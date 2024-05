È il grande giorno del Gran Premio di Monte Carlo: un appuntamento storico per il Motorsport e la Formula 1 che disputa a Monaco oggi un GP valido per il Mondiale per la 70^ volta nella sua storia. E, oggi in particolare, Charles Leclerc ha a sua volta un appuntamento con la storia, con la grande chance di partire dalla pole position e di poter puntare a una vittoria che gli consentirebbe di diventare il secondo monegasco - dopo Louis Chiron nel 1931 - a vincere il Gran Premio di casa e il primo a farlo per un GP valido per il Mondiale. Una vittoria che Leclerc sta inseguendo e sognando da sempre, per lui che sulle strade di casa sua non è mai riuscito a raccogliere grandi risultati tra Formula 2 e Formula 1 e che ha vissuto le due beffe del 2021 e del 2022.

Per riuscire a vincere, Leclerc dovrà fare i conti con le due McLaren di Oscar Piastri, ieri secondo, e Lando Norris, quarto, mentre potrà contare sul supporto di Carlos Sainz, terzo in griglia. Ferrari e McLaren, tra venerdì e sabato, sono state le più costanti e veloci grazie anche agli aggiornamenti giunti negli ultimi GP che hanno dato alla SF-24 e alla MCL38 un grosso step in avanti per lottare contro una Red Bull qui più in difficoltà. Solo sesto, dietro anche a George Russell, Max Verstappen, che oggi dovrà lottare e sperare in un miracolo per poter conquistare il suo terzo successo personale nel Principato, come già sono riusciti a fare Hamilton, Rosberg, Moss e Stewart. Sarà un pomeriggio ad altissima tensione che siamo pronti a raccontarvi in questa diretta: vi ricordiamo di refreshare la pagina per tutti gli aggiornamenti.

Mattia Fundarò