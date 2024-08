MotoGP | GP Austria, duello Martin-Bagnaia: la cronaca LIVE della Sprint

Sta diventando ormai una lotta per la supremazia assoluta quella tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia, con l'Austria nuovo capitolo di una saga appassionante. Al Red Bull Ring lo spagnolo e l'italiano si giocano sia la vittoria sia la vetta del Mondiale, dopo aver lottato con il coltello tra i denti per la pole position, conquistata da Martin con uno spaziale 1.27.748, ovvio nuovo record della pista. A Bagnaia, che scatterà secondo, non è bastato girare in 1.27.889 per la partenza dal palo, ma si mette comunque in un'ottima posizione per potersi giocare il successo. Tra Martin e Bagnaia ogni sessione ormai conta per prevalere sull'altro, visti anche i tre punti di distacco che ci sono tra loro due in campionato.

Chiuderà la prima fila Marc Márquez, che ha però pagato mezzo secondo di distacco rispetto a Martin e 4 decimi a Bagnaia. Lo spagnolo di Gresini ha il chiaro obiettivo di riprendersi la terza posizione in campionato a discapito di Bastianini, che partirà settimo, e punterà anche a fare da terzo incomodo nel duello tra i primi due in classifica.

Gomme e condizioni sono le due incognite principali: da smarcare il dubbio tra gomma soft e media per questa Sprint, mentre le condizioni meteo potrebbero essere differenti rispetto a quelle della qualifica, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza a una gara che si preannuncia infuocata. Potete seguire qui tutti gli aggiornamenti della Sprint, vi ricordiamo di aggiornare la pagina per non perdervi le ultime notizie.

Dal Red Bull Ring, Mattia Fundarò