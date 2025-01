Valentino Rossi e Francesca Noviello ancora genitori: è nata Gabriella

Questo pomeriggio il nove volte iridato nel Motomondiale ed attuale pilota automobilistico Valentino Rossi, insieme alla compagna Francesca Noviello, hanno annunciato la nascita della secondogenita Gabriella. La coppia ha reso noto l'avvenimento attraverso i propri canali social, allargando così la famiglia Rossi a quasi tre anni dalla nascita di Giulietta.

Benvenuta Gabriella

È ormai risaputo come Valentino Rossi e Francesca Noviello siano una coppia piuttosto riservata per quanto riguarda la propria vita privata. Il nove volte campione del Mondo, nonostante sia uno dei personaggi italiani più seguiti e conosciuti, ci ha tenuto a non esporre la primogenita Giulietta Rossi sui propri canali social. Stesso discorso, ovviamente, vale per la compagna influencer Francesca Sofia Noviello. Con un post di inizio Luglio la coppia aveva annunciato la seconda gravidanza, rassicurando tutti gli appassionati sul sesso femminile della futura figlia con la simpatica gag: “È sicuramente una femmina Dottore!".

Oggi, 4 Gennaio 2025, la famiglia Rossi dà il benvenuto a Gabriella, con il numero 4 che sembra essere un portafortuna. La sorella più grande Giulietta è nata il 4 Marzo 2022, mentre la gravidanza della secondogenita è stata annunciata il 4 Luglio 2024. Valentino Rossi comincia così al meglio un anno ricco di sfide dal punto di vista sportivo. Dopo il ritiro dalla MotoGP alla fine del 2021 il pesarese si è avventurato nelle gare a ruote coperte. Rossi ha appena completato la terza stagione nel GT World Challenge Europe con il Team WRT, affiancando a questo campionato anche l'impegno nel FIA WEC sempre a bordo della BMW M4. Nella 6h di Fuji corsa nel mese di Ottobre “The Doctor” ha conquistato il primo podio nel mondiale endurance con la terza posizione nella categoria LMGT3, chiudendo l'anno al 6° posto e prendendo contatto con la BMW M Hybrid V8 della categoria LMDh in occasione dei Rookie Test svolti in Bahrain a inizio Novembre.

Valentino Aggio

Leggi anche: Giovinazzi e Sinner, Capodanno in compagnia a Montecarlo