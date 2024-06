Al Mugello è il grande giorno del Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024. Un GP che chiude il primo terzo di questa stagione, attualmente comandata da Jorge Martin con 27 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia e 32 su Marc Márquez. Nell'antipasto di ieri della Sprint Race, Bagnaia ha conquistato un netto successo battendo Márquez e approfittando del primo ritiro in una Sprint di Martin per recuperare 12 punti in classifica.

Bagnaia - che oggi scatterà quinto a causa della penalità di tre posizioni che gli è stata comminata per un impeding su Alex Márquez e che ha definito discutibili le decisioni dei commissari - cercherà oggi il bis con una Ducati vestita d'azzurro, mentre Jorge Martin dovrà cercare il riscatto in un fine settimana finora difficile per lui nonostante la pole position conquistata con record della pista. In prima fila con Martin ci saranno Maverick Viñales e Marc Márquez, con il secondo che approfitta della penalità di Bagnaia per avanzare di una fila.

Sarà un Gran Premio importante per definire la classifica prima di una pausa di tre settimane che porterà poi la MotoGP ad Assen e al Sachsenring prima della vera pausa estiva del mese di luglio: sarà cruciale per Bagnaia cercare di ridurre ulteriormente il gap su Martin, così come per Martin sarà importante cercare di portare a casa punti importanti per provare - perché no - ad allungare nel Mondiale e dare un segnale importante agli avversari.

Seguite quindi con noi questo appuntamento che si preannuncia ricco di azione: per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo di refreshare la pagina.

Dal Mugello, Mattia Fundarò