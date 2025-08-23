MotoGP | GP Ungheria, Márquez cerca la 13^ vittoria: la cronaca LIVE della Sprint
Al Balaton Park Marc Márquez cerca la 13^ vittoria su 14 Sprint partendo dalla pole: 5 italiani in top-10, Bagnaia parte dalla quinta fila.
La MotoGP torna in Ungheria per la prima volta dopo 33 anni di assenza e lo fa sul Balaton Park, circuito aperto nel 2023 e che qualche settimana fa ha già ospitato la Superbike. Il tracciato, lungo poco più di 4 km e composto da 18 curve (di cui 10 a sinistra), ha già regalato la prima soddisfazione a Marc Márquez, autore della pole position in qualifica e capace di chiudere davanti a 4 italiani che sono pronti a tutto per impedirgli di conquistare la 13^ vittoria su 14 Sprint. 4 italiani che sono Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli: i primi due, reduci dal Q1, sono riusciti a raddrizzare una situazione che si era resa complessa venerdì pomeriggio con la chiusura del turno di prove fuori dalla top-10, mentre Bastianini è riuscito ad ottenere il suo miglior risultato stagionale in qualifica, oltre ad essere la miglior KTM in griglia.
Da tenere sott'occhio anche Pedro Acosta, veramente in palla nel corso di questo fine settimana ad evidenziare anche l'ottimo feeling della KTM su questo tracciato. Più indietro invece i primi inseguitori di Marc nel Mondiale: Alex Márquez scatta oggi dall'11^ posizione, mentre Pecco Bagnaia è solamente 15° in griglia dopo una deludente qualifica. Indietro anche Jorge Martin, solamente 17°. Scopriamo insieme come andrà la Sprint di oggi in questa diretta.
Mattia Fundarò
-
-
SECONDO LE PROIEZIONI, MM93 IRIDATO IN GIAPPONE?
Secondo le proiezioni, è possibile che Marc possa vincere il titolo iridato a fine settembre in Giappone con 5 gare d'anticipo: tra questa e le gare di Barcellona, Misano e Motegi dovrebbe guadagnare altri 33 punti sul fratello Alex.
-
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Nel Mondiale MM93 sta volando e ora ha 152 punti di vantaggio sul fratello Alex: 10 i punti presi oggi al fratello che ha chiuso solamente ottavo. Bagnaia invece resta terzo a 209 punti dal compagno di squadra e ora deve iniziare a guardarsi le spalle con Bezzecchi che è a sole 40 lunghezze di distacco.
In gioco anche il quinto posto nel Mondiale, con Diggia che ha 2 punti su Morbidelli e 9 su Acosta.
-
MARQUEZ VICINO AL RECORD DI MARTIN
MM93 ha conquistato la 13^ vittoria nelle Sprint in stagione e ora è a -2 dal record assoluto di Jorge Martin (che ne ha vinte 16 in totale).
-
🎙 MARQUEZ: "CONTENTO"
Non ho visto molto, ho sentito che qualcuno arrivava vicino. Ho cercato di prendere il ritmo e tenerlo costante, sono contento. Dobbiamo analizzare tutto per capire come si comporta la gomma posteriore.
-
🎙 DIGGIA: "GRATO, OTTIMO LAVORO"
Come sempre, quando una prima curva è lenta, sappiamo che è un punto cruciale e oggi è stato caotico. Me la sono cavata con poco. Io e Franky abbiamo fatto un ottimo lavoro con la moto, salire entrambi sul podio è importante.
-
🎙 MORBIDELLI: "SABATO SOLIDO"
Sono molto contento, oggi abbiamo avuto un sabato solido, abbiamo ritrovato il ritmo, sono felice. È un bel sabato per tutto il team, vediamo cosa riusciremo a fare domani.
-
13th
LA CLASSIFICA FINALE
Giù dal podio Luca Marini, che chiude quarto davanti a Aldeguer, Mir, Bezzecchi, Alex Marquez e Martin: questi sono i piloti che hanno chiuso in zona punti.
Fuori dai punti invece Bagnaia, solo 13°, e Acosta, penultimo dopo la caduta di metà gara.
-
13th
MARQUEZ VINCE LA SPRINT DI BALATON!
Marquez c'è e vince anche la Sprint di Balaton! 13^ vittoria in Sprint in stagione su 14 gare stagionali!
Sul podio ci sono anche le due VR46 di Diggia e Morbido!
-
13th
ALDEGUER PERDE TERRENO
Lungo Aldeguer alla 5! Lo spagnolo ha perso terreno e Marini può stare più tranquilli per il quarto posto in queste ultime curve.
-
13th
ULTIMO GIRO A BALATON, MARQUEZ A UN PASSO DAL SUCCESSO
A Balaton Marquez inizia ora l'ultimo giro della gara, Diggia e Morbidelli sono ben distanti ma sembra questo il podio di questa Sprint.
-
12th
BEZ NON RIESCE AD ATTACCARE MIR
Bez è sempre settimo e dietro a Mir e non riesce ad attaccarlo: l'italiano è sempre a 3-4 decimi di distacco dallo spagnolo di una HRC che sta andando molto molto bene in questa Sprint.
-
11th
MORBIDELLI RECUPERA SU DIGGIA
Morbidelli ha recuperato un po' di terreno a Diggia, dal quale ora dista 8 decimi: il #21 sta cercando di mettere al sicuro il podio della Sprint, con la Honda di Marini che è a 1" di distacco.
-
10th
BAGNAIA SEMPRE 13°
Anonima sinora la gara di Pecco Bagnaia che è ancora 13° e gira in 1.38.7. Pecco è nel panino delle due Pramac di Miller e Oliveira.
-
9th
MM93 GESTISCE
Marquez gestisce ora un vantaggio di 2" su Diggia, che a sua volta ha 1"4 su Morbidelli. Podio ancora da conquistare per il #21, con Marini che è a 7 decimi ed è pressato duramente da Fermin Aldeguer.
-
9th
RIVEDIAMO LA CADUTA DI ACOSTA
-
8th
MARTIN ENTRA IN ZONA PUNTI
Jorge Martin entra in zona punti dopo il sorpasso appena fatto su Pol Espargaro.
-
8th
LA CLASSIFICA DOPO 7 GIRI
-
7th
🔀 MARQUEZ PASSA ESPARGARO
Alex Marquez passa Pol Espargaro e sale in ottava posizione dopo un lungo pressing.
-
7th
ALTRO GIRO VELOCE PER MM93
1.37.315 è il nuovo giro veloce di MM93 che sta ormai gestendo: 1"8 il suo vantaggio su Diggia, secondo. Morbidelli è a 1"5 da Diggia e ha 7 decimi su Marini che sta recuperando qualcosina.
-
6th
ACOSTA CADE!
Acosta cade! Lo spagnolo perde l'anteriore in curva 11 cercando di passare Martin e finisce nella ghiaia! Pedro è subito tornato in sella ma è 17°, occasione persa quella di oggi per lui.
-
6th
GRAN DUELLO ACOSTA-MARTIN!
Gran duello tra Martin e Acosta per la 10^ posizione! Il pilota di KTM tenta l'affondo in curva 1 ma va lungo permettendo a Martin di ripassarlo.
-
5th
MARQUEZ ATTACCA ESPARGARO SENZA SUCCESSO
Chi cerca la rimonta è anche Alex Marquez che ha appena tentato il sorpasso su Pol Espargaro per l'ottava posizione senza successo.
-
5th
TOP-3 SGRANATA
Top-3 abbastanza distanziata con Diggia che ha 1" di ritardo su MM93 che è sempre al comando - e sempre autore del giro veloce - e ha 1" di vantaggio su Morbidelli.
Il Morbido a sua volta ha 1" di vantaggio su Marini che ora deve fare attenzione ad Aldeguer, Bezzecchi dietro invece cerca di giocarsi la sesta posizione.
-
4th
🔀 ALDEGUER PASSA MIR
Aldeguer passa Mir e sale ora in quinta posizione: ottimo sinora il weekend dello spagnolo che adesso va a caccia di Luca Marini, quarto sulla HRC che questo weekend gira dotato di un nuovo telaio.
-
3rd
🔀 BEZ PASSA ESPARGARO
Bezzecchi ha superato Pol Espargaro ed è settimo dietro ad Aldeguer.
-
3rd
MM93 HA UN SECONDO SU DIGGIA
MM93 ha guadagnato 1" su Diggia, facendo anche il giro veloce in 1.37.517.
Dietro intanto Martin ha recuperato 7 posizioni ed è 10°, mentre Bagnaia è 14° davanti a Oliveira e Ogura.
-
2nd
RIVEDIAMO LA PARTENZA
-
1st
MM93 SCAPPA DAVANTI ALLE DUE VR46
MM93 mantiene il comando davanti a Diggia, Morbidelli e alle due HRC. Bez paga il caos del via ed è ottavo, chi lo ha pagato ancor più duramente è Bastianini che finisce già la sua gara dopo un contatto con Zarco, out anche lui!
-
1st
🟢 AL VIA LA SPRINT DELL'UNGHERIA!
Partita ora la Sprint dell'Ungheria con un ottimo scatto da parte di MM93 che mantiene la vetta, mentre Quartararo si tocca con una KTM che dovrebbe essere quella di Bastianini e cade in curva 1!
-
PARTE ORA IL GIRO DI FORMAZIONE
Parte adesso il giro di formazione della Sprint del Gran Premio d'Ungheria: vendo e cielo nuvoloso accompagnano i piloti in vista dei 13 giri di questa gara breve.
-
SCELTA GOMME UGUALE PER TUTTI
Michelin ha ufficializzato la scelta delle gomme: tutti i piloti affronteranno i 13 giri della Sprint con media anteriore e soft al posteriore.
-
OCCHIO AD APRILIA E KTM
Da tenere sott'occhio, per Marquez, l'Aprilia con un Bez sempre in palla come si è visto in mattinata, ma soprattutto la KTM che ha piazzato 3 moto nei primi 12 in qualifica: attenzione a Bastianini e ad Acosta, con il secondo che parte solo settimo dopo questa scivolata in Q2.
-
🎙 UCCIO SU DIGGIA
Il team ha lavorato bene, abbiamo scaricato la moto e tolto del grip - lui soffre su piste con tanto grip come questa -, per questo parte terzo.
-
PRIME DUE CURVE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE AL VIA
Da tenere sott'occhio le prime due curve del Balaton Park al via: molto strette, in WorldSBK hanno visto un brutto incidente multiplo nel corso del via della prima gara del weekend che ha coinvolto più piloti.
-
CONTINUANO LE DIFFICOLTÀ DI PECCO
Nelle qualifiche le difficoltà di Bagnaia si sono ulteriormente evidenziate come si vede nella clip: qui Bagnaia era a caccia di un tempo utile per il Q2 ma la frenata in fondo al rettilineo opposto al traguardo non è andata a buon fine.
-
🎙 TARDOZZI SU BAGNAIA
Quando hai sulla moto un campione come Pecco c'è sempre speranza. Abbiamo fatto modifiche sostanziali, ma è un rischio che dobbiamo prenderci per dare a Pecco quella confidenza che gli manca da inizio anno. Speriamo di trovarlo più avanti della 15^ posizione.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
La griglia di partenza vede Marquez dalla pole position davanti a 4 italiani che sono, nell'ordine, Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli. Acosta solo settimo davanti a Quartararo, 11° Alex Marquez.
Bagnaia è solo 15°, peggio ancora Martin che è 17°.
-
SEGUITE LA SPRINT CON IL COMMENTO IN DIRETTA
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
Buon pomeriggio a tutti! Al Balaton Park mancano 15' al via della Sprint del Gran Premio d'Ungheria, seguitela con noi!