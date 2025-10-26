MotoGP | GP Malesia, Bagnaia tenta il bis: la cronaca LIVE

A Sepang la MotoGP disputa il suo 20° appuntamento stagionale e l'ultima gara della lunga trasferta asiatica autunnale prima del finale di stagione tra Portogallo e Valencia che ci attenderà a novembre. In Malesia ad aver recitato un ruolo da protagonista è stato, sinora, Pecco Bagnaia, che ieri ha conquistato la pole position e la vittoria in Sprint dopo un venerdì complesso. Un successo, quello di ieri, che ha permesso al #63 di riprendersi momentaneamente il terzo posto nel Mondiale ai danni di un Marco Bezzecchi che dovrà recuperare invece dal centro gruppo e che proverà a ottenere il massimo a coronamento di una seconda parte di stagione estremamente positiva.

A cercare di impedire a Bagnaia di fare il bis ci sarà, su tutti, Alex Márquez, battuto ieri in qualifica per 16 millesimi e che in gara non è riuscito a opporsi alla velocità di Pecco. Altri piloti che potrebbero lottare per il podio sono Morbidelli, Quartararo, Acosta e Aldeguer: quest'ultimo, ufficialmente diventato Rookie of the Year ieri, ha perso ieri il podio per una pressione non conforme della gomma anteriore, venendo penalizzato con 8" sul suo tempo in gara. Il 20enne di Gresini tenterà oggi di riprendersi la top-3 e di riscattarsi sul campo. Da tenere sott'occhio due fattori: il meteo, con caldo e possibili piogge improvvise, e il consumo gomma che a Sepang ha sempre recitato un ruolo fondamentale nella gestione della gara da parte dei piloti.

Mattia Fundarò