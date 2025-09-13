MotoGP | GP San Marino, la cronaca LIVE della Sprint
A Misano si corre la Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: Bezzecchi dalla pole, Márquez 4°, Bagnaia 8°.
A Misano è tempo di gara Sprint per il Gran Premio di San Marino, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Sinora sul circuito dedicato a Marco Simoncelli si è visto un grande equilibrio tra i Costruttori, in particolare con Ducati e Aprilia che sinora hanno mostrato le cose migliori tra libere e qualifiche. Qualifiche che hanno visto prevalere Marco Bezzecchi, che nella sua gara di casa ha conquistato la seconda pole stagionale davanti ad Alex Márquez - reduce dal successo di Barcellona dello scorso fine settimana - e al solito, esplosivo, Fabio Quartararo che ha raddrizzato la sua situazione questa mattina passando il Q1.
Ducati ufficiali ed italiani subito pronti ad inseguire nelle posizioni tra la seconda e la terza fila, con Marc Márquez che apre la pattuglia azzurra composta da Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bagnaia. Più complesso il weekend di KTM, con Acosta unico in top-10 e con Bastianini che sarà costretto a cercare un doppio miracolo - tra oggi e domani - dalla 20° posizione dopo una caduta nel corso del Q1 che lo ha tolto dai giochi.
Da Misano, Mattia Fundarò
-
-
🎙 BEZZECCHI: "DATO TUTTO"
Sabato fantastico, sono felicissimo di aver vinto, non ricordo l'ultima volta. La gara non è stata perfetta, ho avuto qualche problema ma nonostante tutto sono riuscito a restare davanti. Ho dato tutto.
-
🎙 ALEX MARQUEZ: "DATO IL MASSIMO"
Non sono stato aggressivo a sufficienza al via. Ho dato il massimo, Marco ha guidato meglio di me, devo essere sincero.
-
🎙 DIGGIA: "FELICISSIMO"
È bellissimo, sono felicissimo, ringrazio i tifosi. La Sprint è stata dura, Franky era veloce, sono riuscito ad avere un buon ritmo.
-
13th
PRIMA VITTORIA SPRINT DELL'ANNO PER APRILIA
Prima vittoria Sprint dell'anno per una non-Ducati grazie al secondo successo assoluto in Sprint di Bez.
-
13th
-
13th
BEZ FESTEGGIATO DA ROSSI E NORRIS
-
13th
LA CLASSIFICA FINALE
-
13th
MORBIDELLI QUARTO, A PUNTI MARINI
Giù dal podio Franco Morbidelli, con Acosta quinto, seguito da Aldeguer, Marini, Martin e Raul Fernandez.
10° Bastianini, 13° Bagnaia.
-
13th
🏁 BEZ VINCE LA SPRINT DI MISANO!
🥇 MARCO BEZZECCHI HA VINTO LA SPRINT DI MISANO!
Trionfo Aprilia davanti alle Ducati di Alex Marquez e a Fabio di Giannantonio!
-
13th
ULTIMO GIRO A MISANO, BEZ A UN PASSO DALLA VITTORIA
Bez davanti tiene Alex Marquez a 6 decimi, lo spagnolo ha rosicchiato qualcosa nell'ultimo giro.
Diggia invece cerca di ipotecare il podio con il suo miglior giro veloce della gara in 1.31.1.
-
12th
RIVEDIAMO LA CADUTA DI MARQUEZ
-
11th
PENULTIMO GIRO A MISANO, TUTTO APERTO
Tutto ancora aperto anche se Bez ha 9 decimi di vantaggio su Alex Marquez mentre dietro Diggia fa una sbavatura che permette a Morbidelli di portarsi a 3 decimi dal #49.
-
11th
8 DECIMI PER IL BEZ
Si alza ancora il vantaggio di Bezzecchi, con Alex Marquez che ora sembra aver deciso di accontentarsi. Diggia e Morbidelli sono sempre vicini tra loro, mentre per Bagnaia la Sprint è disastrosa: ancora 13°. Meglio sta andando a Bastianini che è 10°, i punti però sono lontani.
-
10th
SEI DECIMI TRA BEZ E ALEX MARQUEZ
Aumenta ancora il gap tra Bez e Alex Marquez, con l'italiano che ha 6 decimi di vantaggio. Dietro Diggia ha mezzo secondo su Morbidelli, mentre più lontani sono Acosta e Aldeguer che ha da poco passato Marini ed è sesto.
-
8th
BEZ AUMENTA IL VANTAGGIO
Bez torna a girare in 1.31.1 e porta a mezzo secondo il vantaggio su Alex Marquez. Per il terzo posto è derby tra Diggia e Morbido!
-
8th
LA CLASSIFICA
-
8th
PARTITA A DUE TRA BEZ E ALEX MARQUEZ PER LA VITTORIA
La vittoria ora è un affare a due tra Marco Bezzecchi ed Alex Marquez, tra i due ci sono 3 decimi mentre siamo a metà gara.
-
6th
🚨 È CADUTO MARQUEZ! COLPO DI SCENA
Clamoroso a Misano! Marc Marquez è caduto in curva 15 lasciando strada libera a Bezzecchi! Chiusura netta di anteriore per il #93, al primo ritiro nelle Sprint quest'anno.
-
6th
MARQUEZ PASSA BEZZECCHI 🔀
Bez ha commesso un paio di errori nell'ultimo giro e Marquez ne ha approfittato passandolo in curva 5 prendendosi così il comando della gara!
-
5th
CADUTO QUARTARARO!
Colpo di scena nella parte alta della classifica con la caduta di Fabio Quartararo
-
4th
GIRO VELOCE PER BEZ, BAGNAIA PERDE POSIZIONI
Bez scende sotto l'1.31 e fa un 1.30.970, nuovo giro veloce della gara: mezzo secondo ora il suo vantaggio su Marc Marquez. Dietro Diggia è quinto davanti a Morbidelli e a Marini. Bagnaia invece ora è 13°.
-
3rd
I PRIMI TRE APRONO UN GAP
Bez resta sempre al comando e sta cercando di scappare portandosi dietro i fratelli Marquez con Alex che ha appena fatto il giro veloce in 1.31.197. Alex ha 6 decimi su Quartararo, quarto.
-
2nd
BEZ CHIUDE IL PRIMO GIRO AL COMANDO, BAGNAIA ARRETRA
Bez mantiene il comando della gara al termine del primo giro, dietro Bagnaia invece ha perso terreno ed è 11°!
-
1st
GARA PARTITA, BEZ RESTA DAVANTI!
Al via Bezzecchi ha un ottimo scatto e resta davanti con Marc Marquez che recupera due posizioni portandosi al secondo posto!
-
VIA AL GIRO DI FORMAZIONE
Partito ora il giro di formazione a Misano: oggi giornata calda e soleggiata
-
🛞 LE SCELTE DEI PILOTI SULLE GOMME: M/S PER TUTTI
-
🎙 SAVADORI SU BEZZECCHI
Vista dalla pole la pista è bellissima, Bez sta andando molto forte, ha un buon ritmo, veloce anche sul giro secco. Possiamo giocarcela. Fuga? Mai dire mai, la Sprint è breve, si spingerà e non si deve gestire.
-
🇮🇹 PATTUGLIA ITALIANA RICCA TRA I PRIMI
5 italiani nei primi 8 in griglia in MotoGP con Bez in pole position e con Morbidelli-Marini-Diggia-Bagnaia tra la quinta e l'ottava posizione.
-
-
🎙 TARDOZZI SU BAGNAIA
Posizione amara, forse un decimo meglio poteva farlo, nel giro veloce ha fatto un errore che gli è costato possibilmente la seconda fila. Sarà determinante la partenza
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa è la griglia di partenza della Sprint, con Marco Bezzecchi che scatta dalla pole seguito da Alex Marquez e Fabio Quartararo. Marc Marquez è quarto, ottavo Bagnaia. Assente Joan Mir per dei dolori al collo, conseguenza di una scivolata di ieri: lo spagnolo sarà rivalutato domani.
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI DA MISANO!
Ciao a tutti da Misano! Mancano 15' al via della Sprint della MotoGP, seguitela con noi!