MotoGP | GP Portogallo, Bezzecchi punta alla Sprint: la cronaca LIVE

A Portimao è tutto ormai pronto per la penultima gara Sprint, valida per il Gran Premio del Portogallo, del Mondiale 2025 di MotoGP. Un appuntamento che definirà ulteriormente la lotta per il terzo posto nel Mondiale, il piazzamento più importante che deve ancora trovare un padrone visto che i fratelli Márquez sono certi di chiudere nei primi due posti della classifica. A giocarselo sono Marco Bezzecchi, che ha conquistato la sua quarta pole position stagionale con un eccezionale 1.37.556 questa mattina, Pedro Acosta, secondo a un decimo e mezzo dal Bez, e Pecco Bagnaia, quarto a poco meno di 4 decimi. Bez parte così da una posizione privilegiata e andrà a caccia di punti per guadagnare margine su Acosta e Bagnaia, con l'italiano della Ducati che dovrà invece cercare di recuperare terreno e superare anche l'ostacolo rappresentato da Fabio Quartararo, terzo in classifica e proveniente dal Q1.

Una gara quindi che potrebbe decidere oggi l'ultimo discorso principale in ottica classifica, senza sottovalutare la lotta per gli altri piazzamenti in classifica, con il sesto posto ancora in gioco tra i due piloti di VR46, separati da un punto, e quella per l'ottavo e il decimo posto, con quest'ultimo occupato da Raul Fernandez che però salterà questo appuntamento dopo la caduta di ieri che lo ha lasciato con una spalla dolorante.

Da Portimao, Mattia Fundarò