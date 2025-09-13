Motomondiale | Misano 2025 - Commento LIVE Sprint

LIVE

MotoGP | GP San Marino, la cronaca LIVE della Sprint

A Misano si corre la Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: Bezzecchi dalla pole, Márquez 4°, Bagnaia 8°.

Mattia Fundarò /
Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora
Mattia Fundarò /

A Misano è tempo di gara Sprint per il Gran Premio di San Marino, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Sinora sul circuito dedicato a Marco Simoncelli si è visto un grande equilibrio tra i Costruttori, in particolare con Ducati e Aprilia che sinora hanno mostrato le cose migliori tra libere e qualifiche. Qualifiche che hanno visto prevalere Marco Bezzecchi, che nella sua gara di casa ha conquistato la seconda pole stagionale davanti ad Alex Márquez - reduce dal successo di Barcellona dello scorso fine settimana - e al solito, esplosivo, Fabio Quartararo che ha raddrizzato la sua situazione questa mattina passando il Q1.

Ducati ufficiali ed italiani subito pronti ad inseguire nelle posizioni tra la seconda e la terza fila, con Marc Márquez che apre la pattuglia azzurra composta da Morbidelli, Marini, Di Giannantonio e Bagnaia. Più complesso il weekend di KTM, con Acosta unico in top-10 e con Bastianini che sarà costretto a cercare un doppio miracolo - tra oggi e domani - dalla 20° posizione dopo una caduta nel corso del Q1 che lo ha tolto dai giochi. 

Clicca QUI per tutti gli aggiornamenti.

Da Misano, Mattia Fundarò

    🎙 BEZZECCHI: "DATO TUTTO"

    Sabato fantastico, sono felicissimo di aver vinto, non ricordo l'ultima volta. La gara non è stata perfetta, ho avuto qualche problema ma nonostante tutto sono riuscito a restare davanti. Ho dato tutto.

    🎙 ALEX MARQUEZ: "DATO IL MASSIMO"

    Non sono stato aggressivo a sufficienza al via. Ho dato il massimo, Marco ha guidato meglio di me, devo essere sincero. 

    🎙 DIGGIA: "FELICISSIMO"

    È bellissimo, sono felicissimo, ringrazio i tifosi. La Sprint è stata dura, Franky era veloce, sono riuscito ad avere un buon ritmo.

  13th
    chequered_flag
    PRIMA VITTORIA SPRINT DELL'ANNO PER APRILIA

    Prima vittoria Sprint dell'anno per una non-Ducati grazie al secondo successo assoluto in Sprint di Bez.

  13th
    chequered_flag
  13th
    chequered_flag
    BEZ FESTEGGIATO DA ROSSI E NORRIS

  13th
    chequered_flag
    LA CLASSIFICA FINALE

  13th
    chequered_flag
    MORBIDELLI QUARTO, A PUNTI MARINI

    Giù dal podio Franco Morbidelli, con Acosta quinto, seguito da Aldeguer, Marini, Martin e Raul Fernandez.

    10° Bastianini, 13° Bagnaia.

  13th
    chequered_flag
    🏁 BEZ VINCE LA SPRINT DI MISANO!

    🥇 MARCO BEZZECCHI HA VINTO LA SPRINT DI MISANO!

    Trionfo Aprilia davanti alle Ducati di Alex Marquez e a Fabio di Giannantonio!

  13th
    green_light
    ULTIMO GIRO A MISANO, BEZ A UN PASSO DALLA VITTORIA

    Bez davanti tiene Alex Marquez a 6 decimi, lo spagnolo ha rosicchiato qualcosa nell'ultimo giro.

    Diggia invece cerca di ipotecare il podio con il suo miglior giro veloce della gara in 1.31.1.

  12th
    green_light
    RIVEDIAMO LA CADUTA DI MARQUEZ

  11th
    green_light
    PENULTIMO GIRO A MISANO, TUTTO APERTO

    Tutto ancora aperto anche se Bez ha 9 decimi di vantaggio su Alex Marquez mentre dietro Diggia fa una sbavatura che permette a Morbidelli di portarsi a 3 decimi dal #49.

  11th
    green_light
    8 DECIMI PER IL BEZ

    Si alza ancora il vantaggio di Bezzecchi, con Alex Marquez che ora sembra aver deciso di accontentarsi. Diggia e Morbidelli sono sempre vicini tra loro, mentre per Bagnaia la Sprint è disastrosa: ancora 13°. Meglio sta andando a Bastianini che è 10°, i punti però sono lontani.

  10th
    green_light
    SEI DECIMI TRA BEZ E ALEX MARQUEZ

    Aumenta ancora il gap tra Bez e Alex Marquez, con l'italiano che ha 6 decimi di vantaggio. Dietro Diggia ha mezzo secondo su Morbidelli, mentre più lontani sono Acosta e Aldeguer che ha da poco passato Marini ed è sesto.

  8th
    green_light
    BEZ AUMENTA IL VANTAGGIO

    Bez torna a girare in 1.31.1 e porta a mezzo secondo il vantaggio su Alex Marquez. Per il terzo posto è derby tra Diggia e Morbido!

  8th
    green_light
    LA CLASSIFICA

  8th
    green_light
    PARTITA A DUE TRA BEZ E ALEX MARQUEZ PER LA VITTORIA

    La vittoria ora è un affare a due tra Marco Bezzecchi ed Alex Marquez, tra i due ci sono 3 decimi mentre siamo a metà gara.

  6th
    green_light
    🚨 È CADUTO MARQUEZ! COLPO DI SCENA

    Clamoroso a Misano! Marc Marquez è caduto in curva 15 lasciando strada libera a Bezzecchi! Chiusura netta di anteriore per il #93, al primo ritiro nelle Sprint quest'anno.

  6th
    green_light
    MARQUEZ PASSA BEZZECCHI 🔀

    Bez ha commesso un paio di errori nell'ultimo giro e Marquez ne ha approfittato passandolo in curva 5 prendendosi così il comando della gara!

  5th
    green_light
    CADUTO QUARTARARO!

    Colpo di scena nella parte alta della classifica con la caduta di Fabio Quartararo 

  4th
    green_light
    GIRO VELOCE PER BEZ, BAGNAIA PERDE POSIZIONI

    Bez scende sotto l'1.31 e fa un 1.30.970, nuovo giro veloce della gara: mezzo secondo ora il suo vantaggio su Marc Marquez. Dietro Diggia è quinto davanti a Morbidelli e a Marini. Bagnaia invece ora è 13°.

  3rd
    green_light
    I PRIMI TRE APRONO UN GAP

    Bez resta sempre al comando e sta cercando di scappare portandosi dietro i fratelli Marquez con Alex che ha appena fatto il giro veloce in 1.31.197. Alex ha 6 decimi su Quartararo, quarto.

  2nd
    green_light
    BEZ CHIUDE IL PRIMO GIRO AL COMANDO, BAGNAIA ARRETRA

    Bez mantiene il comando della gara al termine del primo giro, dietro Bagnaia invece ha perso terreno ed è 11°!

  1st
    start
    GARA PARTITA, BEZ RESTA DAVANTI!

    Al via Bezzecchi ha un ottimo scatto e resta davanti con Marc Marquez che recupera due posizioni portandosi al secondo posto!

    VIA AL GIRO DI FORMAZIONE

    Partito ora il giro di formazione a Misano: oggi giornata calda e soleggiata

    🛞 LE SCELTE DEI PILOTI SULLE GOMME: M/S PER TUTTI

    🎙 SAVADORI SU BEZZECCHI

    Vista dalla pole la pista è bellissima, Bez sta andando molto forte, ha un buon ritmo, veloce anche sul giro secco. Possiamo giocarcela. Fuga? Mai dire mai, la Sprint è breve, si spingerà e non si deve gestire. 

    🇮🇹 PATTUGLIA ITALIANA RICCA TRA I PRIMI

    5 italiani nei primi 8 in griglia in MotoGP con Bez in pole position e con Morbidelli-Marini-Diggia-Bagnaia tra la quinta e l'ottava posizione.

    SEGUITECI IN DIRETTA SU YOUTUBE

    Come sempre, vi ricordiamo che potete seguire la gara con il nostro commento in diretta su YouTube.

    🎙 TARDOZZI SU BAGNAIA

    Posizione amara, forse un decimo meglio poteva farlo, nel giro veloce ha fatto un errore che gli è costato possibilmente la seconda fila. Sarà determinante la partenza

    LA GRIGLIA DI PARTENZA

    Questa è la griglia di partenza della Sprint, con Marco Bezzecchi che scatta dalla pole seguito da Alex Marquez e Fabio Quartararo. Marc Marquez è quarto, ottavo Bagnaia. Assente Joan Mir per dei dolori al collo, conseguenza di una scivolata di ieri: lo spagnolo sarà rivalutato domani.

     

    BUON POMERIGGIO A TUTTI DA MISANO!

    Ciao a tutti da Misano! Mancano 15' al via della Sprint della MotoGP, seguitela con noi!