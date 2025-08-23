MotoGP | GP Ungheria, Márquez cerca la 13^ vittoria: la cronaca LIVE della Sprint

La MotoGP torna in Ungheria per la prima volta dopo 33 anni di assenza e lo fa sul Balaton Park, circuito aperto nel 2023 e che qualche settimana fa ha già ospitato la Superbike. Il tracciato, lungo poco più di 4 km e composto da 18 curve (di cui 10 a sinistra), ha già regalato la prima soddisfazione a Marc Márquez, autore della pole position in qualifica e capace di chiudere davanti a 4 italiani che sono pronti a tutto per impedirgli di conquistare la 13^ vittoria su 14 Sprint. 4 italiani che sono Bezzecchi, Di Giannantonio, Bastianini e Morbidelli: i primi due, reduci dal Q1, sono riusciti a raddrizzare una situazione che si era resa complessa venerdì pomeriggio con la chiusura del turno di prove fuori dalla top-10, mentre Bastianini è riuscito ad ottenere il suo miglior risultato stagionale in qualifica, oltre ad essere la miglior KTM in griglia.

Da tenere sott'occhio anche Pedro Acosta, veramente in palla nel corso di questo fine settimana ad evidenziare anche l'ottimo feeling della KTM su questo tracciato. Più indietro invece i primi inseguitori di Marc nel Mondiale: Alex Márquez scatta oggi dall'11^ posizione, mentre Pecco Bagnaia è solamente 15° in griglia dopo una deludente qualifica. Indietro anche Jorge Martin, solamente 17°. Scopriamo insieme come andrà la Sprint di oggi in questa diretta.

Mattia Fundarò