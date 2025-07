MotoGP | GP Germania, Márquez cerca la vittoria: la cronaca LIVE

Siamo arrivati alla domenica del Gran Premio di Germania, 11° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025, che al Sachsenring ha sinora vissuto un weekend in condizioni miste che ha messo a dura prova i piloti. Il bagnato di ieri ha messo KO prima Maverick Viñales e poi Franco Morbidelli con due brutte cadute e due spalle infortunate, mentre ha esaltato le qualità di Marc Márquez, capace di conquistare prima la pole e poi la sua 10^ vittoria in Sprint in rimonta.

Lo spagnolo ha così ulteriormente rafforzato la sua leadership nel Mondiale sul fratello Alex, che per la prima volta in stagione ieri non ha terminato nelle prime due posizioni della Sprint, e su Bagnaia, fuori dai punti ieri pomeriggio e in quarta fila in griglia. Chi invece si è esaltato in queste condizioni è Marco Bezzecchi, che nonostante la terza fila presa in qualifica nella Sprint ha comandato per 14 dei 15 giri disputati, venendo beffato da Márquez ma avendo messo in mostra un'ottima prestazione. Altri piloti da tenere sott'occhio in condizioni miste sono Johann Zarco, Pedro Acosta e Fabio Quartararo, con quest'ultimo che ieri è tornato sul podio in una Sprint per la prima volta da Assen 2023.

Il meteo sarà una delle incognite da tenere sott'occhio, vista la pioggia protagonista in tutta la giornata di ieri e caduta anche nella notte.

