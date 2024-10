ACI GT Endurance | Monza: Ferrari campione con Fisichella-Leclerc-Mosca

Dopo tre ore con il coltello tra i denti, la Scuderia Baldini si è portata a casa la vittoria nel Campionato Italiano ACI GT Endurance con l'equipaggio formato da Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc e Tommaso Mosca alla guida della Ferrari 296 GT3. L'ultima sfida ha vissuto tre ore tirate come non mai, con la battaglia tra le due vetture emiliane, la #19 e la #27, che è stata combattuta fino all'ultimo metro. Terza posizione assoluta e vittoria nella Pro-Am per l'altro equipaggio VSR composto da Stadsbader, Michelotto e Zanon.

Cazzaniga beffa Leclerc, Mosca batte Di Folco

Come detto, il duello per la vittoria finale ha tenuto banco fino all'ultimo giro disputato sull'asfalto dell'Autodromo Nazionale di Monza. Le fasi più intense si sono certamente vissute nel corso della terza ora, dopo che la classifica ai 100 minuti aveva regalato già 12 lunghezze all'equipaggio della 296. Arthur Leclerc, salito per il suo secondo stint nel corso della quarta sosta, aveva preso la leadership dal team mate Giancarlo Fisichella. Il monegasco, alla prima stagione in GT, è parso troppo timido in alcuni doppiaggi, e Cazzaniga ne ha approfittato alla Seconda di Lesmo per inserire il muso della propria Huracàn e prendersi la leadership.

L'ultimo stint, poi, ha visto la resa dei conti tra le due compagini, con Di Folco e Mosca a darsi battaglia con tanto di sportellate e tagli di variante. Ha provato anche ad inserirsi Jacopo Guidetti, ma il bresciano ha esagerato alla Seconda Variante, ha speronato la Rossa ed ha avuto la peggio, chiudendo in nona piazza assoluta. Alberto Di Folco ha fatto tutto il possibile per mettere in difficoltà i rivali e portare a casa il primo successo stagionale, ma nel finale ha comunque dovuto soccombere a pochi giri dal termine, quando Mosca lo ha passato andando anche a chiuderlo alla Prima Variante.

Un successo importante, meritato, con Mosca e Fisichella che dunque si sono confermati campioni della serie Endurance della categoria GT del mondo ACI Racing Weekend. Prima vittoria, invece, per Arthur Leclerc, ma non solo; anche la 296 è al suo primo hurrà tricolore, ed ha raccolto al meglio il testimone della 488.

Stadsbader vince ed è primo in Pro-Am, Nova Race campione in Am

Dietro ai due equipaggi di testa, Gilles Stadsbader, insieme a Mattia Michelotto e Ignazio Zanon si è preso la terza posizione assoluta e la prima nella Pro-Am. Il belga è riuscito a strappare in questo modo nel finale la prima posizione all'equipaggio formato da Gai, Ponzio e Mak, oggi costretti al ritiro. Sul podio insieme ai vincitori, l'atro equipaggio VSR, il numero 63, e, in seconda posizione, la BMW del team Ceccato Racing di Marco Cassarà, Alfred Nilsson e Francesco Massimo De Luca.

Per quanto riguarda la categoria Am, la vittoria in pista è andata a Milos Pavlovic, Florian Spengler e Jao Sanporn. In seconda piazza ha chiuso l'equipaggio Nova Race con la Mercedes AMG GT3, con Ferri-Marchetti-Bodellini trionfatori nella classifica finale. Un bel risultato anche per il giovane Andrea Bodellini, al secondo anno in ACI GT dopo le esperienze nel mondo FX Racing Weekend.

Best Lap trionfa in GT Cup

Successo in Prima Divisione GT Cup per il team Best Lap, che ha anche portato a casa il titolo con la crew composta da Simone Patrinicola, Andrea De Marchi e Sabatino De Mare. La Seconda Divisione, invece, riservata alle Porsche, ha visto il successo della squadra di Enrico Fulgenzi con Vicky Piria e William Mezzetti.

Un finale incredibile, dunque, per un campionato italiano GT Endurance che ha ritrovato una dimensione importante, dopo anni in cui era sembrato essere sottotono. Complimenti alla Scuderia Baldini, trionfatrice per la seconda volta consecutiva con Fisichella e Mosca grandi protagonisti insieme al nuovo arrivato Arthur Leclerc. L'appuntamento, ora, è al 3-4 maggio 2025 a Misano per la prima tappa di una nuova, entusiasmante stagione.

Da Monza - Nicola Saglia