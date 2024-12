F1 | GP Qatar, match point McLaren per il titolo: la cronaca LIVE

In Qatar è tutto pronto per il penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Un Mondiale che ha già assegnato il titolo Piloti a Max Verstappen dopo la gara di 7 giorni fa a Las Vegas e che deve, invece, assegnare il titolo Costruttori, in gioco tra Ferrari e McLaren. Una lotta che potrebbe decidersi oggi tra i due team storici della Formula 1, che porranno fine a una striscia di successi Red Bull e Mercedes durata 14 anni.

Red Bull e Mercedes che occupano, sulla griglia di partenza, la prima fila, con George Russell in pole position, assegnatagli dopo la penalità di una posizione comminata a Max Verstappen per aver guidato troppo lentamente e in modo non necessario facendo impeding proprio su Russell. Verstappen partirà comunque dalla seconda posizione, dopo una Sprint complicata chiusa all'ottavo posto. Seconda fila per le due McLaren di Norris e Piastri, ieri rispettivamente secondo e primo nella Sprint. Una posizione di vantaggio per le due Papaya nei confronti della Ferrari, che parte invece quinta con Leclerc e settima con Sainz. In ottica titolo Costruttori, cosa deve fare McLaren per chiudere i giochi in Qatar? Le due vetture del team di Woking devono conquistare 15 punti in più della Ferrari e non devono perderne 23 dalla Red Bull. Vedremo se oggi può essere il giorno giusto che permetterà alla McLaren di interrompere un digiuno lungo 26 anni. Scopriamolo insieme in questa diretta testuale.

Mattia Fundarò