F1 | GP Monaco, blackout Mercedes: Russell e Antonelli 14° e 15°

La Mercedes vede nero nel sabato di qualifica che porterà al GP di Monaco con entrambi i piloti per la prima volta su questo tracciato fuori dalla top ten. George Russell viene abbandonato dalla sua W16 per un problema elettrico, mentre Kimi Antonelli va pesantemente contro le barriere in un inutile ultimo tentativo nel Q1 quando era già qualificato. Risalire la china non sarà facile, ma le 2 soste obbligatorie potrebbero cambiare le carte in tavola.

Continua l'apprendistato di Antonelli in Mercedes, ma a Monaco è solo 15°

Un altra sessione di qualifica complicata per Kimi Antonelli oggi nel Principato. Il 18enne bolognese va a sbattere contro le barriere mentre stava tentando di migliorare il suo tempo in Q1 dove era già comunque sicuro del pass per il Q2. Dopo la 13° posizione nelle qualifiche di Imola, per Kimi quella di oggi si prospetta una gara molto complicata soprattutto considerando la pista dove è quasi impossibile sorpassare. L'unica speranza per Kimi e per tutto il team saranno le due soste che da quest'anno la FIA ha rese obbligatorie per provare a movimentare un pò la corsa di Monaco. Dopo la conclusione anticipata delle sue qualifiche, Kimi Antonelli fa mea culpa sull'errore in Q1:

È stato un errore davvero inutile e costoso, mi dispiace tanto per il team. Questa volta la colpa è tutta mia. Ho faticato a trovare il ritmo per tutto il weekend e stavo solo cercando di prendere confidenza con la macchina e migliorare passo dopo passo. Non stavo spingendo al limite, ma ho comunque sbagliato. Non è un problema della macchina, è stato un mio errore e mi assumo tutte le responsabilità.

Credits: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team "X"

La W16 di Russell lo tradisce: domani partirà al 14° posto

Non è andata di certo meglio al compagno di squadra George Russell oggi a Monaco. Infatti, il pilota britannico, si è dovuto arrendere alla sua W16 che dopo aver preso un avvallamento all'uscita della prima curva, ha perso potenza a causa di un problema elettrico. Tanta sfortuna per Russell anche se le due monoposto del team capitanato da Toto Wolff questo weekend non sembravano particolarmente in palla come negli ultimi appuntamenti. Rimane sempre il jolly delle 2 soste che, come per Antonelli, potrebbero aiutare anche Russell a provare a rimediare ad un weekend fin qui disastroso. Un deluso Russell parla così ai microfoni dopo la sessione:

Il problema avuto in qualifica è stato anomalo: dopo un bump all’uscita di curva 1, ha perso potenza a causa, sembra, di un guasto elettronico. Nonostante i tentativi di riportare l’auto ai box e riavviarla nel tunnel, non c'è stato nulla da fare. Partire 14° a Monaco è tutt'altro che ideale, ma con le due soste obbligatorie resta un piccolo margine di speranza.

Lorenzo Apuzzo