Oggi è il grande giorno del Gran Premio d'Austria, 11° appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 che vede grande favorito, ancora una volta, Max Verstappen. L'olandese, vincente ieri mattina nella Sprint nonostante gli attacchi della McLaren nei primi giri, scatta anche oggi dalla pole position davanti a Lando Norris. È la sesta volta che Verstappen e Norris partono in prima fila assieme e i precedenti dicono che Verstappen ha vinto 5 volte su 5. In seconda e terza fila ci sono Mercedes e Ferrari, con Russell davanti a Sainz e Hamilton davanti a Leclerc. Settimo tempo per l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri, che ha perso la terza posizione ottenuta in qualifica per track limits che hanno scatenato polemiche in casa McLaren. L'australiano ieri nella Sprint ha fatto vedere però di avere un buon ritmo che potrebbe permettergli di risalire la classifica. Scopriamo assieme come andrà la gara di oggi in questa lunga diretta: vi ricordiamo di aggiornare la pagina per tutte le ultime notizie.

Mattia Fundarò