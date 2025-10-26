MotoGP | GP Malesia, Bagnaia tenta il bis: la cronaca LIVE
A Sepang Pecco Bagnaia tenta il bis dopo la vittoria nella Sprint di ieri: il ducatista parte davanti ad Alex Márquez.
A Sepang Pecco Bagnaia tenta il bis dopo la vittoria nella Sprint di ieri: il ducatista parte davanti ad Alex Márquez.
A Sepang la MotoGP disputa il suo 20° appuntamento stagionale e l'ultima gara della lunga trasferta asiatica autunnale prima del finale di stagione tra Portogallo e Valencia che ci attenderà a novembre. In Malesia ad aver recitato un ruolo da protagonista è stato, sinora, Pecco Bagnaia, che ieri ha conquistato la pole position e la vittoria in Sprint dopo un venerdì complesso. Un successo, quello di ieri, che ha permesso al #63 di riprendersi momentaneamente il terzo posto nel Mondiale ai danni di un Marco Bezzecchi che dovrà recuperare invece dal centro gruppo e che proverà a ottenere il massimo a coronamento di una seconda parte di stagione estremamente positiva.
A cercare di impedire a Bagnaia di fare il bis ci sarà, su tutti, Alex Márquez, battuto ieri in qualifica per 16 millesimi e che in gara non è riuscito a opporsi alla velocità di Pecco. Altri piloti che potrebbero lottare per il podio sono Morbidelli, Quartararo, Acosta e Aldeguer: quest'ultimo, ufficialmente diventato Rookie of the Year ieri, ha perso ieri il podio per una pressione non conforme della gomma anteriore, venendo penalizzato con 8" sul suo tempo in gara. Il 20enne di Gresini tenterà oggi di riprendersi la top-3 e di riscattarsi sul campo. Da tenere sott'occhio due fattori: il meteo, con caldo e possibili piogge improvvise, e il consumo gomma che a Sepang ha sempre recitato un ruolo fondamentale nella gestione della gara da parte dei piloti.
Clicca QUI per tutti gli aggiornamenti.
Mattia Fundarò
-
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, CI VEDIAMO A PORTIMAO
Noi chiudiamo qui questa lunga diretta, ma non abbandonate le pagine di LiveGP.it per tutti gli approfondimenti dei temi più importanti in arrivo da Sepang. Noi ci ritroveremo tra due settimane in Portogallo con il GP che si correrà a Portimao. Ciao!
-
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Nel Mondiale, con le prime due posizioni confermate, la lotta ora è per il terzo posto, dove Bezzecchi si è ripreso la posizione a seguito del ritiro di Pecco Bagnaia.
Pecco ora deve anche guardarsi le spalle da Acosta che è a 26 punti con due appuntamenti da disputare.
-
UFFICIALE LA FORATURA PER BAGNAIA
Ufficiale la foratura per Bagnaia al posteriore: un pezzo di carbonio ha bucato la gomma di Pecco che è rientrato ai box con pressione di 0,6-0,7 bar.
-
🎙 MARQUEZ: "STRATEGIA VINCENTE"
Ho avuto migliori weekend, non è stato semplice con le cadute venerdì e non un gran feeling. Credo che la strategia sia stata vincente, siamo stati aggressivi al momento giusto. Sappiamo che in passato ho aspettato troppo ed è stato tardi. È una vittoria importante per festeggiare, ma tengo le dita incrociate per i ragazzi in Moto3.
-
🎙 ACOSTA: "HO SPINTO"
Credo di aver gestito bene, Alex è stato aggressivo e veloce. Ero dispiaciuto, mi mancava potenza, ho cambiato i controlli e ho spinto. Grazie a tutti perché hanno fatto un lavoro eccezionale.
-
🎙 MIR: "MOMENTO SPECIALE"
Quando spingi e dai sempre il 100%, tante volte arrivi a non saper cosa dire. Per questo, questo momento è ancora più speciale. Grazie al team, io non ho mai rinunciato e anche loro. Siamo vicini all'obiettivo.
-
POSSIBILE GOMMA BUCATA PER BAGNAIA
Possibile foratura della gomma posteriore per Bagnaia: questa la causa del problema che lo ha tolto dalla contesa.
-
LA CLASSIFICA FINALE
-
20th
GRESINI MIGLIOR TEAM INDIPENDENTE
Con la vittoria di Marquez c'è anche la certezza che Gresini conquista il titolo di miglior team indipendente della stagione.
-
20th
SUL PODIO ACOSTA E MIR
Sul podio con Marquez ci sono anche Acosta e Mir!
-
20th
ALEX MARQUEZ VINCE A SEPANG!
Alex Marquez vince a Sepang conquistando la sua terza vittoria stagionale!
-
20th
ULTIMO GIRO A SEPANG!
A Sepang è iniziato ora l'ultimo giro della gara con Alex Marquez che ha 3" su Acosta e 8" su Mir.
Dietro Zarco è crollato in 12^ posizione mentre Bezzecchi è stato passato da Ogura e ora occupa l'11^ posizione.
-
19th
IL MOMENTO DEL PROBLEMA DI PECCO
Gara finita per Bagnaia che è rientrato ai box e si è ritirato.
-
19th
MIR CONQUISTA IL PODIO
Con Bagnaia che ormai è fuori dai giochi, ora sul podio c'è Mir che può gestire 1"5 su Morbidelli.
-
18th
DISASTRO BAGNAIA! PROBLEMA PER PECCO!
Clamoroso in casa Ducati! Pecco Bagnaia viene colpito da un problema tecnico e rallenta vistosamente! Il #63 è ultimo ora e sta lentamente rientrando ai box!
-
18th
È CADUTO ALDEGUER!
È caduto Aldeguer! Fermin scivola all'ultima curva mentre era settimo!
-
17th
1"7 MIR DA BAGNAIA
Mir continua il recupero disperato ed è a 1"7 da Bagnaia: la media di Pecco non ha pagato.
-
17th
BEL RECUPERO DI BASTIANINI
Bella rimonta di Bastianini che è in nona posizione, mentre dietro Bezzecchi non è riuscito a recuperare ed è sempre 13° dietro anche a Zarco, Marini e Binder e con Ogura che sta recuperando.
-
16th
BAGNAIA DIFENDE IL TERZO POSTO
Bagnaia deve difendere i 2" di vantaggio su Mir nella lotta per il terzo posto: Acosta invece ha 1"5 di vantaggio su Pecco.
-
15th
MARQUEZ VOLA E ALLUNGA
Marquez gira ancora in 2.00.5 e porta a 2"4 il vantaggio su Acosta. Bagnaia ha girato 1" più lento di Marquez e ora deve guardarsi da Mir che è a 2"2.
-
14th
IL SORPASSO DI ACOSTA SU BAGNAIA
-
14th
DENTRO ACOSTA SU BAGNAIA!
Dentro Acosta su Bagnaia in curva 11! Lo spagnolo passa Bagnaia che è crollato nei tempi essendo salito sul 2.01.2 contro il 2.00.5 di Marquez. Alex ha 2" di vantaggio su Acosta.
-
13th
SALITO A 1"6 IL VANTAGGIO DI MARQUEZ
È salito ancora il vantaggio di Marquez, mentre dietro Quartararo ha subito anche il duro sorpasso di Morbidelli e ora è sesto.
-
12th
1" DI VANTAGGIO PER MARQUEZ
Sale a 1" il vantaggio di Alex Marquez su Bagnaia.
-
11th
IL SORPASSO DI MIR SU QUARTARARO
-
11th
DIGGIA PASSA ZARCO
Diggia ha passato Zarco all'ultima staccata prendendosi ora l'ottava posizione: l'italiano va a caccia di Aldeguer e di Morbidelli che sono però distanti.
-
10th
LA CLASSIFICA A METÀ GARA
-
10th
BAGNAIA NON GUADAGNA, MIR PASSA QUARTARARO
Sono sempre 8 i decimi tra Marquez e Bagnaia con i due che fanno gli stessi tempi, mentre dietro Mir ha finalmente (per lui) passato Quartararo con una bella staccata in curva 4.
-
9th
INVARIATO IL DISTACCO DAVANTI
Invariato il distacco tra i tre davanti, mentre dietro Di Giannantonio ha passato Marini ed è nono.
Bezzecchi sempre 12°, l'italiano fatica a recuperare terreno.
-
8th
BAGNAIA PERDE UN PAIO DI DECIMI
Bagnaia perde un paio di decimi girando in 2.00.1, come Acosta, mentre Alex gira in 1.59.9: lo spagnolo ha 9 decimi sul duo degli inseguitori.
-
7th
PECCO GUADAGNA UN DECIMO
Pecco guadagna un decimo su Marquez sul traguardo girando più forte sia di Marquez sia di Acosta.
-
7th
DUELLO ANCHE TRA QUARTARARO E MIR
Gran duello anche per il quarto posto tra Quartararo e Mir, con lo spagnolo che tenta l'affondo all'ultima staccata ma va lunghissimo.
-
6th
STESSO TEMPO PER PECCO E ACOSTA
1.59.399 per Pecco e Acosta all'inseguimento di Alex Marquez che ora ha un vantaggio di 9 decimi: lo spagnolo ha fatto un 1.59.319 nell'ultimo passaggio.
-
5th
IL DUELLO BAGNAIA-ACOSTA
-
5th
GIRI IDENTICI PER I PRIMI 3
1.59.3 per i primi tre, ci sono sempre 8 decimi tra Marquez e Bagnaia-Acosta.
Dietro Quartararo deve difendersi su Mir, mentre Bezzecchi al momento è 12° dopo la caduta di Pol Espargaro avvenuta poco fa.
-
4th
8 DECIMI DI VANTAGGIO PER MARQUEZ
Sono 8 i decimi di vantaggio per Marquez su Pecco e su Acosta, con l'italiano che ora deve prendere ritmo.
-
3rd
IL SORPASSO DI MARQUEZ SU PECCO
-
3rd
GIRO VELOCE PER MARQUEZ, DUELLO ACOSTA-PECCO!
Giro veloce per Marquez che si è preso già un discreto vantaggio mentre è duello tra Acosta e Pecco con i due che si sono scambiati le posizioni in un paio di occasioni!
-
3rd
RIVEDIAMO IL SORPASSO DI MARQUEZ SU ACOSTA
-
2nd
DENTRO ALEX MARQUEZ SU PECCO!
Marquez prende il comando con un sorpasso su Bagnaia in curva 4!
Pecco ora è braccato da Acosta in attesa che la media prenda ritmo!
-
1st
LA SCELTA DELLE GOMME
Qui la scelta delle gomme che è mista all'anteriore tra medie, soft e hard (quest'ultima per il solo Miller). Dietro invece tutti con la Soft, per la quale sarà fondamentale la gestione.
-
1st
PARTITA LA GARA A SEPANG!
A Sepang è partito il GP con Bagnaia che mantiene la vetta davanti ad Alex Marquez che in curva 4 si è ripreso il secondo posto su Acosta! Quarto Quartararo, pessima partenza di Morbidelli che è sesto!
-
PARTITO IL GIRO DI FORMAZIONE
Partito ora il giro di formazione a Sepang!
-
🥵 GRANDE CALDO A SEPANG
A Sepang fa molto caldo: 37°C circa a pochi minuti dal via. Sarà un fattore da considerare anche in ottica consumo gomma.
-
PROGRAMMA STRAVOLTO: MOTO2 ALLE 8.30
Il programma è stato stravolto a seguito di un incidente tra Noah Dettwiler e José Antonio Rueda nel corso del giro di schieramento in Moto3: lo svizzero procedeva a bassissima velocità, probabilmente per un problema tecnico, ed è stato centrato dal neo campione del Mondo della Moto3 in piena velocità. Entrambi sono risultati coscienti ma sono finiti in ospedale in elicottero. Siamo in attesa di aggiornamenti.
Stravolto il programma come detto, con la Moto3 accorciata e partita alle 6.40 (no spoiler), la Moto2 invece correrà alle 8.30.
-
🎙 TARDOZZI: "MOTO IDENTICA A IERI"
La moto è la stessa di ieri, c'è solo un cambio di gomma davanti, andiamo con la media come, credo, quasi tutta la griglia di partenza.
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Pecco Bagnaia partirà dalla pole position davanti ad Alex Marquez e a Franco Morbidelli. In ottica lotta per il terzo posto, dove tutto è ancora aperto, invece Bezzecchi è 14° e costretto al recupero.
-
SEGUITECI IN DIRETTA SU YOUTUBE
Al solito, vi ricordiamo che potete seguire la gara della MotoGP anche con il nostro commento in diretta su YouTube.
-
BUONGIORNO A TUTTI!
Buongiorno a tutti! A Sepang mancano 15' al via del Gran Premio della Malesia della MotoGP, seguitelo con noi!