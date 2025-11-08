MotoGP | GP Portogallo, Bezzecchi punta alla Sprint: la cronaca LIVE
A Portimao si disputa la penultima Sprint del Mondiale 2025 di MotoGP: Bezzecchi parte dalla pole con Acosta e Quartararo in prima fila, Bagnaia quarto.
A Portimao è tutto ormai pronto per la penultima gara Sprint, valida per il Gran Premio del Portogallo, del Mondiale 2025 di MotoGP. Un appuntamento che definirà ulteriormente la lotta per il terzo posto nel Mondiale, il piazzamento più importante che deve ancora trovare un padrone visto che i fratelli Márquez sono certi di chiudere nei primi due posti della classifica. A giocarselo sono Marco Bezzecchi, che ha conquistato la sua quarta pole position stagionale con un eccezionale 1.37.556 questa mattina, Pedro Acosta, secondo a un decimo e mezzo dal Bez, e Pecco Bagnaia, quarto a poco meno di 4 decimi. Bez parte così da una posizione privilegiata e andrà a caccia di punti per guadagnare margine su Acosta e Bagnaia, con l'italiano della Ducati che dovrà invece cercare di recuperare terreno e superare anche l'ostacolo rappresentato da Fabio Quartararo, terzo in classifica e proveniente dal Q1.
Una gara quindi che potrebbe decidere oggi l'ultimo discorso principale in ottica classifica, senza sottovalutare la lotta per gli altri piazzamenti in classifica, con il sesto posto ancora in gioco tra i due piloti di VR46, separati da un punto, e quella per l'ottavo e il decimo posto, con quest'ultimo occupato da Raul Fernandez che però salterà questo appuntamento dopo la caduta di ieri che lo ha lasciato con una spalla dolorante.
Da Portimao, Mattia Fundarò
-
PARTITO IL GIRO DI FORMAZIONE!
Partito ora il giro di formazione a Portimao, manca poco al via!
-
BUON DEBUTTO PER BULEGA
Buono, sinora, il primo weekend in MotoGP di Nicolò Bulega con la Ducati: il vicecampione del Mondo della Superbike parte 18° ma ha mostrato un'ottima velocità e ha anche perso una buona occasione per il Q2 con questo errore verso la fine del Q1.
-
OCCASIONE PERSA PER MARQUEZ
Occasione persa questa mattina per Alex Marquez: dopo aver chiuso al comando le prequalifiche ieri, lo spagnolo sembrava il favorito per la pole, e invece ha chiuso con il quinto tempo e una scivolata senza conseguenze.
-
MOMENTO POSITIVO PER ACOSTA
Continua intanto la fase positiva di Pedro Acosta, che questa mattina ha conquistato la sua prima “prima fila” a oltre un anno di distanza dall'ultima volta.
-
FERNANDEZ OUT DAL WEEKEND
È arrivata questa mattina la conferma che Raul Fernandez non proseguirà nel suo weekend a seguito della dura caduta di ieri mattina in FP1 dove ha rimediato un infortunio alla spalla: rinuncia arrivata per provare a tornare in buone condizioni a Valencia anche in ottica dei test di martedì 18, primo assaggio di 2026.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Ecco la griglia di partenza con Bezzecchi che parte dalla pole davanti ad Acosta e Quartararo. Bagnaia è quarto davanti ad Alex Marquez e a Zarco. Diggia chiude la terza fila, Bulega invece chiude la sesta fila in 18^ posizione.
-
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
Buon pomeriggio a tutti da Portimao! Qui in Portogallo mancano 15' al via della penultima Sprint del Mondiale 2025, valida per il Gran Premio del Portogallo! Seguitela con noi!