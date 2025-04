MotoGP | GP Qatar, Sprint: la cronaca testuale LIVE

A Lusail è tutto pronto per la Sprint del GP del Qatar, quarto appuntamento stagionale. A scattare dalla pole position è, ancora una volta, Marc Marquez, seguito dal fratello Alex e da un sorprendente Fabio Quartararo, tornato in prima fila dopo quasi 3 anni di assenza. Solamente undicesimo Francesco Bagnaia, chiamato all'impresa in terra qatariota.

Per la seconda volta quest'anno si gareggerà in Catalogna, una scelta eccezionale in seguito all'alluvione che ha reso inagibile il Circuit Ricardo Tormo di Valencia. Un tracciato favorevole soprattutto ad Aleix Espargarò, secondo in griglia di partenza, vincitore, nelle ultime quattro corse (tra Sprint e gare lunghe) in ben tre occasioni.

Giorgia Guarnieri