal secondo posto: l'italiano ha 1" su Alex Marquez e su Marini, che è seguito poi da Morbidelli, Binder, Mir e Diggia che chiude la zona punti.
Malissimo le due Ducati ufficiali con Bagnaia ancora 16°.
5th
CADUTA DI ACOSTA!
Clamoroso! Acosta perde l'anteriore in curva 1 e scivola finendo nella via di fuga perdendo un'occasione clamorosa: via libera per Aldeguer che sta volando e che ha quasi 2" di vantaggio su Fernandez e su Bez che ora si è liberato di Marini, passato anche da Alex Marquez.
4th
CADUTO BASTIANINI, ALDEGUER MANTIENE IL COMANDO
Caduto Bastianini in curva 16 con l'italiano che sta bene, mentre davanti Aldeguer mantiene il comando davanti ad Acosta con 4 decimi di vantaggio.
Bezzecchi invece passa Marini e sale in quarta posizione.
3rd
BEZ È QUINTO, MM93 FA IL LONG LAP
Bez ora è quinto e si sta giocando il quarto posto con Marini, mentre dietro MM93 sconta subito il long lap e adesso è 13° davanti a Miller e Quartararo. Bagnaia invece è addirittura ultimo.
2nd
RINS CROLLATO IN CLASSIFICA DOPO UN CONTATTO: LLP PER MM93
Rins si trova solo 18° dopo un contatto con Marc Marquez nel corso del primo giro: il campione del Mondo ha appena subito un LLP che dovrà scontare nel corso di questa Sprint.
2nd
ACOSTA SALE SECONDO
Grande start anche di Acosta che ora è secondo con la gomma hard e insegue il suo concittadino Aldeguer!
1st
🟢 VIA ALLA SPRINT: PESSIMO START DI BEZ!
Partenza eccezionale di Aldeguer che prende la leadership ma soprattutto di Marini che ha per un momento preso la leadership e che ora invece si trova quarto. Bez è solo sesto dopo un pessimo inizio.
-
PARTE IL GIRO DI FORMAZIONE
Partito ora il giro di formazione a Mandalika dove tra poco scatterà la Sprint che durerà 13 giri. In Indonesia splende il sole e, poco a sorpresa, fa molto caldo.
-
LE GOMME: SCELTA UGUALE PER TUTTI, TRANNE CHE PER LE KTM
S/S è la combinazione preferita dal gruppo per questa Sprint tranne che per le due KTM ufficiali: Binder mette una media davanti, Acosta addirittura una hard.
-
🎙 STERLACCHINI SU BEZ
Abbiamo creato i presupposti necessari, dovremo gestire bene le gomme, Marco è un gran talento, speriamo di allineare tutto.
-
PRIMA VOLTA IN PRIMA FILA PER ALDEGUER
Per Fermin Aldeguer grande traguardo raggiunto: prima volta assoluta in prima fila in MotoGP.
-
VINALES RINUNCIA: FOCUS SULLA SPALLA
Maverick Vinales rinuncia al GP dell'Indonesia per concentrarsi sul recupero alla spalla infortunata in Germania in estate. Assente anche Jorge Martin dopo la frattura della clavicola rimediata sabato scorso.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Griglia di partenza abbastanza sorprendente dati i valori in campo visti in questo Mondiale con Marco Bezzecchi in pole position davanti a Fermin Aldeguer e Raul Fernandez.
Seconda fila con Rins, Acosta e Marini. Marquez chiude la terza fila dopo essere passato dal Q1, Bagnaia solo 16°.
-
-
BUONGIORNO A TUTTI!
Buongiorno a tutti! A Mandalika mancano 15' al via della Sprint del GP dell'Indonesia della MotoGP, seguitela con noi!