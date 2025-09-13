MotoGP | GP San Marino, la cronaca LIVE della Sprint

A Misano è tempo di gara Sprint per il Gran Premio di San Marino, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Sinora sul circuito dedicato a Marco Simoncelli si è visto un grande equilibrio tra i Costruttori, in particolare con Ducati e Aprilia che sinora hanno mostrato le cose migliori tra libere e qualifiche. Qualifiche che hanno visto prevalere Marco Bezzecchi, che nella sua gara di casa ha conquistato la seconda pole stagionale davanti ad Alex Márquez - reduce dal successo di Barcellona dello scorso fine settimana - e al solito, esplosivo, Fabio Quartararo che ha raddrizzato la sua situazione questa mattina passando il Q1.

Ducati ufficiali ed italiani subito pronti ad inseguire nelle posizioni tra la seconda e la terza fila, con Marc Márquez che apre la pattuglia azzurra composta da Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bagnaia. Più complesso il weekend di KTM, con Acosta unico in top-10 e con Bastianini che sarà costretto a cercare un doppio miracolo - tra oggi e domani - dalla 20° posizione dopo una caduta nel corso del Q1 che lo ha tolto dai giochi.

Da Misano, Mattia Fundarò