FIA F2 | Villagómez completa la griglia per la stagione 2026

Il puzzle della FIA Formula 2 2026 è finalmente completato. Ad un mese dal round inaugurale a Melbourne, Australia, la scuderia Van Amersfoort Racing ha annunciato la riconferma di Rafael Villagómez al fianco del rookie argentino Nico Varrone, con il pilota messicano che continuerà dunque a correre con il team olandese per la sua seconda stagione nella serie propedeutica della F1.

Villagómez alla ricerca del salto di qualità dopo i due podi del 2025

Il classe 2001 di León, Guanajuato, proseguirà dunque un rapporto iniziato nel 2021, quando il messicano, già impegnato in FIA F3 con HWA RaceLab, disputò anche il campionato Euroformula Open con le insegne e i colori V.A.R., conquistando con esse cinque podi e l’ottavo posto in classifica piloti. Tale rapporto continuerà in Formula 3, dove correrà nel 2022 e 2023 con il team olandese, conquistando solo 10 punti in due stagioni ma accumulando tanta esperienza.

Passato a sorpresa in Formula 2 nell’anno successivo (sempre con Van Amersfoort Racing), Villagómez continuerà a fare esperienza firmando quattro arrivi a punti nel 2024 con un settimo posto nella Feature Race di Melbourne per poi salire di livello e spazzare via molti dei dubbi nella stagione passata con due podi conquistati nelle Sprint Race di Barcellona e Lusail e un gran salto in avanti di rendimento che gli ha permesso di salire in classifica piloti dal 24° al 14° posto.

Credits: Formula 2 / X.com

Con la notizia del rinnovo per la stagione 2026, Rafael punta a proseguire il percorso di crescita intrapreso con il team e a migliorare ancora i suoi risultati:

Sono estremamente grato di rimanere un altro anno in F2 con VAR. Insieme al team abbiamo finito la stagione alla grande e questo mi da grande confidenza verso il nuovo anno. Non vedo l’ora di tornare in pista e di lavorare con questa squadra per raggiungere risultati ancora più migliori nella prossima stagione.

Elenco completo di team e piloti per il Campionato FIA Formula 2 2026

Con l’annuncio di Villagomez si va dunque a completare quella che sarà la griglia di partenza per il Campionato FIA Formula 2 2026. Tante novità nello schieramento con ben 11 rookie in pista: tra essi quello da tenere d’occhio sarà senza dubbio Rafael Câmara, giovane brasiliano della Ferrari Driver Academy e campione uscente della FIA F3 che con Invicta Racing proverà a seguire le orme di Bortoleto e Fornaroli e confermare il loro trend, affiancando il paraguaiano Joshua Dürksen per una coppia tutta sudamericana. Da seguire con attenzione anche Colton Herta, ex stella IndyCar e test driver del team Cadillac F1 che nella Hitech affiancherà il nipponico del programma Toyota Ritomo Miyata.

Line-up interamente di debuttanti in casa Campos con Noel León e il vice-campione FIA F3 2025 Nikola Tsolov, mentre l’altro membro FDA Dino Beganovic correrà di nuovo sotto i colori del team DAMS. In MP Motorsport troveremo il palermitano Gabriele Minì a rappresentare l’Italia in griglia formando insieme ad Oliver Goethe una coppia da non sottovalutare, mentre in Rodin Motorsport si respira aria di rivalsa con l’irlandese Alex Dunne in cerca di riscatto dopo il finale deludente della scorsa stagione e il giovane norvegese Martinius Stenshorne.

Spostandoci verso i nostri team, Prema Racing punta di nuovo sul figlio d’arte colombiano Sebastián Montoya dopo i tre podi conquistati l’anno scorso, con quest’ultimo che verrà affiancato per il 2026 dal rookie spagnolo Mari Boya, terzo nell’ultimo campionato FIA F3 con una vittoria a suo nome. Il team Trident, invece, ha deciso di iniziare l’anno con una coppia di piloti tutta nuova, composta dal debuttante olandese Laurens Van Hoepen e dal britannico ex V.A.R. John Bennett.

Credits: Formula 2 / X.com

Andrea Mattavelli